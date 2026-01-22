HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual
Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     Zambrano, Peña y Trauco son denunciados por presunto abuso sexual     
EN VIVO

José Jerí y su complot caviar | Arde Troya con Juliana Oxenford

Política

Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"

El expresidente denunció que una negligencia del INPE ocasionó que hoy pierda su riñón izquierdo. Culpa al actual Gobierno y al pacto mafioso conformado por las bancadas APP, Fuerza Popular y Perú Libre.

Martín Vizcarra se pronuncia en redes sociales. Foto: Composición/LR
Martín Vizcarra se pronuncia en redes sociales. Foto: Composición/LR

El expresidente Martín Vizcarra se encuentra hospitalizado en una clínica de Jesús María luego de que fuera operado de emergencia por cálculos en los riñones. Si bien se pudieron retirar los cálculos de su riñón derecho, el izquierdo no se pudo operar y lo habría perdido, según informó en su cuenta de X.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora. Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento", escribió el exmandatario. Seguidamente, culpó de su situación de salud al Gobierno de Jerí y al pacto mafioso de quererlo "destruir".

TE RECOMENDAMOS

JOSE JERÍ EN CAPILLA SE DEFIENDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Noticia en desarrollo....

Notas relacionadas
Martín Vizcarra es operado de urgencia por complicación renal en clínica de Lima

Martín Vizcarra es operado de urgencia por complicación renal en clínica de Lima

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado en silla de ruedas a clínica de Jesús María para intervención quirúrgica

Martín Vizcarra es trasladado en silla de ruedas a clínica de Jesús María para intervención quirúrgica

LEER MÁS
Poder Juicial deja al voto pedido para suspender prisión de Martín Vizcarra hasta que se confirme sentencia

Poder Juicial deja al voto pedido para suspender prisión de Martín Vizcarra hasta que se confirme sentencia

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Martín Vizcarra asegura que perdió un riñón en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

Martín Vizcarra asegura que perdió un riñón en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

LEER MÁS
José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

LEER MÁS
Mateo Castañeda fue abogado de magistrado del TC que firmó resolución que lo sacó del caso Waykis

Mateo Castañeda fue abogado de magistrado del TC que firmó resolución que lo sacó del caso Waykis

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nuevas becas para maestrías en España: cómo acceder y quiénes pueden postular

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Todos los nominados a los Oscar 2026: lista completa y final actualizada en vivo

Política

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Citas de Jerí con Yang son ilegales porque empresario chino es contratista del Estado

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra: JNE establece que sentenciados rehabilitados podrán postular luego de 10 años de cumplida su condena

Citas de Jerí con Yang son ilegales porque empresario chino es contratista del Estado

Jerí asegura que empresario chino no pidió favores “porque no habla mucho español”, pero es traductor en Cancillería

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025