HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Caso Unidad Popular de Duberlí Rodríguez: TC evaluará demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial

Contará con la presencial del representante de la Procuraduría Pública del Poder Judicial y de Duberlí Rodríguez, personero legal de la organización política Unidad Popular.

TC evaluará demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial. Foto. composición LR
TC evaluará demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial. Foto. composición LR

El Tribunal Constitucional (TC) evaluará la demanda competencial presentada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra el Poder Judicial, como parte del caso Unidad Popular de Duberlí Rodríguez. La sesión se desarrollará el martes 17 a las 9.15 a.m.

Únete a nuestro canal de política y economía

Contará con la presencial del representante de la Procuraduría Pública del Poder Judicial y de Duberlí Rodríguez, personero legal de la organización política Unidad Popular.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Se solicita que se reconozca que el Jurado Nacional de Elecciones tiene atribución exclusiva para administrar y resguardar el Registro de Organizaciones Políticas, así como para supervisar el cumplimiento de la normativa sobre organizaciones políticas y demás disposiciones vinculadas al ámbito electoral, facultades que le son conferidas por los numerales 2, 3 y 4 del artículo 178 de la Constitución.

Cabe recordar que en agosto pasado que el JNE y la Dirección del Registro de Organizaciones Políticas ya habían sido multados por el Poder Judicial por no acatar resoluciones previas que ordenaban inscribir provisionalmente a Unidad Popular.

“El Poder Judicial impuso una multa a cada uno de los cinco miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al titular de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) por no haber acatado la disposición judicial que ordenaba inscribir al partido Unidad Popular", dictaron en ese entonces.

Poder Judicial impone multa de S/10.000 contra procurador del JNE por el caso Unidad Popular

La Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima impuso una multa de 20 Unidades de Referencia Procesal (URP) al procurador público del JNE, Ronald Johanne Angulo Zavaleta. Como cada URP equivale de manera referencial a S/500, la sanción bordea los S/10.000.

La Sala aplicó este castigo por lo que calificó como “manifiesta temeridad y mala fe” y por una “conducta obstructiva” dentro del proceso de amparo iniciado por el partido Unidad Popular (UP). La resolución, identificada como N.° 11 y fechada el 12 de noviembre de 2025, señala que el procurador incurrió en una “conducta dolosa” al insistir de forma reiterada en solicitar la suspensión del trámite, aun cuando la medida cautelar del Tribunal Constitucional (TC) no ordenaba tal suspensión.

El caso corresponde al expediente N.° 06374-2025-0-1801-JR-DC-03. Se trata de una acción de amparo promovida por Unidad Popular, representada por su personero legal Duberlí Apolinar Rodríguez Tineo, en contra del Jurado Nacional de Elecciones

Notas relacionadas
PJ responsabiliza al JNE por negar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez y dispone investigación a funcionarios

PJ responsabiliza al JNE por negar inscripción del partido de Duberlí Rodríguez y dispone investigación a funcionarios

LEER MÁS
Duberlí Rodríguez: “La derecha está maniobrando para tener el camino despejado en las elecciones”

Duberlí Rodríguez: “La derecha está maniobrando para tener el camino despejado en las elecciones”

LEER MÁS
PJ desacata orden del TC: declara improcedente pedido del JNE de anular inscripción del partido de Duberlí Rodríguez

PJ desacata orden del TC: declara improcedente pedido del JNE de anular inscripción del partido de Duberlí Rodríguez

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

LEER MÁS
Keiko Fujimori habría presentado información falsa sobre vínculos con dos empresas, alerta el JEE

Keiko Fujimori habría presentado información falsa sobre vínculos con dos empresas, alerta el JEE

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Angie Arizaga llena de halagos a Jota Benz tras reflexionar sobre su pasado romance con Nicola Porcella: “Él era todo lo que buscaba”

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley 2026?

Joven fue captado retirando objetos de la camioneta de Laura Spoya tras accidente: Policía lo cuestionó

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

Carlos Tubino, candidato de Fuerza Popular, es cuestionado por justificar violación a menores con “noches de placer”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

El regreso de los burriers: 259 detenidos con droga en el aeropuerto Jorge Chávez

Caso Unidad Popular de Duberlí Rodríguez: TC evaluará demanda competencial del JNE contra el Poder Judicial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025