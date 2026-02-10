HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero
Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     Sigue EN VIVO 'Las 10 del día' con César Romero     
EN VIVO

🚨¿PERÚ en la cancha de EE. UU.? Se JUEGAN S/7.000 MILLONES | #las10deldía

Política

Oxenford compara celda de Alberto Fujimori con la de otros exmandatarios: “Esa sí era una cárcel dorada, un departamento”

La conductora calificó la requisa del INPE en Barbadillo como un "circo". Por otro lado, comparó la celda de Fujimori con la de otros expresidentes, como Martín Vizcarra, y recordó así las condiciones privilegiadas del padre de Keiko.

La periodista rememoró en su programa el trato diferenciado hacia Fujimori. Foto: composición LR
La periodista rememoró en su programa el trato diferenciado hacia Fujimori. Foto: composición LR

Juliana Oxenford en la edición del día de hoy de ‘Arde Troya’, a propósito de la polémica desatada por la requisa de parte del INPE en el penal de Barbadillo, hizo la comparación de la celda del fallecido Alberto Fujimori —que contaba incluso con toda clase de implementos, una mesa grande con varias sillas e incluso una cama clínica— con la de los demás exmandatarios, entre ellos Martín Vizcarra, quien atravesaría otra realidad tras denunciar que esperó hasta 18 días para ser trasladado a urgencias por un cuadro grave en los riñones. 

Únete a nuestro canal de política y economía

“Esa sí es una cárcel dorada, era un departamento en realidad porque tenía varios ambientes, su baño”, indicó y agregó que Alberto Fujimori contaba también con un tópico y jardín. Oxenford recordó, además, cómo el padre de Keiko entraba y salía constantemente de prisión para ser trasladado a la clínica por cualquier dolencia que presentaba, lo que evidencia el trato diferenciado que tuvo él si se compara con los demás exmandatarios recluidos.

TE RECOMENDAMOS

RENOVACIÓN POPULAR RETROCEDE, JOSÉ JERÍ ATACA Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Para ella, este operativo “armado” por el Gobierno de Jerí en el penal de Barbadillo, donde se encuentran las celdas de los expresidentes de la república Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo, no sería más que un “circo” en estos momentos en los que medidas como esta no tendrían ninguna “relevancia”. 

PUEDES VER: RMP sobre el “terruqueo” en campaña: “Ya a nadie asustan, solo a diez señoras de San Isidro cuya fuente de información es TikTok”

lr.pe

Tal como señaló la conductora, los exmandatarios no tendrían por qué recibir un trato especial, sino que se les debería ver como reos comunes. “Que se vayan a una cárcel hacinada si es posible, para que sepan lo que realmente es ser un preso en el Perú, en medio del hacinamiento, la mugre y el abandono total, de la corrupción que se mueve ahí y cómo se trafican las armas, chips, drogas, comiendo todos de la paila… El agravante para mí es que han sido presidentes. Al ladrón, al carterista, violador o asesino no los elegimos nosotros para ningún cargo público. A estos sí, y con más razón porque han traicionado a todo un país”, cuestionó.

Notas relacionadas
Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

Martín Vizcarra sobre requisas en Barbadillo: “A Fujimori nunca le hicieron una, la orden viene de arriba"

LEER MÁS
Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

LEER MÁS
¿Quién es Absalón Vásquez? Conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

¿Quién es Absalón Vásquez? Conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

Milagros Jáuregui es denunciada penalmente: acusan a su refugio 'La Casa del Padre' de generar daño psicológico a niñas

LEER MÁS
Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

Revelan que mujer visitó a Jerí 24 veces en tres meses cuando fue congresista: joven rompe su silencio

LEER MÁS
Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Oxenford compara celda de Alberto Fujimori con la de otros exmandatarios: “Esa sí era una cárcel dorada, un departamento”

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Política

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Perú sigue empeorando en Percepción de la Corrupción: cayo del puesto 94 al 130 en los últimos cinco años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Milagros Jáuregui y el albergue 'La casa del Padre': niñas víctimas de violación expuestas, desapariciones y una menor asesinada

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Oxenford compara celda de Alberto Fujimori con las de otros exmandatarios: “Esa sí era una cárcel dorada, un departamento”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025