Congreso pagará S/1.1 millones por 10 autos de lujo: desde vehículos sedan hasta camionetas pick up 4x4

Congreso destinará más de 1 millón de soles para los 10 autos de lujo. Foto: Composición con IA.

Nuevas adquisiciones. El Congreso de la República pagará S/1.172.500 por la compra de 10 autos de lujo como parte de la "renovación de la flota vehicular" de la institución actualmente dirigida por el fujimorista Fernando Rospigliosi.

De acuerdo con la convocatoria a la buena pro en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), el Parlamento destinará S/465.000 por la adquisición de 5 vehículos sedán y S/707.500 por la de 5 camionetas pickup doble cabina 4x4.

Según el Seace, la adjudicación de esta compra se entregó al consorcio Autoniza S.A.C. y Autoniza Perú S.A.C., luego de la evaluación de las propuestas presentadas. La convocatoria para la buena pro se realizó el pasado 31 de diciembre del 2025, a vísperas del Año Nuevo 2026.

Asimismo, la entrega de la buena pro a través del Seace se realizó este viernes 13 de febrero a las 8:30 de la mañana.

Entrega de la buena pro al consorcio Autoniza el último 13 de febrero.

El detalle de los autos de lujo del Congreso

Antes de la convocatoria de la buena pro, el Congreso fijó, en la sección de bases integradas, los detalles de la nueva compra de los vehículos de lujo.

En el caso de los autos sedán, el Parlamento exigió que sean modelo 2025 como mínimo y completamente nuevos (0 kilómetros). Los vehículos deberán contar con cinco asientos tipo butaca y tener dimensiones no menores a 4,6 metros de largo, 1,7 metros de ancho y 1,4 metros de alto. Además, deberán ser de color negro o gris y funcionar a gasolina.

Como parte del equipamiento de seguridad, el vehículo deberá contar con sistema antibloqueo de frenos, control y estabilidad de tracción, distribución electrónica de frenado y airbags para el piloto y copiloto, inmovilizador de motor y alarma. Los asientos serán de cuero o tela.

Por otro lado, las camionetas pickup con doble cabina 4x4 deberán contar con un año de fabricación, como mínimo, del 2025, 0 kilómetros. Su largo tendrá que ser de 5 metros, su ancho de 1.7 metros y el alto no menor de 1.7 metros. Su color sería negro, gris o azul, siempre y cuando correspondan a la gama de color oscuro.

Su tipo de combustible será diésel, con una capacidad de tranque de combustible entre 70 y 85 litros. Las camionetas serán mecánicas con 5 o 6 cambios más retroceso. Contará con apertura de puertas con sistema inteligente (Smart Entry) con cierre centralizado a distancia, aire acondicionado, lunas laterales con o sin sistema antiatrapamiento, asientos de tela y un sistema de encendido por llave.

Los vehículos deberán tener una garantía comercial mínima de 3 años o 50.000 kilómetros. El día de la entrega de los autos de lujo, la jefatura del Área de Transporte y Servicios del Congreso suscribirá con el contratista un acta de verificación y entrega.

El contratista asumirá la tramitación de la Tarjeta de Propiedad, Placas de Rodaje y SOAT con vigencia de un año.