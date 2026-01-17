Elecciones 2026: ONPE publica diseño oficial de las cédulas para presidente, Congreso y Parlamento Andino
La cédula de sufragio incluye tres modelos: uno para elecciones generales, otro para una eventual segunda vuelta y uno especial para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que voten fuera de su circunscripción.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó los diseños definitivos de las cédulas de sufragio que se emplearán en las elecciones generales del 12 de abril. La publicación se hizo oficial mediante una Resolución Jefatural en el diario oficial El Peruano.
La cédula principal servirá para elegir a la fórmula presidencial (presidente y vicepresidentes), senadores a nivel nacional y regional, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Está dividida en cinco columnas, cada una con espacio para identificar a las organizaciones políticas participantes, con sus nombres, símbolos y, en el caso de la fórmula presidencial, la fotografía del candidato.
En cuanto a sus dimensiones, la cédula estándar deberá tener un ancho mínimo de 42,00 cm y un largo de 21,00 cm, con posibilidad de que el largo aumente proporcionalmente hasta 44,00 cm según el número de listas inscritas.
El diseño incluye instrucciones precisas para los electores y se organiza con columnas diferenciadas gráficamente para cada tipo de cargo, con símbolos de las agrupaciones políticos impresos a todo color.
Cédula de votación.
Cédula para fuerzas del orden y segunda vuelta
Para los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se encuentren desplazados fuera de su domicilio registrado, la ONPE aprobó un modelo especial de cédula con tres columnas.
Esta permitirá votar por la fórmula presidencial, por senadores a nivel nacional y por representantes al Parlamento Andino. Las medidas de este formato serán como mínimo 24,00 cm de ancho por 21,00 cm de largo, con posibilidad de extenderse hasta 44,00 cm también según el número de organizaciones participantes.
La ONPE también aprobó el diseño que se utilizará en una eventual segunda vuelta presidencial, aunque en ese caso la cédula estará limitada a las dos fórmulas finalistas del proceso electoral.
Cédula FF.AA. y PNP.