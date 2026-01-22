Martín Vizcarra tras perder un riñón: "Es el gobierno de Jerí, el pacto mafioso que quiere destruirme"
El expresidente denunció que una negligencia del INPE ocasionó que hoy pierda su riñón izquierdo. Culpa al actual Gobierno y al pacto mafioso conformado por las bancadas APP, Fuerza Popular y Perú Libre.
El expresidente Martín Vizcarra se encuentra hospitalizado en una clínica de Jesús María luego de que fuera operado de emergencia por cálculos en los riñones. Si bien se pudieron retirar los cálculos de su riñón derecho, el izquierdo no se pudo operar y lo habría perdido, según informó en su cuenta de X.
"El 3 de enero sufrí un cólico renal por una obstrucción, 18 días después me trasladan a una clínica. El riñón izquierdo lo perdí por la demora. Hoy me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento", escribió el exmandatario. Seguidamente, culpó de su situación de salud al Gobierno de Jerí y al pacto mafioso de quererlo "destruir".
Noticia en desarrollo....