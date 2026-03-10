Es falso que Keiko Fujimori y César Acuña encabecen sondeo de opinión pública en Cajamarca

LO FALSO:

Keiko Fujimori y César Acuña encabezan sondeo de opinión pública en Cajamarca.

LO VERDADERO:

En el contenido viralizado no se brindan detalles de la metodología del estudio ni de la entidad que lo elaboró. Por tanto, no es posible determinar si forma parte del Registro Nacional de Encuestadoras del JNE.

La encuesta viralizada presenta inconsistencias a nivel textual.

En redes sociales se ha compartido un sondeo en el que se indica que Keiko Fujimori y César Acuña lideran la intención de voto presidencial 2026 en Cajamarca. No obstante, no se especifica cuál fue la entidad responsable de su elaboración —lo que no permite verificar si es parte del Registro Nacional de Encuestadoras del JNE— y tampoco información técnica obligatoria establecida por la ley peruana. Además, se detectan inconsistencias en la escritura de los nombres de los candidatos. Por estas razones, la encuesta no tiene validez.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook circulan publicaciones que aseguran que Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza Popular, lidera la intención de voto en Cajamarca con 19%, seguida por César Acuña de Alianza para el Progreso con 11%.

El contenido ha sido compartido por diversos usuarios como si se tratara de un sondeo formal, pese a que no presenta elementos mínimos que permitan confirmar su origen o credibilidad. Uno de los que obtuvo mayor alcance, publicado el pasado 17 de febrero, ha sobrepasado las mil reacciones, 458 comentarios y 13 compartidos en Facebook.

Análisis del contenido compartido en redes sociales

La encuesta viralizada no presenta el logotipo o nombre de la persona natural o jurídica encargada de su elaboración; por tanto, no es posible determinar si se trata de una encuestadora formal y si se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que habilita a firmas o personas para elaborar y divulgar sondeos electorales y encuestas de opinión durante procesos políticos.

Asimismo, tampoco presenta información obligatoria como la ficha técnica, que incluye el tamaño de la muestra, el sistema de muestreo utilizado, el nivel de confianza, el margen de error, entre otros elementos metodológicos que fundamenten el sondeo. Estos requisitos están establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, que regula la difusión de encuestas electorales en el país.

Adicionalmente, en el gráfico difundido se observan inconsistencias en la escritura de los nombres de algunos candidatos. Por ejemplo, se omite la tilde en el nombre de César Acuña (“Cesar”); se omite el apellido compuesto y la tilde en el nombre de Rafael López Aliaga (“Rafael Lopez”); también se omite el nombre de Alfonso López Chau, además de eliminarse una tilde y modificarse la última vocal de su apellido (“Lopez Chao”).

Conclusión

En síntesis, en plataformas como Facebook se ha difundido una encuesta que asegura que Keiko Fujimori y César Acuña encabezan la intención de voto presidencial en Cajamarca. Sin embargo, no se indica el nombre de la entidad encargada de su elaboración, por lo que no es posible determinar si forma parte del Registro Nacional de Encuestadoras del JNE; tampoco presenta información metodológica obligatoria. Además, se detectan errores en la escritura de los nombres de los candidatos. Por tales motivos, el contenido no tiene validez.

