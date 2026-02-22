López-Chau busca triunfo en primera vuelta y mayoría en el Congreso: “No quiero ser un presidente maniatado”

El exrector de la UNI dio a conocer su postura sobre distintos temas en entrevista con programa de La República.

El candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López-Chau, fue entrevistado recientemente en el programa de La República ‘Epicentro electoral’ y afirmó que su objetivo electoral es claro: “Quiero ganar en primera vuelta, no quiero ser un presidente maniatado, amarrado y queremos mayoría en el Congreso”. En la entrevista, remarcó que esa meta busca evitar un escenario de bloqueo político y sostuvo que no está construyendo un discurso de “fraude preventivo”: “No, no… No es mi estilo. Nunca lo he hecho”.

En esa línea, sostuvo que la permanencia de determinados actores en el poder no es pura casualidad. “No es un azar, no son las habilidades de ellos. Hay una orquestación, hay una ingeniería política (…) ya hay una ingeniería política que posibilita las cosas y el control. Esto ha sido hecho para no dejar el poder”, afirmó. Luego, añadió que ese esquema configura “una tiranía electiva desde hace mucho tiempo”. Al explicar el concepto, señaló: “Democrático, de forma aparente”. También recordó el caso de Alberto Fujimori y mencionó que, en un juicio por los 15 millones de dólares, el exmandatario dijo: “Culpable”.

Sobre Pedro Castillo, López-Chau lo describió como “un paréntesis” en la historia reciente, aunque precisó por qué: “Porque él irrumpe… como una fuerza cansada y harta de todo esto, pero sin norte y sin brújula”. Para el líder de Ahora Nación, el exmandatario actuó sin reconocer límites: “Hay que ser bien irresponsable para hacer lo que hizo”. Incluso insistió en que la diferencia, ante lo desconocido, es buscar soporte técnico: “Todos los que sabemos que no sabemos preguntamos y pedimos asesores. Él no lo hizo”.

En tanto, el exrector de la UNI negó que busque acercarse al castillismo por votos. “Yo no he buscado nunca congraciarme con nadie, esos no son mis estilos”, aseguró. Y cuando le preguntaron por un eventual indulto, respondió: “No, no lo necesita porque la condena que le dan es muy corta, va a salir libre pronto solo por eso”.

Con respecto al tema económico, López-Chau abordó la discusión sobre un fondo soberano y los temores sobre el uso de reservas. “No se puede hacer un fondo soberano de riqueza… sin el acuerdo del Banco Central de Reserva. No se puede hacer”, afirmó, antes de insistir en que su propuesta no busca desordenar el sistema. Para cerrar ese punto, ofreció un mensaje de certeza institucional: “En mi gobierno, yo voy a proponer que Julio Velarde sea el presidente del Banco Central de Reserva y voy a proponer que él mismo sea el presidente del Fondo Soberano de Riqueza… Y si él no quiere no se hará nada porque si no quiere se va a desestabilizar el país”, finalizó.