Registrate en nuestro boletin

Iquitos: comunidades bloquean el puente Nanay y denuncian la retención de fondos para obras públicas

Manifestantes y autoridades locales también marcharon hacia los exteriores de Petroperú para lanzar un ultimátum a la PCM. Advierten que, si no hay respuesta este lunes, radicalizarán las protestas.

Manifestantes marcharon hacia los exteriores de Petroperú y advirtieron radicalizar la protesta si no obtienen respuestas
Manifestantes marcharon hacia los exteriores de Petroperú y advirtieron radicalizar la protesta si no obtienen respuestas | Composición LR | Yazmín Araujo

Más de 20 comunidades nativas, campesinas y populares del distrito de Punchana llegaron por vía fluvial a Iquitos, entre las 8 y las 10 de la mañana del martes 3 de febrero, para tomar el control del puente Nanay, ubicado sobre el río del mismo nombre, la infraestructura vial más importante de la zona. La medida de fuerza tuvo como objetivo denunciar al Gobierno Central la retención arbitraria de fondos del Fideicomiso Indígena, presupuestos que ya cuentan con decretos supremos vigentes, pero que, según los manifestantes, permanecen obstruidos debido a trabas administrativas.

Tras varias horas de paralización del puente, la protesta se convirtió en una movilización que recorrió las principales calles del distrito. A esta marcha se sumó activamente el alcalde distrital de Punchana, Olmex Escalante, quien acompañó a los dirigentes de las comunidades en su trayecto hacia los exteriores de las instalaciones de Petroperú. "Que el presidente José Jerí se ponga las pilas y cumpla con lo acordado sobre el Fideicomiso", manifestó el alcalde de Punchana.

Marcha paralizó el tránsito del puente Nanay. Foto: Yazmín Araujo

Marcha paralizó el tránsito del puente Nanay. Foto: Yazmín Araujo

Marcha bajo el calor iquiteño y apoyo policial

La jornada en Iquitos, marcada por el intenso calor propio de la ciudad, estuvo acompañada de gestos de solidaridad y apoyo humanitario. Ante el agotamiento físico de los sectores más vulnerables, efectivos de la Policía Nacional utilizaron patrulleros y camionetas para trasladar a niños y adultos mayores que presentaban signos de deshidratación. Esta acción permitió que los manifestantes continuaran su avance hacia la planta de Petroperú sin que se registraran emergencias médicas.

Efectivos policiales apoyaron a los manifestantes durante la marcha. Foto: Yazmín Araujo

Efectivos policiales apoyaron a los manifestantes durante la marcha. Foto: Yazmín Araujo

Puertas cerradas en Petroperú

Al llegar a los exteriores de Petroperú, la expectativa de diálogo se vio frustrada. Según confirmó el presidente de la Federación de Comunidades Nativas, Campesinas y Populares (Feconacp), Elvis Huayhua, ningún representante de la entidad estatal salió a atender sus reclamos o recibir sus peticiones.

Ciudadanía espera una pronta respuesta por parte de PetroPerú a fin de no radicalizar la marcha. Foto: Yazmín Araujo

Ciudadanía espera una pronta respuesta por parte de PetroPerú a fin de no radicalizar la marcha. Foto: Yazmín Araujo

Huayhua declaró al diario La República que este desplante administrativo ha generado una profunda indignación entre los comuneros de las cuencas del Momón, Amazonas y Nanay, quienes aseguran que sus derechos básicos están siendo postergados por la burocracia.

PUEDES VER: Adulto mayor fallece tras ser atropellado por mototaxista en Iquitos: conductor se dio a la fuga

lr.pe

Ultimátum a la PCM

Ante esta situación, la estrategia de las comunidades ha dado un giro hacia la vía administrativa. Los líderes indígenas, junto con el alcalde de Punchana, han anunciado que formalizarán de inmediato el envío de documentos a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para exigir la instalación urgente de una mesa de diálogo. "Será de manera formal, queremos que sea con capacidad resolutiva para liberar los recursos destinados a obras importantes para nuestras comunidades", sostuvo Elvis Huayhua.

El presidente de Feconacp señaló que se encuentran en un momento de "tregua", ya que un total de 25 comunidades han decidido deponer las medidas de fuerza momentáneamente para otorgar un plazo de espera al Ejecutivo. No obstante, el mensaje enviado a la capital es un ultimátum: los manifestantes permanecerán en estado de alerta máxima hasta este lunes 09 de febrero, fecha que han marcado como límite para recibir una respuesta positiva por parte de las autoridades nacionales.

De no concretarse un acuerdo al inicio de la próxima semana, las federaciones indígenas han advertido que retomarán las acciones de lucha de manera radical. "Necesitamos obras, no tenemos postas ni puentes. Debido a la creciente de los ríos, nuestras cosechas se han perdido", expresó una manifestante.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

