Política

RMP llama “ingenuo” a Hernando de Soto tras quedar fuera de la PCM: “Se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza?”

Rosa María Palacios abordó la polémica sobre la no asunción de Hernando de Soto como primer ministro y señaló que el economista habría pecado de "ingenuo" al creer que sería más que una “figura decorativa” del Gobierno.


La periodista cree que el gran problema del economista es su negativa a negociar. Foto: composición LR
La periodista cree que el gran problema del economista es su negativa a negociar. Foto: composición LR

La conductora de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios, opinó en su programa de hoy sobre la polémica desatada al no darse la asunción de Hernando de Soto como primer ministro cuando días antes ya se voceaba su titularidad. A su vez, reveló los motivos por los que el economista quedó fuera: “Pero a De Soto se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza?... Para hacer un gabinete, ¿no es cierto?, liberal. Con Acuña y con Cerrón, ¿un gabinete liberal? Olvídense”, dijo en tono irónico.  

Asimismo, definió este suceso como “vergonzoso” tanto para el Estado peruano como para De Soto, al haber pensado que estaban contando con él para ser algo más que una “figura decorativa”, debido a que, como resaltó Palacios, estamos frente a una coalición parlamentaria.

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

“Francamente, a estas alturas de la vida, Hernando de Soto a mí me parece bastante naíf e ingenuo por creer que lo estaban llamando para que en cinco meses modernizara el Perú y creer que el señor Balcázar tenía autonomía para aceptarle una lista de ministros. Reitero, es un acto de ingenuidad tremendo”, indicó la periodista y enfatizó que esto es resultado de tener un “Ejecutivo que pertenece al Congreso” con partidos que se reparten los ministerios.

En tanto, Rosa María Palacios considera que el problema con Hernando de Soto es que él “nunca quiere negociar”, sino que espera el “feudo completo”, pero, lógicamente, estaría siendo muy “ingenuo” porque es algo que no va a suceder.

Finalmente, la periodista cuestionó al nuevo Consejo de Ministros, liderado por Denisse Miralles, al cual llamó “lo mismo de lo mismo”, y el hecho de que un tercio de este sea el del gabinete que tenía Jerí con Ernesto Álvarez, así como una parte del de Dina Boluarte. “Eso es lo que te quiere decir este gabinete: acá no hay ningún cambio, aquí no vamos a cambiar nada. Igualito como estamos, hasta el 28 de julio”, señaló. 

