Denisse Miralles niega que se privatice Petroperú: "Nunca estuvo en el plan privatizarlo, nunca fue una solución"

En medio de las crecientes dudas sobre el futuro de la principal empresa estatal del país, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, descartó cualquier intención de vender la compañía. "Petroperú no se privatiza", expresó la premier Miralles, quien explicó que la gestión actual recibió una empresa al borde de la quiebra.

Según detalló, para revertir este escenario, el gobierno optó por una intervención basada en criterios técnicos y legales. "Vimos por conveniente, tras un análisis técnico y jurídico, emitir un decreto de urgencia que permita que esta empresa pueda tener esas medidas que optimicen su operatividad y que tenga un plan claro respecto a la gran deuda que tiene con diferentes acreedores de manera responsable".

Como parte de este proceso, la jefa del Gabinete ministerial destacó la reducción de la administración interna: "Hace unas semanas se presentó el plan de reestructuración orgánica reduciendo un poco las gerencias; me parece que ha pasado de 39 a 19 gerencias". La premier también manifestó la discusión sobre la propiedad de la empresa: "Petroperú nunca estuvo en el plan privatizarlo, nunca fue una solución".

Podemos Perú condiciona su voto de confianza

La bancada de Podemos Perú, liderada por José Luna Gálvez, ha condicionado su voto de investidura a garantías por escrito. A través de un pronunciamiento oficial, el partido anunció que no asistirá a la ronda de diálogos con la PCM y que negará la confianza si no se blindan los recursos estratégicos.

"Señora Premier, garantice que no privatizará Petroperú si quiere la confianza", expresó el líder de Podemos Perú. Luna Gálvez también señaló, a través de sus redes sociales, que su agrupación no servirá para avalar políticas que favorezcan a terceros: "Debemos defender nuestros recursos estratégicos y la soberanía energética nacional, dejando atrás la política de favorecer a empresas transnacionales en desmedro de los peruanos".

Sobre la ronda de conversaciones, el congresista indicó que no se presentaría. "Nuestro partido no asistirá a la reunión convocada por la presidenta del Consejo de Ministros. Señora premier, use ese tiempo para adoptar acciones que protejan a Petroperú", concluyó el mensaje de Luna Gálvez, postura que deja al Gabinete Miralles en una posición de vulnerabilidad a pocos días de presentarse ante el Pleno.



