Congreso: Héctor Valer invita a José Jerí a presentar cuestión de confianza a en medio de cuestionamientos

El congresista Héctor Valer (Somos Perú) envió un oficio al presidente del Congreso, José Jerí, en el que lo invita a presentar una cuestión de confianza ante el Parlamento. Como se sabe, Jerí —también militante del partido del corazón— estaría próximo a asistir a un pleno extraordinario del Congreso convocado para debatir su permanencia en el cargo. Al respecto, Valer indicó que, en su calidad de presidente del Legislativo, puede plantear este mecanismo constitucional.

“Presente una cuestión de confianza a fin de saber si usted sigue gozando o no de la confianza que los congresistas de la República le otorgamos oportunamente como presidente del Congreso de la República y, posteriormente, como presidente de la República; toda vez que esta tercera vía lo permite el Reglamento del Congreso de la República”, indica Valer en el documento.

