Política

Lupe Zevallos justifica su condena tras ser capturada: "Me sentenciaron jueces vinculados a Cuellos Blancos"

La hermana del narco 'Lunarejo' calificó de "injusta y arbitraria" su sentencia de 25 años de prisión por lavado de activos tras ser capturada en San Borja luego de estar 7 años prófuga de la justicia.

Lupe Zevallos fue acusado de lavado de activos en el caso de Aero Continente.
Lupe Zevallos fue acusado de lavado de activos en el caso de Aero Continente. | Foto: composición LR/ PNP/EFE

Este jueves 5 de marzo, la Policía Nacional capturó a Lupe Zevallos Gonzales, exdirectiva de la desaparecida aerolínea Aero Continente, en el distrito de San Borja. Su detención puso fin a su condición de prófuga tras ser condenada en 2019 a 25 años de prisión por el delito de lavado de activos.

Al ser trasladada por las autoridades, Zevallos rompió su silencio y arremetió contra el fallo judicial que la enviará a la cárcel. La sentenciada calificó su situación como "injusta y arbitraria", y alegó que el proceso en su contra estuvo viciado por intereses ajenos a la justicia.

FUERZA POPULAR Y APP: ¿PROVOCARON LA CRISIS POLÍTICA? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

"Injusta y arbitraria. Ustedes saben cómo es el tema Aerocontinente, ¿no? Tengo mi salud muy resquebrajada. Es lo que me tocó afrontar por haber invertido en este país una sentencia injusta, dada en mayoría, por dos personas cuestionadas, una en cuellos blancos y la otra por corrupción", señaló.

Recordemos que el colegiado que condenó al exdueño de Aerocontinente y a Lupe Zevallos está integrado por el Colegiado E de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios: los magistrados Pablo Ilave García (presidente), Emma Benavides Vargas y Emperatriz Pérez Castillo. La misma sala que le autorizó la salida el día de la sentencia (el 25 de febrero del 2019) porque "se sentía mal", momento en el que huyó del lugar y estuvo prófuga por 7 años.

Emperatriz Pérez fue vinculada a la red de corrupción judicial de Cuellos Blancos, tras ser mencionada en audios por el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos. Mientras que Emma Benavides Vargas también fue sindicada por el Ministerio Público como parte de una organización criminal conformada por jueces, abogados y servidores judiciales. A la jueza se le imputó haber cobrado sobornos a cambio de liberar a investigados por narcotráfico.

Lupe Zevallos fue hallada culpable de formar parte de una red criminal liderada por su hermano, Fernando Zevallos (conocido como "Lunarejo"). Según la sentencia de la Corte Especializada en Crimen Organizado, la aerolínea fue utilizada como fachada para blanquear dinero proveniente del narcotráfico a través de diversas operaciones financieras complejas.

Captura de Lupe Zevallos

La República confirmó la detención de Lupe Zevallos con el coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina. La autoridad indicó que la encontraron hace una semana en un inmueble de San Borja.

"Inmediatamente solicitamos la medida de allanamiento y ayer la Corte Nacional nos dio la orden y hoy la Policía Nacional con los fiscales contra el Crimen Organizado han ejecutado el mandato judicial contra Lupe Zevallos”, mencionó el fiscal Chávez Cotrina.

Zevallos Gonzales figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, que ofrecía una suma importante por información sobre su paradero. Tras pasar por las diligencias de ley y el control de identidad, será trasladada a un centro penitenciario para cumplir la totalidad de su sentencia de un cuarto de siglo.

