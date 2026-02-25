Conductores de La República sobre aparición de un “outsider” ad portas de las elecciones: “De todas maneras”

HOYSuscripcion LR Focus

En ‘Súmate a La República’, Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Pedro Salinas y Carlos Cornejo coincidieron en que, tras las últimas disputas y pugnas entre los candidatos presidenciales, llegará un "outsider" a cambiar el panorama electoral.

Palacios criticó a los candidatos por su poca “carisma” en plena campaña. Foto: composición LR

La edición especial de ‘Súmate a La República’ reunió nuevamente a los conductores Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Pedro Salinas y Carlos Cornejo, quienes coincidieron en la aparición de un outsider a pocas semanas de las elecciones del próximo 12 de abril. “Somos ovejitas en busca de un pastor. El problema es que puede ser cualquier cosa”, dijo Palacios.

Asimismo, la periodista observó la “falta de carisma” de la gran mayoría de candidatos presidenciales tras haberlos entrevistado en su programa. “Una campaña es alegría, esperanza, un futuro… Me estás dando la alegría de vivir porque voy a vivir en un país mejor, y esto es un cementerio”, evidenció la conductora de ‘Sin guion’. 

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Por el lado de las opciones de izquierda, Rosa María Palacios rescató a Alfonso López-Chau y Jorge Nieto, ya que consideró que Ronald Atencio sería una opción “ultraconservadora” y aburrida, muy similar a Roberto Sánchez

PUEDES VER: Lescano propone marco jurídico para unión de parejas del mismo sexo: “Son parte de la sociedad peruana”

Para los conductores, Carlos Álvarez sería uno de los que tienen “muchas posibilidades” ya que podría transmitir esa “alegría” que hace falta, y ni siquiera sería necesario que haga mucha campaña por ser tan popular. “Tiene que bajarle a la cosa seria, la mano dura y ser más él mismo, y resolver el tema personal que se lo preguntan en todas las entrevistas, porque si no eso le va a restar a la hora de querer alcanzar la Presidencia”, indicó la conductora de 'Sin guion'.

Finalmente, tras la pugna desatada por el lado de la derecha, entre Keiko Fujimori y López Aliaga, los conductores consideraron que, por ejemplo, Rafael Belaunde y Marisol Pérez Tello deberían aprovechar esta situación. “Miren, si en esta coyuntura, ustedes no salen a recoger, son unos idiotas. Les están poniendo la mesa…”, agregó Rosa María Palacios.                                                                                                                              

