Oxenford compara celda de Alberto Fujimori con la de otros exmandatarios: “Esa sí era una cárcel dorada, un departamento”
La conductora calificó la requisa del INPE en Barbadillo como un "circo". Por otro lado, comparó la celda de Fujimori con la de otros expresidentes, como Martín Vizcarra, y recordó así las condiciones privilegiadas del padre de Keiko.
Juliana Oxenford en la edición del día de hoy de ‘Arde Troya’, a propósito de la polémica desatada por la requisa de parte del INPE en el penal de Barbadillo, hizo la comparación de la celda del fallecido Alberto Fujimori —que contaba incluso con toda clase de implementos, una mesa grande con varias sillas e incluso una cama clínica— con la de los demás exmandatarios, entre ellos Martín Vizcarra, quien atravesaría otra realidad tras denunciar que esperó hasta 18 días para ser trasladado a urgencias por un cuadro grave en los riñones.
“Esa sí es una cárcel dorada, era un departamento en realidad porque tenía varios ambientes, su baño”, indicó y agregó que Alberto Fujimori contaba también con un tópico y jardín. Oxenford recordó, además, cómo el padre de Keiko entraba y salía constantemente de prisión para ser trasladado a la clínica por cualquier dolencia que presentaba, lo que evidencia el trato diferenciado que tuvo él si se compara con los demás exmandatarios recluidos.
Para ella, este operativo “armado” por el Gobierno de Jerí en el penal de Barbadillo, donde se encuentran las celdas de los expresidentes de la república Martín Vizcarra, Ollanta Humala, Pedro Castillo y Alejandro Toledo, no sería más que un “circo” en estos momentos en los que medidas como esta no tendrían ninguna “relevancia”.
Tal como señaló la conductora, los exmandatarios no tendrían por qué recibir un trato especial, sino que se les debería ver como reos comunes. “Que se vayan a una cárcel hacinada si es posible, para que sepan lo que realmente es ser un preso en el Perú, en medio del hacinamiento, la mugre y el abandono total, de la corrupción que se mueve ahí y cómo se trafican las armas, chips, drogas, comiendo todos de la paila… El agravante para mí es que han sido presidentes. Al ladrón, al carterista, violador o asesino no los elegimos nosotros para ningún cargo público. A estos sí, y con más razón porque han traicionado a todo un país”, cuestionó.