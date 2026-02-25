HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: ¿Cuál es la situación legal de la periodista Marisel Linares? | LR+ Noticias

Fútbol Peruano

El deplorable estado del estadio de Unión Comercio inaugurado en el año 2017: recinto se encuentra con el techo colgando

Tras ser inaugurado en 2017, el estadio de Unión Comercio presenta un estado de abandono total. En el video difundido se puede observar que el techo está colgando y los asientos deteriorados.

Así luce el estadio de Unión Comercio. Foto: composición LR/ Yo soy Papas
Así luce el estadio de Unión Comercio. Foto: composición LR/ Yo soy Papas

Los estadios en la capital del país suelen estar muy cuidados, iluminados y, sobre todo, con buena infraestructura. Recintos como el Estadio Nacional, Monumental, Alejandro Villanueva e incluso el Miguel Grau del Callao son algunos de los escenarios donde se vive buen fútbol. Sin embargo, la realidad fuera de Lima es otra, con las 'casas' de algunos clubes se encuentran en un estado deplorable y hasta riesgoso para el público que asiste a presenciar el deporte rey.

Uno de ellos es el IPD Nueva Cajamarca, recinto inaugurado en 2017, que debería ser el estadio donde juega Unión Comercio cuando actúa de local, equipo que actualmente se encuentra en la Liga 2 del fútbol peruano. En un reciente video difundido mediante la plataforma de YouTube se pudieron observar las deplorables condiciones en las que se encuentra el mencionado estadio, incluso con el techo caído.

Así luce actualmente el estadio IPD Nueva Cajamarca. Foto: Yo soy Papas

Así luce actualmente el estadio IPD Nueva Cajamarca. Foto: Yo soy Papas

PUEDES VER: Flavio Maestri sorprende al revelar si es hincha de Alianza Lima o Sporting Cristal: ”Uno la lleva adentro”

lr.pe

Así se encuentra el estadio de Unión Comercio

En el video del creador de contenido 'Yo soy Papas' se puede apreciar que el estadio se encuentra en condiciones poco seguras, ya que el techo está colgando y los asientos, junto con el césped, se encuentran en muy mal estado. Sin embargo, según se explica en el video, en ese estadio aún se practica fútbol por parte de equipos locales.

PUEDES VER: Paulo Autuori advierte que se va de Sporting Cristal si club decide fichar un extranjero tras clasificar en Copa Libertadores: "Yo no me quedo"

lr.pe

¿Desde cuándo Unión Comercio no juega en el IPD Nueva Cajamarca?

Durante las temporadas de 2017 y 2018, Unión Comercio jugó sus partidos en el remodelado Estadio IPD de Nueva Cajamarca, ya que esa era su ciudad natal y el estadio había sido reinaugurado. Sin embargo, la recepción no fue la esperada, por lo que el equipo volvió a Moyobamba a partir de 2019. Tras las temporadas jugadas en Lima durante la pandemia, Unión Comercio regresó a disputar sus encuentros de local en el Estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, donde recibió una mejor acogida.

Notas relacionadas
Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

LEER MÁS
Gustavo Zevallos descarta fichaje de otro '9' en Sporting Cristal pese a las críticas a Felipe Vizeu: "Esto se arregla con goles"

Gustavo Zevallos descarta fichaje de otro '9' en Sporting Cristal pese a las críticas a Felipe Vizeu: "Esto se arregla con goles"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados de la fecha 4 en el Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026: resultados de la fecha 4 en el Torneo Apertura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Puma' Carranza indignado por la denuncia de Alianza Lima contra DT y jugadores de Universitario: "Nunca he visto esto"

'Puma' Carranza indignado por la denuncia de Alianza Lima contra DT y jugadores de Universitario: "Nunca he visto esto"

LEER MÁS
Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El deplorable estado del estadio de Unión Comercio inaugurado en el año 2017: recinto se encuentra con el techo colgando

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Clasificados octavos de final Champions League: resultados de los partidos de playoffs

Fútbol Peruano

'Puma' Carranza indignado por la denuncia de Alianza Lima contra DT y jugadores de Universitario: "Nunca he visto esto"

Carlos Zambrano podría llegar a Atlético Grau, club colero de la Liga 1, tras su salida de Alianza Lima: "Está en su radar"

Fixture de la Liga 1 Torneo Apertura: fecha, hora y canal para ver los partidos por la fecha 5

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Denisse Miralles EN VIVO: su primer día en la PCM, reacciones del Congreso y situación en Arequipa

Tomás Gálvez archiva investigación contra Fernando Rospigliosi por intimidar a jueces del caso Cayara

La Junta Nacional de Justicia nombró a Augusto Ruidías Farfán como juez de la Corte Suprema

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025