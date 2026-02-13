José Jerí: Elvis Vergara confirma que se solicitará facultades de comisión investigadora en caso Chifagate

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, confirmó que este grupo de trabajo solicitará facultades de comisión investigadora para continuar por el caso de las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con empresarios chinos.

"Hoy vamos a avanzar con el informe de calificación y esperamos tenerlo hoy mismo, o el pre informe, para que el día lunes o miércoles sometamos a votación en el Pleno en el cual se recomienda y solicita las facultades de comisión investigadora", anunció.

