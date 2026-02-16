Marianella Ledesma increpa al TC sobre el caso Cócteles: “Si te llamas Fujimori, tienes un trato diferente”

Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional, fue entrevistada por Juliana Oxenford en ‘Arde Troya’ y partió comentando que, en cuanto al desempeño actual del Tribunal Constitucional, se observa cómo han “abdicado” de su real “labor del control de la constitucionalidad” al “pervertir” también los instrumentos jurídicos. Para esto puso como ejemplo el caso Cócteles de Keiko Fujimori, con el cual han actuado en contra de la ley y la jurisprudencia al intentar definir si esto es delito cuando ni siquiera les corresponde hacerlo.

“Acá tenemos un trato desigual a nivel de la administración de justicia. Si tú te llamas Fujimori, pues tienes un trato diferente del ciudadano de pie. Y eso nos debe llevar a reflexionar en este momento político si debemos seguir manteniendo esos mismos modelos y estructuras de ejercicio del poder”, opinó la letrada.

En esa línea, la extitular del TC resaltó que el único ente encargado de calificar algo como delito es el Poder Judicial y en su máxima instancia la Corte Suprema. Sin embargo, según señaló, el Tribunal ha intervenido erróneamente al referir que no existe infracción alguna en este caso.

“El TC no tiene la función de decidir si tú eres inocente o culpable… Eso lo deciden los jueces del Poder Judicial. Entonces, ¿qué hace el Tribunal? Controla lo que los jueces han hecho para corroborar su constitucionalidad, pero no para decidir derechos en conflicto. Y así es precisamente cómo ha sido diseñada la estructura jurídica en nuestro país. Por lo que si un tribunal se mete a una discusión en giro y dice que es delito o no, está alterando sus competencias y afectando las del PJ, y una serie de mecanismos que esa conducta ha generado”, explicó.

En cuanto a la eventual destitución de José Jerí, manifestó que, faltando dos meses para las elecciones, la figura de la vacancia sería una “agonía” debido a que este debería regresar a su puesto originario de presidente del Congreso, y desde ahí aplicar la censura. “Políticamente, no lo considero nada inteligente porque al final vas a arrastrar a los que defienden a Jerí… Hemos perdido la confianza no solo en la clase política, los partidos políticos y de manera concreta en Jerí”, declaró la letrada.

Por otro lado, Ledesma indicó que hay un nuevo rostro de la economía formal, el cual se ha transformado para apoyar la economía ilegal y generar la situación de desarrollo de una “fusión” de estas dos. Y que además se viene creando todo un escenario, no solo jurídico, a través del control político del Congreso, ni desde las instituciones como el TC, la Defensoría y que incluso falta tomar el PJ. “No es que el Congreso exista con reglas, porque detrás de este hay un poder, y en este caso ese poder es criminal (organizaciones criminales), y eso es lo que tenemos que visibilizar”, agregó.

Finalmente, la abogada exigió un cambio de parte del Parlamento y todas las instituciones del país, quienes parecen haber olvidado ser “nuestros representantes” y que el poder no lo tienen ellos, sino el pueblo al tener la capacidad de elegirlos o retirarlos. “Si nosotros no somos conscientes de que con ese poder los hemos sentado ahí, y también con este podemos retirarlos. En estas próximas elecciones, nosotros tenemos que recuperar nuestro poder ciudadano y elegir a personas que sean las que no están presentes acá”.

“Yo soy de la línea de que por estos nunca más hay que votar, y no solo por ellos, sino los grupos políticos. Porque si tú votas por una persona que te pueda simpatizar, pero está asociada a un grupo político de los que ya han estado sentados acá en el Congreso, sencillamente, estás repitiendo la historia y permitiendo que con otras caras y otras figuritas estén sentados los mismos grupos que nos están generando todo este desorden en nuestra vida política”. agregó la exmagistrada.