Juramentación de ministros: Hernando de Soto a la cabeza | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Juliana Oxenford alerta del “cuco del fraude” si Keiko o López Aliaga no pasan a segunda vuelta

En nueva edición de 'Súmate a La República', la conductora de 'Arde Troya' sugirió que tanto Keiko Fujimori como Rafael López Aliaga podrían alegar irregularidades en caso de una derrota en las elecciones.

Oxenford y los demás conductores fueron parte del programa especial 'Súmate a La República. Foto: composición LR
Oxenford y los demás conductores fueron parte del programa especial 'Súmate a La República. Foto: composición LR

El análisis de la coyuntura política y el panorama electoral tras la designación de José María Balcázar en la Presidencia fueron los puntos principales de la nueva edición de ‘Súmate a La República’, donde los conductores Rosa María Palacios, Juliana Oxenford, Pedro Salinas, Carlos Cornejo y Manuela Camacho se reunieron para discutir los temas más relevantes.

Juliana Oxenford destacó que sigue vigente "el cuco del fraude" en el contexto electoral, y afirmó que, en caso de que Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga no llegaran a pasar a segunda vuelta, alegarían dicho fraude como justificación por su derrota.

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Rosa María Palacios, por su parte, opinó que la presencia de José María Balcázar como presidente es “irrelevante” en términos de garantizar unas elecciones limpias, y sugirió que lo que realmente debe ser vigilado es tanto a la ONPE como al Jurado Nacional de Elecciones.

Ambas periodistas coincidieron en que las recientes tensiones y enfrentamientos entre Renovación Popular y Fuerza Popular podrían ser perjudiciales para ambos partidos, ya que estos conflictos podrían reflejarse negativamente en las encuestas de los próximos días. “Hay varias cosas en el escenario político de esta semana que están destruyendo a López Aliaga y a Keiko Fujimori”, señaló Palacios.

