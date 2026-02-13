HOYSuscripcion LR Focus

Política

José Jerí: solicitan a Fernando Rospigliosi agendar para este martes moción de vacancia contra presidente

El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, envió un oficio al titular del Congreso para que la moción de vacancia contra José Jerí sea incluida y priorizada en el Pleno Extraordinario del 17 de febrero. El pedido invoca el Reglamento y advierte que la vacancia tiene preferencia en el Orden del Día.

Segundo Montalvo solicita agendar la moción de vacancia presentada contra José Jerí. Foto: composición LR
Segundo Montalvo solicita agendar la moción de vacancia presentada contra José Jerí. Foto: composición LR

El congresista Segundo Montalvo, de Perú Libre, solicitó formalmente al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, que incorpore con carácter urgente la moción de vacancia contra José Jerí en la agenda del Pleno Extraordinario convocado para este martes 17 de febrero.

La Moción de Orden del Día plantea la vacancia del presidente por la causal de permanente incapacidad moral, contemplada en el artículo 113, inciso 2, de la Constitución. El documento señala que la iniciativa fue presentada de manera oportuna y que cumple con las exigencias reglamentarias para su debate.

En el oficio, Montalvo recuerdó que ya había remitido comunicaciones anteriores los días 21 y 26 de enero. Ambas fueron derivadas a Presidencia, Oficialía Mayor y al Área de Relatoría y Agenda del Congreso, según el registro de seguimiento documentario. Y que, pese a ello, la moción no figura aún como punto confirmado en la sesión extraordinaria.

El legislador sostuvo en el documento que la vacancia presidencial no puede quedar supeditada a decisiones administrativas. Afirmó que el Reglamento establece una prelación obligatoria para este tipo de pedidos y que su tratamiento no depende de la voluntad política de quien solicitó la convocatoria del Pleno Extraordinario.

