HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer
Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     Paro de transportistas EN VIVO: gremios protestan en Lima tras asesinato de chofer     
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Guerra entre Fuerza Popular y Renovación Popular | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

RMP advierte sobre Maricarmen Alva como posible reemplazo de Jerí: “No está postulando a miss simpatía porque pierde”

Rosa María Palacios opinó sobre la expresidenta del Congreso, quien, si bien contaría con la experiencia necesaria para suceder en el cargo a José Jerí, resulta "antipática" para la gran mayoría.

Palacios lanzó observaciones sobre Maricarmen Alva. Foto: composición LR
Palacios lanzó observaciones sobre Maricarmen Alva. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios explicó que ante la probable destitución del presidente de la república, José Jerí, se vendrían evaluando desde distintas bancadas las alternativas para sucederlo en el cargo, entre ellas, Maricarmen Alva, quien contaría con experiencia, pero resulta no grata para algunos. 

Únete a nuestro canal de política y economía

“¿Cuál es la observación de Acción Popular contra María del Carmen Alva y también la de APP? Es que es muy antipática y, obviamente, la señora no ha ganado un premio en empatía. No está postulando a miss simpatía porque pierde. Maricarmen Alva tiene dos ventajas: la primera es que pertenece a un partido que no participa en la elección, y la segunda es que ya fue presidenta del Congreso”, señaló la conductora y agregó que la parlamentaria no sería una opción tan terrible en lo que queda hasta las elecciones. 

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En esa línea, Palacios comentó que, a la vez, se estaría dando una notoria división de parte de las agrupaciones parlamentarias en su intento de “lucha por el poder”, y no se pondrían de acuerdo. Por ejemplo, dio a conocer que Acción Popular deslizó al congresista Juan Carlos Mori como su ficha clave y no a María del Carmen Alva, como se venía voceando. Sin embargo, quienes sí habrían mostrado su apoyo a la expresidenta del Congreso y no tendrían ningún inconveniente son los de Fuerza Popular, al verla “con muy buenos ojos”. 

PUEDES VER: Muñante propone a Cueto o Maricarmen Alva como reemplazo de Jerí y descarta opciones de la izquierda

lr.pe

Por otro lado, habló del enfrentamiento entre Renovación Popular y Fuerza Popular, que, si bien últimamente muestran opiniones divididas, terminan siendo muy similares para ella. “Hay un primer problema para Keiko. Miren, si hay algo que le va a hacer daño a la derecha, tanto la de Keiko como la de Rafael López Aliaga —porque en el imaginario popular las dos representan lo mismo—, es el sectarismo. Es una tara que tenía la izquierda peruana, y la tiene hasta ahora… Eso no les permite abrirse cuando quieren el voto popular mayoritario. El mismo problema lo tienen Keiko y RLA, son sectarios…”, finalizó la periodista y dijo también que es “un error garrafal proteger a Jerí”.

Notas relacionadas
Comienzan las disputas por reemplazar a José Jerí: José María Balcazar reta a Maricarmen Alva a visitar el sur

Comienzan las disputas por reemplazar a José Jerí: José María Balcazar reta a Maricarmen Alva a visitar el sur

LEER MÁS
Pedro Castillo acusa a Maricarmen Alva de pedirle dos ministerios para quedarse en la presidencia hasta 2026

Pedro Castillo acusa a Maricarmen Alva de pedirle dos ministerios para quedarse en la presidencia hasta 2026

LEER MÁS
Congresista Maricarmen Alva es increpada por ciudadanos en Iquitos: "Estás buscando votos para vivir del Estado"

Congresista Maricarmen Alva es increpada por ciudadanos en Iquitos: "Estás buscando votos para vivir del Estado"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

Jerí: "Yo tomé juramento como presidente y el procedimiento que corresponde es la vacancia”

LEER MÁS
10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

10 niñas huyeron del “hogar” de la pastora Jáuregui, pero siguió funcionando

LEER MÁS
José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

José Jerí sobre las mujeres que salían al día siguiente de Palacio: "Acompañaban en las noches a los operativos"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tabla de la Liga 1 2026: posiciones y resultados de los partidos en la fecha 3 del Torneo Apertura

Así camuflan drogas y celulares en ingresos a las cárceles

Video muestra a sujeto con cuchillo durante operativo de fiscalización de La Molina: la grúa se llevó su vehículo

Política

Martín Vizcarra se posiciona a favor de la censura de José Jerí: "Es el único camino para garantizar elecciones en paz"

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Elecciones Generales 2026: fecha, hora, a quiénes se eligen y quiénes pueden votar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Martín Vizcarra se posiciona a favor de la censura de José Jerí: "Es el único camino para garantizar elecciones en paz"

Milagros Samillán, hermana del médico fallecido en las protestas: "El cine nos escuchó y ha sido nuestra voz"

Elecciones Generales 2026: fecha, hora, a quiénes se eligen y quiénes pueden votar

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025