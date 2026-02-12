HOYSuscripcion LR Focus

Política

Congreso: Héctor Valer invita a José Jerí a presentar cuestión de confianza a en medio de cuestionamientos

El congresista de Somos Perú invitó al presidente a plantear una cuestión de confianza ante el Congreso. La acción podría plantearse en un próximo pleno extraordinario.

Héctor Valer presentó un oficio llamando a que José Jerí presente este mecanismo constitucional | Composición: LR.
Héctor Valer presentó un oficio llamando a que José Jerí presente este mecanismo constitucional | Composición: LR.

El congresista Héctor Valer (Somos Perú) envió un oficio al presidente del Congreso, José Jerí, en el que lo invita a presentar una cuestión de confianza ante el Parlamento. Como se sabe, Jerí —también militante del partido del corazón— estaría próximo a asistir a un pleno extraordinario del Congreso convocado para debatir su permanencia en el cargo. Al respecto, Valer indicó que, en su calidad de presidente del Legislativo, puede plantear este mecanismo constitucional.

“Presente una cuestión de confianza a fin de saber si usted sigue gozando o no de la confianza que los congresistas de la República le otorgamos oportunamente como presidente del Congreso de la República y, posteriormente, como presidente de la República; toda vez que esta tercera vía lo permite el Reglamento del Congreso de la República”, indica Valer en el documento.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

lr.pe
larepublica.pe
