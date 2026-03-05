Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 5 de marzo 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

En el horóscopo de hoy, jueves 5 de marzo, la astróloga cubana Mhoni Vidente presentó sus predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Sus mensajes resaltan la importancia de promover conversaciones sinceras, asumir nuevos retos con ingenio y mantenerse abierto a recibir noticias favorables provenientes de personas o entornos inesperados.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy jueves 5 de marzo

Aries (21 marzo – 19 abril)

Tomas el control de lo que habías postergado y decides avanzar sin mirar atrás. En el trabajo, tu liderazgo se fortalece cuando eliges la calma antes que la confrontación. En el amor, hablar con honestidad mejora el vínculo. Muévete, haz algo de ejercicio y libera tensiones. Una novedad te llevará a replantear una meta personal; actúa con iniciativa, pero sin apresurarte.

TE RECOMENDAMOS REGISTROS AKÁSHICOS Y VIDAS PASADAS: LOS SECRETOS QUE GUARDA TU ALMA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro (20 abril – 20 mayo)

Empiezas a construir la estabilidad que deseas a partir de decisiones simples pero firmes. No temas a los cambios si te acercan a tus objetivos. En el plano afectivo, un gesto inesperado te sacará una sonrisa. Organiza tus finanzas y escucha consejos útiles antes de comprometerte con algo importante.

Géminis (21 mayo – 20 junio)

Te comunicas con soltura y eso abre puertas. Si dices lo que piensas con claridad, acuerdos y reuniones fluirán mejor. Evita confusiones sentimentales siendo directo. Una llamada o mensaje puede marcar tu rumbo profesional. Tu capacidad de adaptación será clave ante cambios repentinos.

Cáncer (21 junio – 22 julio)

Reconoces lo que sientes, pero no permites que tus emociones decidan por ti. En el amor buscas equilibrio y comprensión. Atiende asuntos familiares con paciencia. Descansa más y prioriza actividades que te den serenidad.

Leo (23 julio – 22 agosto)

Brillas gracias a tu creatividad y aprovechas para destacar o iniciar algo distinto. Expresa lo que sientes sin reservas. Controla gastos innecesarios. Recibes un reconocimiento que refuerza tu confianza; mantén los pies en la tierra para fortalecer nuevas alianzas.

Virgo (23 agosto – 22 septiembre)

Organizas tu agenda y evitas complicaciones innecesarias. No asumas cargas que no te corresponden. La paciencia mejora tu relación de pareja. Tu esfuerzo empieza a notarse en el ámbito laboral. Ajusta tu rutina y aprende a delegar.

Libra (23 septiembre – 22 octubre)

Buscas equilibrio y decides resolver asuntos pendientes. Las conversaciones profundas fortalecen vínculos. Regálate un momento de descanso. Una decisión exige límites claros; actúa con justicia y coherencia.

Escorpión (23 octubre – 21 noviembre)

Tu intuición te guía con precisión. Confía en ella al tomar decisiones relevantes. La intensidad marca tu vida sentimental. Antes de invertir o comprometer recursos, analiza con calma. Algo que sale a la luz te impulsa a cerrar una etapa.

Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre)

Te animas a salir de la rutina y probar algo distinto. Tus ideas son bien recibidas en el trabajo. En el amor, la espontaneidad renueva la conexión. Una propuesta interesante amplía tu panorama; mantén el entusiasmo ante pequeños desafíos.

Capricornio (22 diciembre – 19 enero)

Te concentras en objetivos de largo alcance y avanzas con disciplina. Es buen momento para planificar inversiones. Escucha consejos de personas con experiencia. Ordena prioridades y evita saturarte de tareas.

Acuario (20 enero – 18 febrero)

Tu originalidad capta atención y genera oportunidades. Comparte tus pensamientos sin temor. Necesitas espacio y comprensión en el plano afectivo. Un proyecto colectivo se fortalece con tu visión distinta; considera también las opiniones de los demás.

Piscis (19 febrero – 20 marzo)

Equilibras sensibilidad y creatividad. Si te abres emocionalmente, el romance fluye con naturalidad. Las actividades artísticas o relajantes te ayudan a encontrar paz. Sigue tu intuición al decidir y rodéate de personas que respalden tus aspiraciones.