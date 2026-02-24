Denisse Miralles es la nueva presidenta del Consejo de Ministros en medio de cambios y declinación de Hernando de Soto

La juramentación del nuevo gabinete de José María Balcázar se desarrolló este martes 24 con un cambio fundamental de último momento. Tan solo dos días antes, Presidencia había confirmado que sería el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto quien tomaría el liderazgo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Incluso, horas antes De Soto había asegurado que su designación iba "viento en popa". Sin embargo, quien terminó juramentando fue Denisse Miralles, quien se desempeñó como ministra de economía en la corta gestión de José Jerí.

Denisse Miralles de 49 años es una ingeniera economista de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con experiencia en cargos dentro del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, donde fue consultora en Políticas de Ingresos Públicos (2010) y en la dirección de Política de Descentralización Fiscal (2013). También fue jefa del Departamento de Estudios Económicos de la Gerencia de Planeamiento del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT).

En 2014 empezó a trabajar en ProInversión, donde realizó funciones de promoción y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos con inversión público-privadas. En febrero de 2025 fue nombrada viceministra de Economía, cuando el titular del ministerio era José Salardi, en el gobierno de Dina Boluarte. Luego, el 14 de octubre de ese mismo año juramentó como ministra de Economía.

Cuestionamientos contra Denisse Miralles cuando fue ministra de Economía

Su gestión no estuvo libre de cuestionamientos. Un sector del Congreso presentó una moción de interpelación contra ella argumentando que la asignación presupuestal en la Ley de Presupuesto 2026 para obras como la Nueva Carretera Central, un proyecto estratégico valorado en más de S/ 24 mil millones, era insuficiente, lo que, argumentaron, reflejaba despriorización o mala planificación de infraestructura crucial para el país.

Asimismo, cuestionaron la situación de la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa, señalando que la resolución del contrato de asistencia técnica generó “incertidumbre y preocupación” sobre el manejo técnico y político de esos proyectos.

Otro de los fundamentos para criticar su gestión en el MEF fue el recorte en el presupuesto para el año 2026. Mientras que sectores técnicos estimaban que se necesitaban al menos S/ 1,250 millones para iniciar obras clave como los túneles de Pariachi y Ticlio, el Gobierno de Jerí solo asignó S/ 190.6 millones, monto que apenas alcanzaría para terminar estudios de ingeniería.

En la moción de interpelación se llamó “sabotaje presupuestal” lo sucedido. Además, cuestionaron la intención de la ministra Miralles de cambiar el modelo de financiamiento para incluir capitales privados o peajes, alejándose del compromiso original de inversión pública directa.

Declinación de la elección de Hernando de Soto para el cargo de la PCM

Tras la juramentación del nuevo gabinete, De Soto explicó ante la prensa las razones que habrían motivado la declinación de su elección.

Según explicó, en un inicio recibió una llamada del mandatario invitándolo a asumir como primer ministro. Él puso condiciones. Fue sincero y comunicó que nunca antes ha tomado un cargo así y que, de aceptar, requería que se realicen ciertos cambios en la conformación del gabinete ministerial. Asimismo, consideró oportuno el apoyo de asesores internacionales.

Balcázar, cuenta, aseguró ello y aceptó los requisitos. Él aceptó la invitación y sostuvieron dos reuniones de varias horas para intercambiar propuestas de gestión.

Después de ello, Presidencia emitió un comunicado anunciando a nivel nacional su pronta designación. El mismo día de la juramentación, el presidente se acerca a la casa de De Soto y comparten un desayuno. La conversación se extendió por tres horas, informa el economista.

En ese encuentro, él presentó una lista con los nombres para el liderazgo de los ministerios y también una lista con propuestas de asesores internacionales. Hasta ahí todo marchaba según lo esperado. Por ello, es que horas antes descartó los rumores de un eventual cambio en el liderazgo de la PCM.

Sin embargo, a poco de la juramentación cayó en cuenta que se había realizado un cambio de último momento y quien asumiría el cargo sería Miralles Miralles.

Al ver las nuevas filas, indicó que "hay varios cerronistas" y "gente de APP". También personas que "han criticado a Julio Velarde y a mí". Asimismo, advirtió que la existencia de incertidumbre en el país y que se buscaría "venezolarizar" al Perú por quienes están asumiendo los altos cargos. "Toda las tomas de poder como las que tenía el señor Maduro comienzan con pequeños pasos".

"Hay un Gobierno que dice A, luego B y luego otra vez A", lamentó y comentó que siente que han usado su imagen.

Cambios en el nuevo gabinete de ministros

Por otro lado, la juramentación de Miralles Miralles como primera ministra estuvo acompañada de otros 12 cambios en el gabinete.

Los cambios se realizaron en las carteras de: Defensa, Economía y Finanzas, Interior, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social.

Las demás carteras mantuvieron a quienes las lideraban en su cargo.