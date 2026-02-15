HOYSuscripcion LR Focus

Política

Muñante propone a Cueto o Maricarmen Alva como reemplazo de Jerí y descarta opciones de la izquierda

El parlamentario Alejandro Muñante planteó a José Cueto y María del Carmen Alva como eventuales sucesores del presidente Jerí ante su posible censura. En tanto, subrayó que solo apoyarían a candidatos de centro o derecha.

Muñante propone sucesores y fija postura frente a la izquierda.
Muñante propone sucesores y fija postura frente a la izquierda.

En el marco de una eventual censura contra José Jerí, el congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, señaló que es necesario definir quién asumirá la Presidencia de la República hasta que se complete la transición política este año. 

Entre las opciones que se han discutido están la del legislador José Cueto, quien actualmente postula al Senado y tendría que decidir si abandona esa candidatura para aceptar el encargo temporal. 

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

“El señor Cueto decidirá si renuncia o no, ese es un tema estrictamente voluntario. Si él no lo hace, hay otros congresistas que no están postulando en estos momentos y que, de alguna u otra manera, cuando estuvieron en el cargo demostraron talante democrático”, dijo.

Muñante también mencionó como alternativa a Maricarmen Alva, extitular del Congreso, a quien destacó por su trayectoria en el Parlamento como una opción viable para la conducción temporal del país. 

“Uno de los nombres que se barajan es el de la congresista María del Carmen Alva, que ha sido ya presidenta del Congreso y que, cuando estuvo al frente de la Presidencia, se enfrentó al régimen del señor Castillo. Entonces, podría ser una opción, vamos a ver qué otras opciones más existen que podrían asumir las riendas del país”, añadió.

Descarta a la izquierda ante eventual reemplazo

Por otro lado, el parlamentario resaltó que su bancada insistirá en que la persona que asuma interinamente sea de centro o de derecha, y descartó de manera rotunda respaldos a propuestas impulsadas por grupos de izquierda.

Pide que Jerí asuma las consecuencias

En cuanto a los cuestionamientos al presidente José Jerí, señaló que este debe asumir una “consecuencia política” por la polémica que afronta y que la situación no puede ser tratada con indiferencia. Dijo que las siete mociones de censura presentadas en contra del mandatario obligan a un análisis serio y a respuestas claras por parte del Legislativo.

Pleno extraordinario será clave

Finalmente, Muñante calificó la sesión extraordinaria de este martes 17 como una prueba clave para las fuerzas políticas en un año electoral y sostuvo que de ella se podrá observar quiénes están verdaderamente comprometidos con el control político y el proceso democrático frente a la crítica situación que enfrenta el Ejecutivo.

