Reabren Puente de los Suspiros este 14 de febrero por San Valentín
Política

Mientras Perú se desangra, José Jerí retrasa nuevamente presentación del Plan de Seguridad Nacional

El presidente José Jerí retarasó una vez más la presentación del Plan de Seguridad Nacional. Mientras tanto, las cifras oficiales del SIDPOL revelan que enero de 2026 no solo dejó 92 homicidios en Lima Metropolitana, sino también 16 en el Callao y se extiende en las provincias del país.

Mientras el Gobierno de José Jerí retrasa una vez más la presentación del Plan de Seguridad Nacional, las tasas de homicidios continúan aumentando en el país. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR
Mientras el Gobierno de José Jerí retrasa una vez más la presentación del Plan de Seguridad Nacional, las tasas de homicidios continúan aumentando en el país. Foto: composición de Betsy De los Santos / LR

El presidente José Jerí volvió a aplazar la presentación del Plan de Seguridad Nacional en medio del avance de la inseguridad ciudadana. Aunque el Gobierno aseguró que el documento se conocería este 12 de febrero, el cronograma volvió a cambiar y, hasta ahora, no existe una fecha clara para exponerlo ante el país.

El retraso ocurre en un contexto delicado. Lima Metropolitana y el Callao continúan bajo estado de emergencia por el aumento de homicidios, extorsiones y sicariato. La ciudadanía esperaba una estrategia concreta, con metas y plazos definidos.

El patrón se repite en otras regiones. Piura registró crímenes en Paita y Sullana. Ica acumuló casos en Chincha y en varios distritos de Pisco, incluido un asesinato calificado en Paracas. Puno reportó homicidios en Juliaca y Ananea. Madre de Dios sumó dos casos por arma de fuego en Tambopata y Loreto registró un asesinato calificado en Pebas. El Plan de Seguridad Nacional sigue pendiente mientras la inseguridad ciudadana se consolida en varias regiones.

José Jerí: las fechas que se postergaron para presentar el Plan de Seguridad Nacional.

El 13 de diciembre de 2025, José Jerí afirmó que el Plan de Seguridad Nacional se entregaría a inicios de enero de 2026. El anuncio se dio en un contexto de presión política por el aumento de asesinatos. La promesa fijó una expectativa concreta.

El 5 de enero de 2026, el mandatario reiteró que el documento se presentaría en “los próximos días”. No ocurrió. El 16 de enero, el Ministerio del Interior emitió la Resolución Ministerial N.º 2249-2025-IN. La norma amplió por diez días calendario el plazo del grupo encargado de elaborar el plan.

El 26 de enero se publicó una segunda ampliación. La Resolución Ministerial N.º 0075-2026-IN otorgó otros diez días adicionales. El nuevo plazo se extendió hasta inicios de febrero. Tampoco se cumplió.

El 10 de febrero, el jefe de Estado anunció que la presentación sería el jueves 12. Tras la convocatoria de un Pleno Extraordinario por parte del Congreso para debatir las mociones de censura presentadas contra Jerí por el Chifagate y las contrataciones irregulares de jóvenes en entidades del Estado, la fecha se volvió a postergar hasta nuevo aviso. La decisión fue comunidada a los medios de comunicación por parte del equipo de prensa de Palacio de Gobierno.

Enero de 2026 marca el peor inicio de año en homicidios desde 2018 para Lima

La base de datos del SIDPOL, difundida por el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, muestra la evolución mensual de denuncias por homicidio en Lima Metropolitana desde 2018. En los primeros años, los registros fluctuaban entre 10 y 30 casos por mes. Desde 2022 la curva cambia de nivel.

En 2023 y 2024 los picos superaron los 70 y 80 casos mensuales. En 2025 la cifra alcanzó máximos de hasta 110 denuncias en un solo mes. La tendencia no se revierte. Desde noviembre de 2025 se aprecia un nuevo ascenso.

Enero de 2026 cerró con 92 denuncias por homicidio. Se trata del peor inicio de año del periodo analizado. El dato contradice la versión oficial sobre una supuesta reducción. También coloca mayor presión sobre José Jerí, quien aún no presenta el Plan de Seguridad Nacional que prometió como respuesta estructural a la crisis de inseguridad ciudadana.

Homicidios en regiones: el avance del crimen se consolida en el norte, sur y la Amazonía

El registro de enero de 2026 confirma que la violencia letal golpea a distintas regiones del país. En la Provincia Constitucional del Callao se reportaron al menos 16 homicidios. Solo en el distrito del Callao hubo 2 casos calificados, 7 por arma de fuego y 2 simples. Ventanilla sumó 4 por PAF y Bellavista 1 más. La cifra coloca al primer puerto entre los focos más críticos fuera de Lima Metropolitana.

En el norte, La Libertad volvió a mostrar varios puntos en alerta. En La Esperanza, Trujillo, se registraron 2 homicidios. También hubo denuncias en Chicama, Chepén, Pacanga, Pataz, Quiruvilca y Virú. Lambayeque acumuló varios casos en Chiclayo, donde se reportaron 1 asesinato calificado, 3 por arma de fuego y 1 simple. Se sumaron hechos en Chongoyape, La Victoria y Olmos. Piura presentó homicidios en Paita y Sullana.

En el sur andino y costero también se reportaron crímenes. Arequipa registró un homicidio en Paucarpata. Ica concentró varios casos en Chincha y en distritos de Pisco, incluido un asesinato calificado en Paracas. Puno sumó homicidios en Puno, Ananea y Juliaca. Tacna reportó un caso en el distrito Coronel Gregorio Albarracín.

La Amazonía tampoco quedó al margen. Madre de Dios registró 2 homicidios por arma de fuego en Tambopata. Loreto presentó un asesinato calificado en Pebas. Ucayali reportó un caso en Callería y San Martín tuvo homicidios en Lamas y Nueva Cajamarca. El patrón se repite en varias regiones: alta presencia de arma de fuego y dispersión territorial del crimen.

