Ricardo Belmont y Roberto Sánchez no lideran encuestas presidenciales en la región sur del Perú: supuesta investigación es falsa

LO FALSO:

Supuesta encuesta presidencial atribuye a Roberto Sánchez el 48% y a Ricardo Belmont el 22% de intención de voto en la macrozona sur del Perú.

LO VERDADERO:

El contenido no identifica a ninguna encuestadora registrada, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369 y en el Reglamento Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones.

Además, las empresas inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), las únicas autorizadas para elaborar sondeos electorales, como IEP, Ipsos y CPI, no reportan resultados similares y, por el contrario, ubican a ambos candidatos por debajo del 20% en sus estudios más recientes

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, se difundió una supuesta encuesta presidencial en la región sur del Perú que atribuye a Roberto Sánchez el 48% y a Ricardo Belmont el 22% de intención de voto en la región sur del Perú. Sin embargo, este sondeo es falso, ya que no cuenta con respaldo oficial ni proviene de una encuestadora inscrita en los registros correspondientes.

La publicación circula en la red social de Facebook, dónde en uno de sus post alcanzó más de 400 reacciones, 220 comentarios y 100 compartidos.

Encuesta presenta inconsistencia

El artículo 18 de la Ley N.° 27369, titulado "Elaboración de Encuestas", señala que "toda persona o institución que realice encuestas electorales para su difusión debe inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones". Asimismo, indica que "todas las encuestas o sondeos publicados o difundidos deberán contener claramente el nombre del encuestador y la ficha técnica, que deberá indicar la fecha, el sistema de muestreo, el tamaño, nivel de representatividad y el margen de error, así como otras normas que determine el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)". No obstante, la encuesta que motivo esta verificación no presenta logotipo ni nombre de la empresa que permita identificar a la entidad responsable de su elaboración.

Asimismo, el Reglamento Electoral de Encuestadoras, modificado mediante la Resolución N.° 0340-2026-JNE, señala que el registro debe efectuarse en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE). Según el artículo 10, contar con dicha inscripción "concede a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar los resultados de las encuestas de intención de voto y de simulacro de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión".

En ese contexto, los sondeos elaborados por empresas inscritas en el REE, como IEP, Ipsos y CPI, muestran que ningún candidato alcanza el 20% de intención de voto. Asimismo, en todos los estudios publicados en febrero por dichas compañias, Roberto Sánchez y Ricardo Belmont se mantienen por debajo del 4%

Encuesta presidencial del IEP publicada en febrero de 2026 ubica a Roberto Sánchez y Ricardo Belmont con menos del 3% de intención de voto en la macrozona sur del Perú. | Fuente: IEP.

Encuesta presidencial del IEP publicada en febrero de 2026 ubica a Roberto Sánchez con 3% de intención de voto en la macrozona sur del Perú, mientras que Ricardo Belmont aparece agrupado con otros candidatos, quienes en conjunto suman 10% de respaldo en esa zona. | Fuente: Ipsos.

Encuesta presidencial de CPI publicada en febrero de 2026 ubica a Roberto Sánchez y Ricardo Belmont con menos del 2% de intención de voto a nivel nacional. El estudio no desagrega los resultados por la región sur del Perú. | Fuente: CPI.

Conclusiones:

En síntesis, la supuesta encuesta que circula en Facebook y que atribuye a Roberto Sánchez el 48% y a Ricardo Belmont el 22% de intención de voto en la región sur del Perú es falsa. El contenido no identifica a ninguna encuestadora registrada, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369 y en el Reglamento Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones. Además, las empresas inscritas en el Registro Electoral de Encuestadoras (REE), las únicas autorizadas para elaborar sondeos electorales, como IEP, Ipsos y CPI, no reportan resultados similares y, por el contrario, ubican a ambos candidatos por debajo del 20% en sus estudios más recientes. Por lo tanto, la publicación carece de sustento oficial y no cumple con la normativa electoral vigente.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.