Primer ministro reconoce que el gobierno no ha decidido comprar los cazas F-16 Block 70

El primer ministro Ernesto Álvarez dijo que el gobierno prefiere el F-16 Block 70, pero que la elección del modelo depende del proceso que sigue la Agencia de Compras de las FFAA. Foto: composición LR | F-16 Block 70 | Ernesto Álvarez Miranda | PCM

La selección del modelo de avión de combate para modernizar la flota de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), será el resultado del proceso que lleva adelante la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), y no de acuerdo con las preferencias del Poder Ejecutivo, señaló el primer ministro Ernesto Álvarez.

Aunque Álvarez admitió que el gobierno está a favor del F-16 Block 70, de la fábrica norteamericana Lockheed Martin, porque se vincula con el “interés estratégico” del Ejecutivo de consolidar una alianza con Estados Unidos; indicó que la ACFFAA y otros organismos involucrados son los que tienen la misión de escoger la mejor propuesta.

“El gobierno que usted representa como primer ministro, ¿está por los (cazas) F-16 Block 70? ¿Nos inclinamos por ese camino?”, le preguntó el periodista Víctor Andrés Ponce, del portal “El Montonero”.

“Nos inclinamos, pero el gobierno no decide. Porque la decisión, de acuerdo con los principios de contratación, están regidos en este caso, en última instancia, por la central de contrataciones (Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas)”, señaló el primer ministro Ernesto Álvarez.

Las declaraciones de Álvarez confirman que en Palacio de Gobierno hay una preferencia por el F-16 Block 70, con la finalidad de encajar con la propuesta de un acuerdo estratégico planteado por el presidente Donald Trump (la “Doctrina Donroe”). Sin embargo, resaltó que la elección del modelo de aeronave de guerra corresponde a la ACFFAA.

Los Gripen cuentan con mayores ventajas, aunque demorarían en las entregas, según el premier. Foto: difusión

El proceso por dentro

Según lo informado por La República, un equipo técnico especializado de la FAP concluyó que son tres modelos los que potencialmente cumplen con las exigencias técnicas para sustituir a los Mirage 2000, MiG-29 y Sukhoi 25, que en la práctica se encuentran inoperativos.

Los tres modelos en los que la FAP tiene máximo interés son el francés Rafale 4, el estadounidense F-16 Block 70 y el sueco Gripen. Los especialistas de la ACFFAA deben evaluar si las propuestas y condiciones de cada país y fábrica encajan con las necesidades de la FAP.

Al día de hoy el proceso sigue en curso, no se ha escogido ningún modelo, no existe contrato. Es lo que ratificó el primer ministro Ernesto Álvarez. Es más, los estudios podrían demandar seis meses, lo que implicaría que concluirán en el próximo gobierno, de acuerdo con fuentes relacionadas con el proceso consultadas por este periódico.

“En conclusión, ¿el gobierno de Jerí va a anunciar la compra de los 24 cazas?”, le insistieron al premier Álvarez.

“Si todo sale bien, sí. Pero en gran medida no depende de nosotros. Depende también de otros organismos que tienen autonomía, por cierto, y que tienen su dosis de responsabilidad y compromiso”, contestó.

En la primera semana de febrero, Álvarez dio por sentado que el modelo seleccionado sería el F-16 Block 70, puesto que reforzaría la relación con Washington.

“Por todos es notorio que Estados Unidos ahora ejerce un liderazgo no solamente regional, sino mundial, sumamente dinámico y sumamente activo. (…) Por lo tanto, esa adquisición (de los 24 cazas) no corresponde a comprar camiones, ni comprar autos, sino es parte de una política estratégica que involucra el futuro del país”, afirmó.

Ahora ha cambiado de postura.

Álvarez sostiene que el Rafale 4 es una buena aeronave, pero que una alianza con Francia es menos ventajosa respecto a EEUU. Foto: difusión

Modelos en el partidor

Las acciones de la ACFFAA se ajustan al Manual de Contrataciones en el Mercado Extranjero modificado, que se publicó el ocho de enero de este año. Si eventualmente se determina que solo uno de los postores cumple con los requisitos económicos y técnicos -costos, capacidades, armamento, fechas de entrega, etc-, se contempla la posibilidad de un contrato directo con el proveedor. Pero se requiere del visto bueno de la Contraloría General de la República para descartar cualquier tipo de favorecimiento.

El Congreso aprobó un presupuesto de US$3.500 millones por 24 unidades. Estos parámetros no son negociables, según el mencionado manual.

Estados Unidos ha propuesto públicamente 12 unidades F-16 Block 70 por US$3.420 millones. Saab, la empresa sueca fabricante de los Gripen, informó que su oferta calza con el requerimiento de 24 aeronaves por US$3.500 millones. En tanto que la compañía Dassault por dicha suma podría ofrecer hasta 18 ejemplares del Rafale 4.

Álvarez también habló de los tres modelos.

“Los tres aviones (Rafale 4, Gripen y F-16 Block 70), tienen sus ventajas y desventajas. La gran ventaja del sueco (Gripen) es que puede aterrizar en cualquier parte, en un campo de fútbol. En un terreno sembrado. Eso en el Perú es invaluable, muy importante. Y (el costo de) la hora de vuelo prácticamente se asemeja a la hora de vuelo de un helicóptero. Esa es una ventaja”, explicó el primer ministro

“La desventajas es que a Brasil recién le están entregando la segunda parte del lote comprado hace diez años. La capacidad sueca industrial de producción demora mucho más y se iría mucho más allá del 2030”, mencionó.

Según Saab, las fechas de entrega cambiaron debido a retrasos de pago originadas por crisis gubernamentales de Brasil y porque este país replanteó el contrato al conseguir la coproducción del Gripen en su territorio.

“El Rafale 4 es un mejor instrumento, es una mejor plataforma, pero la alianza con Francia en realidad no nos garantiza ni tecnológicamente, ni defensivamente, mayores aspectos, por lo menos similares, o equiparables, a los Estados Unidos”, expresó.

La última palabra

“El F-16 no es el avión de hace 30 años, como se ha querido decir. El F-16 Block 70 es un avión totalmente nuevo. La cápsula, la aviónica, la pantalla, los instrumentos, el radar, es todo diferente”, describió el primer ministro.

Según el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, “el F-16 viene acompañado de la necesaria autorización para los misiones defensivas u ofensivas que se han de realizar”, en el contexto de la alianza estratégica con Estados Unidos en la región.

“Entonces es incuestionable, el gobierno de José Jerí va a anunciar la compra de los F-16”, le dijo el periodista Ponce a Ernesto Álvarez.

“No depende de nosotros, lamentablemente. Si de nosotros dependiera íntegramente, podríamos anunciarlo. Pero eso depende de la central de compras (la ACFFAA)”, fue la respuesta.