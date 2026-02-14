HOYSuscripcion LR Focus

De aliados a enemigos: Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de mantener a Jerí en Palacio de Gobierno

Mientras tanto, la Fiscalía cita a José Jerí para el 2 de marzo por presuntas irregularidades en contrataciones, en una investigación que podría derivar en un proceso penal.

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de mantener a Jerí en Palacio de Gobierno
En un pronunciamiento a través de sus redes sociales, el partido de Rafael López Aliaga, Renovación Popular, se dirigió a Fuerza Popular y responsabilizó a esa bancada de permitir la permanencia de José Jerí en Palacio de Gobierno.

“Responsabilizamos a Fuerza Popular por sostener políticamente a José Jerí en Palacio de Gobierno, pese a los graves cuestionamientos que pesan sobre su gestión. El país exige respuestas y no blindajes; la crisis de seguridad y de gobernabilidad no admite cálculos partidarios”, señaló el comunicado difundido.

¿JOSÉ JERÍ SE VA? Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

“Resulta inaceptable que, frente a denuncias de irregularidades y al deterioro de la institucionalidad, se privilegie la conveniencia política sobre el interés nacional. Exigimos que se asuman responsabilidades y que se adopten medidas inmediatas para restituir la confianza ciudadana”, añadió la agrupación en el mismo documento.

A pesar de que un grupo de congresistas logró reunir más de las 78 firmas requeridas para convocar un Pleno Extraordinario donde se debata la moción de censura contra Jerí, lo cual fue remitido oficialmente para su programación, varias bancadas optaron por no respaldar la iniciativa. Entre ellas figuraron Fuerza Popular y Somos Perú, que no suscribieron el pedido para debatir la vacancia en el Pleno.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien también forma parte de Fuerza Popular y ha expresado su oposición a la censura, anunció mediante sus redes que la sesión extraordinaria fue convocada para este martes 17 de febrero a las 10 de la mañana, después de que se subsanaran observaciones técnicas a las firmas presentadas.

En su mensaje en la plataforma X, Rospigliosi cuestionó a los promotores de la moción. “Los promotores de la moción de censura, que cometieron varios errores, los han subsanado y acaban de presentar la moción en SIETE partes distintas (no es lo regular, pero se ha aceptado), con 78 firmas, justo el mínimo necesario. En consecuencia, coordinando con la Mesa Directiva, he dispuesto que se convoque a un pleno extraordinario para discutir la censura del presidente José Jerí, el martes 17 a las 10 am”, escribió el titular del Legislativo.

Jerí ante la Fiscalía: citación por contrataciones en Palacio

La Fiscalía de la Nación oficializó una citación para que José Jerí responda ante el Ministerio Público por presuntas irregularidades en contrataciones de jóvenes en Palacio de Gobierno, programando su comparecencia para el 2 de marzo próximo. Este caso investiga posibles actos de favorecimiento en plazas y contrataciones que habrían beneficiado a allegados, y se suma a otras pesquisas en curso por presunto tráfico de influencias y administración fraudulenta.

Esto debido a visitas nocturnas y reuniones no registradas oficialmente con empresarios chinos, así como encuentros reservados que no constan en la agenda pública del mandatario.

La Fiscalía ha señalado que la investigación se encuentra en una etapa preliminar, pero ha recabado testimonios y documentos que podrían servir de base para un eventual proceso penal si se acreditan indicios suficientes.

