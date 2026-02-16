RMP advierte sobre Maricarmen Alva como posible reemplazo de Jerí: “No está postulando a miss simpatía porque pierde”

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios explicó que ante la probable destitución del presidente de la república, José Jerí, se vendrían evaluando desde distintas bancadas las alternativas para sucederlo en el cargo, entre ellas, Maricarmen Alva, quien contaría con experiencia, pero resulta no grata para algunos.

“¿Cuál es la observación de Acción Popular contra María del Carmen Alva y también la de APP? Es que es muy antipática y, obviamente, la señora no ha ganado un premio en empatía. No está postulando a miss simpatía porque pierde. Maricarmen Alva tiene dos ventajas: la primera es que pertenece a un partido que no participa en la elección, y la segunda es que ya fue presidenta del Congreso”, señaló la conductora y agregó que la parlamentaria no sería una opción tan terrible en lo que queda hasta las elecciones.

En esa línea, Palacios comentó que, a la vez, se estaría dando una notoria división de parte de las agrupaciones parlamentarias en su intento de “lucha por el poder”, y no se pondrían de acuerdo. Por ejemplo, dio a conocer que Acción Popular deslizó al congresista Juan Carlos Mori como su ficha clave y no a María del Carmen Alva, como se venía voceando. Sin embargo, quienes sí habrían mostrado su apoyo a la expresidenta del Congreso y no tendrían ningún inconveniente son los de Fuerza Popular, al verla “con muy buenos ojos”.

Por otro lado, habló del enfrentamiento entre Renovación Popular y Fuerza Popular, que, si bien últimamente muestran opiniones divididas, terminan siendo muy similares para ella. “Hay un primer problema para Keiko. Miren, si hay algo que le va a hacer daño a la derecha, tanto la de Keiko como la de Rafael López Aliaga —porque en el imaginario popular las dos representan lo mismo—, es el sectarismo. Es una tara que tenía la izquierda peruana, y la tiene hasta ahora… Eso no les permite abrirse cuando quieren el voto popular mayoritario. El mismo problema lo tienen Keiko y RLA, son sectarios…”, finalizó la periodista y dijo también que es “un error garrafal proteger a Jerí”.

