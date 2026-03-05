Capturan a prófuga Lupe Zevallos, hermana del narco “Lunarejo”

La ex ejecutiva de Aerocontinente Lupe Zevallos Gonzales, fue capturada en San Borja. Foto: MP | Lupe Maritza Zevallos Gonzales | Aerocontinente

La ex ejecutiva de Aerocontinente Lupe Zevallos Gonzales, fue capturada en San Borja. Foto: MP | Lupe Maritza Zevallos Gonzales | Aerocontinente

Después de siete años de escapar de la justicia, la ex ejecutiva de la compañía de aviación Aerocontinente, Lupe Zevallos Gonzáles, sentenciada por lavado de activos a 25 años de prisión, fue capturada por agentes de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado (DIVINCOO), en coordinación con el Ministerio Público, en el distrito de San Borja.

Lupe Zevallos huyó de la audiencia judicial del 25 de febrero de 2019, en la que junto con su hermano Fernando Zevallos Gonzáles, “Lunarejo”, recibió condena por encabezar una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

Para entonces, “Lunarejo” ya estaba cumpliendo 20 años de prisión por el delito de narcotráfico, una sanción penal dictada en 2005.

Desde entonces, Lupe Zevallos figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior, que ofrecía S/100.000 a cambio de información sobre su ubicación.

La detención de la empresaria Lupe Zevallos fue confirmada por el coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, quien indicó a La República que la Policía Nacional la ubicó hace una semana en un inmueble de San Borja.

“Inmediatamente solicitamos la medida de allanamiento y ayer la Corte Nacional nos dio la orden y hoy la Policía Nacional con los fiscales contra el Crimen Organizado han ejecutado el mandato judicial contra Lupe Zevallos”, dijo el fiscal Chávez Cotrina a este diario.

Durante la diligencia judicial, el fiscal superior Jorge Chàvez explicó que Lupe Zevallos no opuso resistencia y fue ubicada en el segundo piso de una casa de propiedad de un familiar.

“No hubo necesidad de romper la puerta y ella (LupeLa turbia historia Fernando Zevallos, el narco más grande del Perú que fundó una famosa aerolínea: ¿cómo lo atraparon? Zevallos) estaba tranquila y en todo momento colaboró para ser trasladada al Poder Judicial”, enfatizó Chávez Cotrina.

El 10 de febrero de 2009, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Lupe Zevallos Gonzáles como parte de la organización criminal de su hermano Fernando Zevallos que se dedicaba a “blanquear” el dinero originado en actividades del narcotráfico.

“A pesar del encarcelamiento de Fernando Zevallos Gonzales, la investigación de sanciones de la OFAC (Oficina de Control de Activos del Extranjero) encontró que su red financiera ha seguido funcionando bajo el liderazgo de miembros clave de la familia y socios comerciales cercanos. Los miembros clave de la familia Fernando Zevallos incluyen a su hermana Lupe Maritza Zevallos Gonzales”, señaló el reporte del Departamento del Tesoro.

La entidad gubernamental norteamericana aplicó sanciones a Lupe Zevallos porque estaba a cargo de una red de compañías como AeroContinente, Aviandina, Lasa Perú, Transportes Aéreos Unidos Selva Amazónica, Vuela Perú, Perú Global Tours, Oriente Tours y la Empresa Editora Continente, entre otras.

El 30 de diciembre de 2020, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad que interpusieron los hermanos Fernando y Lupe Zevallos Gonzáles, contra la sentencia del 25 de febrero de 2019 por el delito de lavado de activos. De esta manera fue confirmada la condena de 27 años y 25 años de prisión efectiva, respectivamente.

Lupe Zevallos nació en Huánuco el 17 de septiembre de 1961.