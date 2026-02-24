HOYSuscripcion LR Focus

Política

JNE no logró acuerdo con el gobierno de Balcázar para presupuesto de más de S/1.700 millones para las Elecciones 2026

El presidente del JNE, Roberto Burneo, aclaró que no existe consenso con el MEF sobre el presupuesto adicional requerido para organizar las elecciones 2026. La entidad solicitó más de S/1.700 millones como presupuesto adicional, pero el Ejecutivo informó una asignación menor.

Presidente del JNE envió carta a José María Balcázar sobre falta de presupuesto para entidades electorales. Foto: composición LR
Presidente del JNE envió carta a José María Balcázar sobre falta de presupuesto para entidades electorales. Foto: composición LR

El JNE no logró un acuerdo con el gobierno de José María Balcázar sobre el presupuesto adicional necesario para organizar las elecciones 2026. El presidente del organismo, Roberto Burneo, envió una carta al mandatario para aclarar que no existe consenso con el MEF para asignar solo S/214 millones a la institución, como se había señalado en los últimos días.

En ese documento, Burneo precisó que el JNE no ha aceptado un monto “ajustado” de S/214 millones. Por el contrario, indicó que el requerimiento real del organismo asciende a S/403.041.243. Ese dinero, explicó, resulta indispensable para garantizar las Elecciones Generales 2026, las Regionales y Municipales 2026 y los comicios en centros poblados.

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

A esa cifra se suma un pedido mayor del sistema electoral en su conjunto. En febrero, el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE y el Reniec solicitaron más de S/1.736 millones adicionales para cubrir todos los procesos previstos este año. Ese monto global incluye lo que necesita cada entidad por separado.

El Ejecutivo, tras una reunión en Palacio de Gobierno, informó que asignaría S/702 millones adicionales para el sistema electoral. De ese total, S/114 millones corresponderían al JNE. Sin embargo, la carta enviada por Burneo deja claro que ese monto no cubre los S/403 millones que el organismo considera necesarios.

JNE advierte brecha frente a lo anunciado por el Ejecutivo

El pronunciamiento del JNE surgió luego de que el Gobierno señalara que la asignación presupuestal ya estaba definida. Según el comunicado oficial, los recursos garantizarían la organización de las elecciones 2026, previstas para el 12 de abril en el caso de los comicios generales.

Burneo respondió que no existe un consenso formal con el MEF para fijar el monto en una cifra menor. Recordó que el requerimiento total responde a cálculos técnicos que incluyen instalación de jurados especiales, fiscalización de candidaturas, supervisión de propaganda y resolución de apelaciones.

El presidente del JNE precisó que el pedido no solo contempla las elecciones generales. También incluye las regionales y municipales de octubre. En ambos procesos participan miles de candidatos y organizaciones políticas, lo que eleva los costos operativos.

Pedido inicial del JNE superó los S/1.700 millones para todo el sistema electoral

La solicitud de más de S/1.700 millones se presentó en febrero ante el Ejecutivo. El cálculo considera gastos en personal temporal, implementación tecnológica, traslado de material electoral y fortalecimiento de oficinas descentralizadas en todo el país.

El presupuesto aprobado en la Ley de Presupuesto 2026 resultó insuficiente frente a la magnitud del calendario electoral. Las autoridades del sistema señalaron que 2026 concentrará elecciones generales en abril y subnacionales en octubre, un escenario que no ocurre en todos los periodos.

La controversia ahora gira en torno a la diferencia entre lo requerido y lo anunciado por el Gobierno de José María Balcázar. Mientras el Ejecutivo habla de S/702 millones adicionales, el JNE insiste en que el monto global solicitado supera ampliamente esa cifra. La definición final dependerá de la decisión del MEF y de los mecanismos legales que se adopten para ampliar el financiamiento.

