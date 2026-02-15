Ernesto Álvarez anuncia que no renunciará a su cargo y rechaza censura contra José Jerí

Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros, afirmó que no presentará su renuncia al cargo y defendió la gestión de José Jerí. Señaló que el mandatario es “un político nato” y destacó que su Gobierno enfrenta la criminalidad con el objetivo de entregar al siguiente mandato una administración más eficiente.

“Él es un político nato, es un político que desde muy joven ha demostrado sus habilidades (…) Yo siempre he sido muy claro de que, si hubiese la evidencia de delitos, yo no podría seguir en el Gobierno, al igual que otros ministros. Pero hasta este momento, lo que hay es mucha especulación y mala intención también”, indicó.

Así también, el premier descartó un supuesto distanciamiento con Jerí y aseguró que mantienen comunicación diaria. Expresó, además, su expectativa de que el presidente supere las investigaciones abiertas en su contra y, al concluir su gestión, pueda consolidarse como una figura relevante en la política nacional. “Porque algo que el Perú necesita es a gritos una clase política. No tener una clase política profesional nos sale muy caro”, declaró.

Premier cuestiona intento de censura y defiende la Constitución

Por otro lado, Álvarez rechazó el intento de censura promovido contra Jerí y consideró que no corresponde que el jefe del Estado asista al pleno extraordinario convocado por el Congreso para debatir la moción. Durante una entrevista con otro medio, cuestionó la aplicación de esa figura a un mandatario en funciones y advirtió que una decisión de ese tipo “violaría la Constitución”.

El titular del Consejo de Ministros defendió la separación de poderes y precisó que el Parlamento no puede imponer una sanción política al jefe del Estado mediante un mecanismo previsto para ministros u otras autoridades sometidas a control político directo. Recordó que la Constitución contempla como única vía para retirar a un presidente la vacancia, según las causales expresamente establecidas. “No se puede forzar una interpretación que desnaturalice el modelo constitucional”, remarcó.