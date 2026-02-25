Los estadios en la capital del país suelen estar muy cuidados, iluminados y, sobre todo, con buena infraestructura. Recintos como el Estadio Nacional, Monumental, Alejandro Villanueva e incluso el Miguel Grau del Callao son algunos de los escenarios donde se vive buen fútbol. Sin embargo, la realidad fuera de Lima es otra, con las 'casas' de algunos clubes se encuentran en un estado deplorable y hasta riesgoso para el público que asiste a presenciar el deporte rey.

Uno de ellos es el IPD Nueva Cajamarca, recinto inaugurado en 2017, que debería ser el estadio donde juega Unión Comercio cuando actúa de local, equipo que actualmente se encuentra en la Liga 2 del fútbol peruano. En un reciente video difundido mediante la plataforma de YouTube se pudieron observar las deplorables condiciones en las que se encuentra el mencionado estadio, incluso con el techo caído.

Así luce actualmente el estadio IPD Nueva Cajamarca. Foto: Yo soy Papas

Así se encuentra el estadio de Unión Comercio

En el video del creador de contenido 'Yo soy Papas' se puede apreciar que el estadio se encuentra en condiciones poco seguras, ya que el techo está colgando y los asientos, junto con el césped, se encuentran en muy mal estado. Sin embargo, según se explica en el video, en ese estadio aún se practica fútbol por parte de equipos locales.

¿Desde cuándo Unión Comercio no juega en el IPD Nueva Cajamarca?

Durante las temporadas de 2017 y 2018, Unión Comercio jugó sus partidos en el remodelado Estadio IPD de Nueva Cajamarca, ya que esa era su ciudad natal y el estadio había sido reinaugurado. Sin embargo, la recepción no fue la esperada, por lo que el equipo volvió a Moyobamba a partir de 2019. Tras las temporadas jugadas en Lima durante la pandemia, Unión Comercio regresó a disputar sus encuentros de local en el Estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, donde recibió una mejor acogida.