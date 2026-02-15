HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4

El Congreso destinará S/465.000 para la adquisición de 5 vehículos sedán y S/707.500 para la compra de 5 camionetas pickup doble cabina 4x4 como parte de la "renovación de la flota vehicular".

Congreso destinará más de 1 millón de soles para los 10 autos de lujo. Foto: Composición con IA.
Congreso destinará más de 1 millón de soles para los 10 autos de lujo. Foto: Composición con IA.

Nuevas adquisiciones. El Congreso de la República pagará S/1.172.500 por la compra de 10 autos de lujo como parte de la "renovación de la flota vehicular" de la institución actualmente dirigida por el fujimorista Fernando Rospigliosi.

Únete a nuestro canal de política y economía

De acuerdo con la convocatoria a la buena pro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el Parlamento destinará S/465.000 por la adquisición de 5 vehículos sedán y S/707.500 por la de 5 camionetas pickup doble cabina 4x4.

TE RECOMENDAMOS

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Según el Seace, la adjudicación de esta compra se entregó al consorcio Autoniza S.A.C. y Autoniza Perú S.A.C., luego de la evaluación de las propuestas presentadas. La convocatoria para la buena pro se realizó el pasado 31 de diciembre del 2025, a vísperas del Año Nuevo 2026.

Asimismo, la entrega de la buena pro a través del Seace se realizó este viernes 13 de febrero a las 8:30 de la mañana.

PUEDES VER: 485 candidatos con sentencia postulan en estas elecciones: APP y Fuerza Popular son los partidos con más sentenciados

lr.pe
Entrega de la buena pro al consorcio Autoniza el último 13 de febrero.

Entrega de la buena pro al consorcio Autoniza el último 13 de febrero.

El detalle de los autos de lujo del Congreso

Antes de la convocatoria de la buena pro, el Congreso fijó, en la sección de bases integradas, los detalles de la nueva compra de los vehículos de lujo.

En el caso de los autos sedán, el Parlamento exigió que sean modelo 2025 como mínimo y completamente nuevos (0 kilómetros). Los vehículos deberán contar con cinco asientos tipo butaca y tener dimensiones no menores a 4,6 metros de largo, 1,7 metros de ancho y 1,4 metros de alto. Además, deberán ser de color negro o gris y funcionar a gasolina.

Como parte del equipamiento de seguridad, el vehículo deberá contar con sistema antibloqueo de frenos, control y estabilidad de tracción, distribución electrónica de frenado y airbags para el piloto y copiloto, inmovilizador de motor y alarma. Los asientos serán de cuero o tela.

Por otro lado, las camionetas pickup con doble cabina 4x4 deberán contar con un año de fabricación, como mínimo, del 2025, 0 kilómetros. Su largo tendrá que ser de 5 metros, su ancho de 1.7 metros y el alto no menor de 1.7 metros. Su color sería negro, gris o azul, siempre y cuando correspondan a la gama de color oscuro.

Su tipo de combustible será diésel, con una capacidad de tranque de combustible entre 70 y 85 litros. Las camionetas serán mecánicas con 5 o 6 cambios más retroceso. Contará con apertura de puertas con sistema inteligente (Smart Entry) con cierre centralizado a distancia, aire acondicionado, lunas laterales con o sin sistema antiatrapamiento, asientos de tela y un sistema de encendido por llave.

Los vehículos deberán tener una garantía comercial mínima de 3 años o 50.000 kilómetros. El día de la entrega de los autos de lujo, la jefatura del Área de Transporte y Servicios del Congreso suscribirá con el contratista un acta de verificación y entrega.

El contratista asumirá la tramitación de la Tarjeta de Propiedad, Placas de Rodaje y SOAT con vigencia de un año.

Notas relacionadas
Congreso propone noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y reembolso total para herederos

Congreso propone noveno retiro de AFP de hasta S/22.000 y reembolso total para herederos

LEER MÁS
Milagros Jáuregui impulsó 30 proyectos que limitan derechos de mujeres y población LGBTIQ+: seis ya son ley

Milagros Jáuregui impulsó 30 proyectos que limitan derechos de mujeres y población LGBTIQ+: seis ya son ley

LEER MÁS
José Jerí: solicitan a Fernando Rospigliosi agendar para este martes moción de vacancia contra presidente

José Jerí: solicitan a Fernando Rospigliosi agendar para este martes moción de vacancia contra presidente

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
485 candidatos con sentencia postulan en estas elecciones: APP y Fuerza Popular son los partidos con más sentenciados

485 candidatos con sentencia postulan en estas elecciones: APP y Fuerza Popular son los partidos con más sentenciados

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Therians: qué significa esta identidad que arrasa en TikTok y genera controversia

Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4

Relación estratégica con China: esencial para la estabilidad y desarrollo del país, por Diego García-Sayán

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Rescatan a 29 niñas en La Casa del Padre de la pastora Milagros Jáuregui

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025