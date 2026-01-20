Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

La historiadora peruana Carmen McEvoy analizó la actual situación política del presidente de la República, José Jerí, tras sus visitas clandestinas con un empresario chino. Durante una entrevista para RPP, McEvoy calificó la crisis presidencial como una "opereta" que el Perú no merece y aseguró que una persona que "se mueve por el instinto" como Jerí, no puede dirigir el país desde la presidencia.

En esa misma línea, McEvoy advirtió que "el personaje" del mandatario responde a "una espora congresal", luego de haber asumido las riendas del Ejecutivo tras la caída de Dina Boluarte. "Entonces esta espora viaja a Palacio de Gobierno, se autonomiza y lleva su maquinaria, la maquinaria que él lleva, su gabinete, todos estos personajes que le dicen que lo que él hace está maravilloso, se los trae. Él viene con las prácticas congresales", explicó.

Por ese motivo, la historiadora hizo un llamado al presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, a actuar como un "adulto" en Palacio de Gobierno con la finalidad de que "se desactive la maquinaria". Asimismo, criticó a los comunicadores que "tienen dos dedos de frente" y que "se la pasan haciendo TikToks" por "haber creado a este personaje", en alusión a Jerí.

"Hay que entender esto como una maquinaria, como una política que se extiende y hay que desactivarla. Y si no se desactiva, porque estamos escuchando al doctor por la vía legal, porque nuestra justicia, pues, tiene el paso de la tortuga, que el gabinete, que los adultos, que los que realmente quieren servir al Perú controlen a este adolescente, a este Peter Pan de 38 años", instó.

"Yo cuando tenía 38 años estaba tratando de sacar mi tenor en la universidad. Entonces, la juventud de los 38 años es una validación de gente pensante. Entonces, acá tenemos que pensar el Perú, tenemos que poner al Perú primero y tenemos que ver en el tiempo corto cómo desactivamos su núcleo de poder para que Ubris, que es esto que él tiene, o sea, Ubris, el poder lo ha enloquecido, sea desactivado al menos hasta que se convoquen las elecciones", agregó.

McEvoy: "¿Cómo le sirve a un personaje como este que a los 3 meses ya no sabe si es Batman o Top Gun?

En tanto, la historiadora cuestionó la actitud de Jerí durante sus primeros tres meses a cargo de la presidencia. "Lo que nosotros deberíamos ir es a los grandes poderes dentro del Perú. ¿Cómo le sirve a un personaje como este que a los 3 meses ya no sepa si él es este Batman o si él es Top Gun? Y él ya no puede separarse del personaje y miente y se confunde", apuntó.

"Básicamente lo que yo digo es que hay que volver a dignificar la presidencia de la República. O sea, tú eres presidente de la República, tú tienes una investidura, tú tienes un deber con 30 millones de peruanos, tú no puedes andar por las calles, meterte a un bar, a un chifa. La esposa del César debe ser honesta; si no que tiene que probarlo. Hay todo un tema de no respetar su investidura, o sea, no ser responsable, no tener madurez, no tener criterio y cómo personajes inteligentes de su gabinete se han dejado convencer por este cubiletero", acotó.