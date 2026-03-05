La Comisión de Ética avanza en la investigación contra la congresista Alcarraz por agresión. | Composición LR | Foto: composición LR

La congresista Kira Alcarraz no reconoció haber agredido a un trabajador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante un operativo realizado en el distrito de San Juan de Miraflores. En la intervención el inspector paró el auto de placa CTM-375, en el que se encontraba la legisladora no agrupada, porque el vehículo tenía una orden de captura por adeudar 1.327 soles por diversas papeletas.

"Ustedes que me conocen saben cuál es mi forma de hablar, nunca les he faltado el respeto, siempre he hablado coloquialmente o en forma de broma. Que las personas sientan que le he faltado el respeto, en ningún momento fue así (...) es parte de lo que sucede, basta que sea congresista y eres culpable. Ética determinará si hay culpabilidad o no. Jamás lo he golpeado, eso es mentira, hay que verlo bien, mi amor", señaló para la prensa.

Tras la intervención, la congresista, quien viajaba como acompañante, descendió del vehículo para impedir que la unidad fuera trasladada al depósito municipal. Al no conseguirlo, golpeó al fiscalizador y le quitó el celular con el que registraba el operativo. La identidad del trabajador se mantiene en reserva por temor a posibles represalias, él denunció además que recibió tres bofetadas.

A raíz del caso, la Comisión de Ética del Congreso aprobó iniciar una investigación contra Alcarraz por la presunta agresión. El grupo parlamentario dio luz verde al informe de calificación que admite la denuncia y permite abrir el proceso correspondiente para determinar si hubo infracción al código de ética parlamentaria.

La comisión evaluará los hechos y los descargos de la legisladora antes de emitir una recomendación sobre posibles sanciones. Mientras tanto, Alcarraz insiste en que nunca golpeó al trabajador del SAT y sostiene que la acusación en su contra es falsa.

No es la primera vez

En octubre del año pasado, la congresista Kira Alcarraz protagonizó otra polémica tras amenazar a una periodista que la consultó por la contratación de Diana de la Cruz, pareja de su hijo Yarcino Villegas, en un cargo de confianza dentro de su despacho parlamentario.

El hecho ocurrió durante una entrevista con el programa ContraCorriente. En ese espacio, la reportera le preguntó a la legisladora por el presunto caso de nepotismo, luego de que se conociera que la novia de su hijo figuraba como trabajadora en su equipo. Ante la consulta, Alcarraz respondió de forma airada y lanzó expresiones intimidatorias contra la periodista.

"Mira, si estuviera alterada, téngalo por seguro que ya te hubiera estampado contra la pared”, dijo y acto seguido, añadió: "Sí, te golpearía contra la pared… y como no estoy alterada, es por eso que todavía sigues viva".