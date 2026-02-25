Conductores de La República sobre aparición de un “outsider” ad portas de las elecciones: “De todas maneras”

La edición especial de ‘Súmate a La República’ reunió nuevamente a los conductores Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Pedro Salinas y Carlos Cornejo, quienes coincidieron en la aparición de un outsider a pocas semanas de las elecciones del próximo 12 de abril. “Somos ovejitas en busca de un pastor. El problema es que puede ser cualquier cosa”, dijo Palacios.

Asimismo, la periodista observó la “falta de carisma” de la gran mayoría de candidatos presidenciales tras haberlos entrevistado en su programa. “Una campaña es alegría, esperanza, un futuro… Me estás dando la alegría de vivir porque voy a vivir en un país mejor, y esto es un cementerio”, evidenció la conductora de ‘Sin guion’.

Por el lado de las opciones de izquierda, Rosa María Palacios rescató a Alfonso López-Chau y Jorge Nieto, ya que consideró que Ronald Atencio sería una opción “ultraconservadora” y aburrida, muy similar a Roberto Sánchez.

Para los conductores, Carlos Álvarez sería uno de los que tienen “muchas posibilidades” ya que podría transmitir esa “alegría” que hace falta, y ni siquiera sería necesario que haga mucha campaña por ser tan popular. “Tiene que bajarle a la cosa seria, la mano dura y ser más él mismo, y resolver el tema personal que se lo preguntan en todas las entrevistas, porque si no eso le va a restar a la hora de querer alcanzar la Presidencia”, indicó la conductora de 'Sin guion'.

Finalmente, tras la pugna desatada por el lado de la derecha, entre Keiko Fujimori y López Aliaga, los conductores consideraron que, por ejemplo, Rafael Belaunde y Marisol Pérez Tello deberían aprovechar esta situación. “Miren, si en esta coyuntura, ustedes no salen a recoger, son unos idiotas. Les están poniendo la mesa…”, agregó Rosa María Palacios.