Lescano propone marco jurídico para unión de parejas del mismo sexo: “Son parte de la sociedad peruana”

El excongresista fue entrevistado en el programa 'Sin guion' y dio a conocer sus propuestas. Foto: composición LR

El excongresista fue entrevistado en el programa 'Sin guion' y dio a conocer sus propuestas. Foto: composición LR

Yonhy Lescano, candidato presidencial por Cooperación Popular, fue entrevistado por Rosa Maía Palacios en ‘Sin guion’ y habló del pedido de un marco jurídico para la unión de parejas del mismo sexo presentado en su plan de gobierno, ya que, según opinó, ellos son también “parte de la sociedad peruana”.

“Yo creo que hay que darles un marco legal, ¿no?, para que tengan derechos… Hay que hacerlo porque ellos se quejan, están constantemente reclamando, y son seres humanos, al igual que nosotros. El país tiene que estar integrado…”, explicó el excongresista.

TE RECOMENDAMOS GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En tanto, el exmiembro de Acción Popular se refirió al pedido de una nueva Constitución y la posibilidad de designar una asamblea constituyente. Aclaró además que, desde que estuvo en el Parlamento, él siempre se opuso a las reformas constitucionales.

“Estas reformas que ha hecho este Congreso son un mostrito; han deshecho la Constitución y la han transformado completamente”, dijo y añadió que, si llega al poder, buscará “enfrentar a los mafiosos” que ocupan el Parlamento y son parte del pacto corrupto.

Por otro lado, mencionó la “contradicción” a la hora de ver las encuestas, ya que, si bien Fuerza Popular, Renovación Popular y el acuñismo son los que menos aceptación tienen, figuran en los primeros lugares de las candidaturas presidenciales. “En el Congreso, estos que van primeros son los más rechazados”, finalizó el abogado.