HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

López-Chau busca triunfo en primera vuelta y mayoría en el Congreso: “No quiero ser un presidente maniatado”

Alfonso López-Chau, candidato presidencial por Ahora Nación, en declaraciones a 'Epicentro electoral' reveló que se propone ganar en primera vuelta y fortalecer su mayoría dentro del Parlamento. Además, afirmó que no busca congraciarse con otros grupos y rechazó cualquier vínculo con el castillismo.

El exrector de la UNI dio a conocer su postura sobre distintos temas en entrevista con programa de La República.
El exrector de la UNI dio a conocer su postura sobre distintos temas en entrevista con programa de La República.

El candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López-Chau, fue entrevistado recientemente en el programa de La República ‘Epicentro electoral’ y afirmó que su objetivo electoral es claro: “Quiero ganar en primera vuelta, no quiero ser un presidente maniatado, amarrado y queremos mayoría en el Congreso”. En la entrevista, remarcó que esa meta busca evitar un escenario de bloqueo político y sostuvo que no está construyendo un discurso de “fraude preventivo”: “No, no… No es mi estilo. Nunca lo he hecho”.

Únete a nuestro canal de política y economía

En esa línea, sostuvo que la permanencia de determinados actores en el poder no es pura casualidad. “No es un azar, no son las habilidades de ellos. Hay una orquestación, hay una ingeniería política (…) ya hay una ingeniería política que posibilita las cosas y el control. Esto ha sido hecho para no dejar el poder”, afirmó. Luego, añadió que ese esquema configura “una tiranía electiva desde hace mucho tiempo”. Al explicar el concepto, señaló: “Democrático, de forma aparente”. También recordó el caso de Alberto Fujimori y mencionó que, en un juicio por los 15 millones de dólares, el exmandatario dijo: “Culpable”.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Sobre Pedro Castillo, López-Chau lo describió como “un paréntesis” en la historia reciente, aunque precisó por qué: “Porque él irrumpe… como una fuerza cansada y harta de todo esto, pero sin norte y sin brújula”. Para el líder de Ahora Nación, el exmandatario actuó sin reconocer límites: “Hay que ser bien irresponsable para hacer lo que hizo”. Incluso insistió en que la diferencia, ante lo desconocido, es buscar soporte técnico: “Todos los que sabemos que no sabemos preguntamos y pedimos asesores. Él no lo hizo”.

PUEDES VER: Politólogo español analiza la sucesión presidencial en Perú: “No es una crisis, esto es un sistema”

lr.pe

En tanto, el exrector de la UNI negó que busque acercarse al castillismo por votos. “Yo no he buscado nunca congraciarme con nadie, esos no son mis estilos”, aseguró. Y cuando le preguntaron por un eventual indulto, respondió: “No, no lo necesita porque la condena que le dan es muy corta, va a salir libre pronto solo por eso”.

Con respecto al tema económico, López-Chau abordó la discusión sobre un fondo soberano y los temores sobre el uso de reservas. “No se puede hacer un fondo soberano de riqueza… sin el acuerdo del Banco Central de Reserva. No se puede hacer”, afirmó, antes de insistir en que su propuesta no busca desordenar el sistema. Para cerrar ese punto, ofreció un mensaje de certeza institucional: “En mi gobierno, yo voy a proponer que Julio Velarde sea el presidente del Banco Central de Reserva y voy a proponer que él mismo sea el presidente del Fondo Soberano de Riqueza… Y si él no quiere no se hará nada porque si no quiere se va a desestabilizar el país”, finalizó.

Notas relacionadas
Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

LEER MÁS
Es falso que Alfonso López Chau elogió a Abimael Guzmán: palabras fueron sacadas de contexto

Es falso que Alfonso López Chau elogió a Abimael Guzmán: palabras fueron sacadas de contexto

LEER MÁS
¿Qué dicen en materia cultural los planes de gobierno de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau?

¿Qué dicen en materia cultural los planes de gobierno de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau?

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori: lanzan un globo con agua en su cara durante campaña presidencial en Iquitos

Keiko Fujimori: lanzan un globo con agua en su cara durante campaña presidencial en Iquitos

LEER MÁS
Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

LEER MÁS
Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor de magnitud 5,1 remeció hoy Pisco, reporta el IGP

Wilder Cartagena se volvió a lesionar en el debut de la MLS 2026: volante tenía una temporada sin jugar

BAFTA 2026: revive el anuncio completo de ganadores de los premios británicos a lo mejor del cine

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Esto es lo que pagarás de multa si no votas en las Elecciones Generales Perú 2026: montos según distrito

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Esto es lo que pagarás de multa si no votas en las Elecciones Generales Perú 2026: montos según distrito

Nuevas rutas del Metro: Línea 8 conectará El Agustino con el Cercado y Línea 9 unirá San Miguel con el Rímac

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025