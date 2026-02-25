HOYSuscripcion LR Focus

Política

César Acuña reconoce que llamó a Hernando de Soto antes de la juramentación: "No fue para pedir ministerios"

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso buscó desmentir las acusaciones de injerencia en la selección de los integrantes del nuevo gabinete de José María Balcázar. Acuña indicó que se trató de comunicar con el economista durante el fin de semana pasado.

Cesar Acuña trató de comunicarse con Hernando de Soto durante el fin de semana. Foto: composición LR
Cesar Acuña trató de comunicarse con Hernando de Soto durante el fin de semana. Foto: composición LR

El candidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, reconoció en una conferencia de prensa que se comunicó con Hernando de Soto momentos antes de que se tome la juramentación del nuevo gabinete ministerial de Denisse Miralles. Acuña señaló que el objetivo de su comunicación con el economista era felicitarlo porque se esperaba que asuma como presidente del Consejo de Ministros. "Tan pronto me entere por los medios de comunicación que nuestro amigo Hernando de Soto había aceptado ser premier lo que hice fue el sábado en la tarde llamarlo para felicitarlo, porque era una muy buena noticia para el Perú (...) No lo llamaba para pedir ministerios", señaló.

El exgobernador regional de La Libertad, mencionó que mantiene amistad con De Soto, razón por la cual buscó comunicarse con el desde el pasado 21 de febrero. Al no obtener respuesta, dejó un mensaje y volvió a llamar el domingo, pero nuevamente el excandidato a la presidencia no respondió.

GABINETE DE SOTO JURA HOY Y TODO SOBRE DEBATE 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"Sábado no me contestó, entonces al siguiente día yo lo llamé de nuevo y no me contestó, les voy a enseñar las llamadas, porque acá las cosas son claras. No hay muchas llamadas. La llamada del sábado a las 10:39 de la noche. El día domingo a las 7:15 de la noche, no me contestó y como no me contestó (...) le escribí con tanto cariño: 'te estaba llamando por agradecerte haber aceptado ser el primer ministro, con esto demuestras cuando te interesa el país, todo mi apoyo, un abrazo'. Entonces no son muchas llamadas como dan a entender muchos medios, son dos llamadas que no me contestó y aquí están las pruebas que fueron para felicitarlo. ", recalcó.

César Acuña también informó que no llamó al presidente José María Balcázar para recomendar a personas como ministros dentro del Gabinete. Respecto a las acusaciones de presuntos beneficios de obtener beneficios por medio de ministerios, aclaró que no obtiene beneficios para su campaña.

"Tampoco nunca lo llame, porque no me contestó. Tampoco he llamado al presidente para que designe tal o cual ministro, yo no gano nada que tal o cual ciudadano sea ministro. No gano nada, yo estoy preocupado en otras cosas y además yo no gano nada de los ministerios porque porsiacaso yo no necesito de los ministerios para ganar la campaña, mi campaña lo hago con mi trabajo, con mi esfuerzo, trabajo de más de 45 años, así que yo lamento que ayer toda la tarde, casi todos los medios Acuña y Acuña", dijo.

