La Junta Nacional de Justicia nombró a Augusto Ruidías Farfán como juez de la Corte Suprema

Por unanimidad, el pleno de la Junta Nacional de Justicia nombró como juez de la Corte Suprema de Justicia al abogado Augusto Ruidías Farfán en cumplimiento de una sentencia de Amparo dictada por el Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que ordenaba volver a votar la candidatura del mencionado personaje para integrar la máxima instancia judicial del país.

Ruidías Farfán, juez superior titular, ex juez supremo provisional, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y ex integrante del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, venia peleando este nombramiento desde el año 2021. Ese año, se presentó al concurso público para ser nombrado juez supremo titular, pero a pesar de alcanzar los primeros lugares no fue nombrado al surgir cuestionamientos a su ética profesional y calificación profesional

Augusto Ruidías Farfán en entrevista ante la Junta Nacional de Justicia

El hoy juez supremo aparece como uno de los interlocutores del hoy prófugo juez Hinostroza Pariachi, en uno de los audios del caso "Los Cuellos Blancos del Puerto", en la época que integraba el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. César Hinostroza lo llamó para preguntarle sobre el trámite de traslado de una jueza superior. Además, se cuestionó el puntaje que recibió por servicio militar como profesional de reserva, hoy en el grado de capitán.

Al no ser nombrado, Augusto Ruidías presentó una serie de Acciones de Amparo contra la Junta. En una entrevista ante los consejeros, Ruidías indicó que una investigación realizada por los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia consideró que la llamada era inocua, sin contenido penal, y que en diciembre del 2024, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial descartó cualquier acto ilícito en el tramite de traslado por problemas de salud.

Es así, que el Tercer Juzgado Civil de La Libertad le dio la razón y ordenó a la Junta que proceda a votar y evaluar su nombramiento. Hace un año, el 25 de marzo de 2025, la JNJ no volvió a alcanzar los votos necesarios para nombrarlo. Solo cuatro de cinco consejeros votaron a su favor. El consejero Germán Julio Serkovic Gonzalez votó en contra, pero para esta nueva evaluación no participó.

Es así, que Ruidías Farfán insistió y el último, lunes 23 de febrero, el pleno de la JNJ acuerda nombrarlo por unanimidad, según una nota de prensa emitida por la JNJ. El comunicado no indica los consejeros que participaron en su nombramiento. De acuerdo con fuentes judiciales, pasará a ocupar la vacante dejada por la doctora Mariem De La Rosa Bedriñana, quien cesó por límite de edad el pasado 19 de febrero de 2026.