Candidata a diputada por Lima y sobreviviente al cáncer: "propongo tiempos máximos de atención en hospitales y medicinas"

Indyra Oropeza, presidenta de la asociación Con L de leucemia postula como diputada por Lima.

Indyra Oropeza ha sido paciente con leucemia y es presidenta de la asociación civil 'Con L con de leucemia’, enfocada en mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos. Como activista y paciente con cáncer, logró impulsar la Ley nacional del Cáncer, la cual fue aprobada por el Congreso y contó con un reglamento en un año.

Ella postula como candidata a la cámara de Diputados por Lima con el número 6 del partido Libertad Popular.

Oropeza también es cofundadora del observatorio ciudadano Semáforo Oncológico con el cual monitorea la implementación de políticas públicas como la Ley nacional del cáncer. Sostiene que la ley ya está implementada en un 80% con las disposiciones que se dieron en el reglamento.

En entrevista con La República señaló que sus propuestas están enfocadas a pacientes con cáncer y también a mejorar el sistema de salud.

Propone una Ley de estándares mínimos en salud, para fijar tiempos máxima de espera obligatorios para atención y diagnóstico, abastecimiento mínimo de medicamentos esenciales y mantenimiento obligatorio de equipos críticos.

Asimismo, propone la separación de Susalud del Ministerio de Salud para una fiscalización independiente. “El presidente de Susalud es designado por el mismo Ministerio de Salud, entonces el fiscalizador no puede fiscalizar a quien lo pone en el puesto. Lo que estamos pidiendo es que Susalud sea un ente autónomo para que tenga poder sancionador real, y sobre todo sin control al miedo político”.

Plataforma de transparencia

Y ante el desabastecimiento de medicamentos que afecta a los pacientes propone crear una Plataforma Única de Transparencia en Salud donde el ciudadano pueda ver qué medicamentos se compraron, cuáles fueron entregados, presupuesto asignado, presupuesto ejecutado, y el estado real de equipos e infraestructura.

“Hay problemas de medicamentos de que no llegan al hospital y terminan venciéndose y nunca se utilizan y el presupuesto que ya se usó y nunca llegó al paciente”.

Y fiscalizar a los hospitales cada seis meses, en cuanto a medicamentos, tiempos de espera, funcionamiento de equipos.

Pacientes con cáncer

En el caso de los pacientes con cáncer explica que no hay diagnóstico oportuno, los niños empiezan con síntomas y no se le deriva tiempo o hay demoras para conseguir una cita para conocer el diagnóstico.

“Muchos pacientes (con cáncer) lamentablemente fallecen porque falta un sistema que los acompañe, un sistema que sea mucho mejor”.

Junto con el reglamento de La Ley nacional del Cáncer se dieron 16 disposiciones complementarias o tareas que tenían que cumplir las instituciones. La presión que logró ejercer ha hecho que 14 de las 16 ya estén listas.

“Ahora lo que necesitamos en el próximo gobierno es gente que de verdad se cargue la mochila y se encargue de que estas disposiciones que ya están casi cumplidas se implementen y tengan un impacto en las personas que tienen un diagnóstico de cáncer en el país”.

Otro de los logros como sociedad civil fue que el presupuesto para cáncer aumente de manera histórica. Sin embargo, el año pasado se redujo en un 10% por falta de fiscalización y compromiso de parte del Congreso.

“Y ningún congresista se tomó la tarea, a pesar de que lo pedimos, de defender ese presupuesto que tanto nos ha costado conseguir para poder para poder implementar la ley”.

Y ante la pregunta de unificar Minsa con EsSalud consideró que es poco probable porque cada uno maneja sus recursos, los del Minsa vienen de los impuesto y EsSalud de lo que pagan los empleadores. Lo que propone es que EsSalud se vuelva un financiador para que el usuario pueda tratarse donde desee y EsSalud se encargue de pagar la atención.

“En EsSalud impulsaré la integración a través de asociaciones público-privadas que incluyan reducción de tiempos de atención para que los pacientes reciban atención en el momento que la necesitan”.