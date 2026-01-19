HOYSuscripcion LR Focus

Caso 'Trvco' continuará en una Fiscalía ordinaria y no en una Especializada en Derechos Humanos

Esto, según la defensa legal, representada por el Estudio Arbizu & Gamarra, es una "absoluta vergüenza" y demuestra que el Ministerio Público actúa de "espaldas a la justicia y a la verdad".

El asesinato de Mauricio Ruiz, conocido artísticamente como 'Trvko', continuará siendo investigado en una Fiscalía ordinaria y no pasará a una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Foto: composición LR
El asesinato de Mauricio Ruiz, conocido artísticamente como 'Trvko', continuará siendo investigado en una Fiscalía ordinaria y no pasará a una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Foto: composición LR

El asesinato de Mauricio Ruiz, conocido artísticamente como 'Trvko', continuará siendo investigado en una Fiscalía ordinaria y no pasará a una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, pese a que su muerte aconteció durante una manifestación social. Esto, según la defensa legal, es una "absoluta vergüenza" y demuestra que el Ministerio Público actúa de "espaldas a la justicia y a la verdad".

La decisión vino de la fiscal superior Lilly Gelacio Llontop, de la Cuarta Fiscalía Superior Especializada en DD.HH y Terrorismo. Los fundamentos son los mismos que ya se habían establecido en octubre 2025, cuando el fiscal de DD.HH, Roger Yana Yanqui se apartó del caso.

En esa oportunidad, Yana estableció que el asesinato de Ruiz Sanz "no configura una violación de derechos humanos en sentido estricto" porque "no existe evidencia de una ejecución extrajudicial, tortura ni desaparición forzada". Además, consideró que "el disparo de arma de fuego de puño fue individual, aislado y no sistemático, sin indicios de política institucional de represión".

lr.pe

"El imputado actuó en contravención de órdenes expresas (portar arma de fuego), lo que refuerza la tesis de actuación personal y no institucional, y que la víctima no pertenecía a un grupo vulnerable ni fue objeto de persecución por razones étnicas, culturales o políticas", indicó.

Con esos fundamentos, determinó que el caso debe ser tomado por una Fiscalía Penal Común, pues se trataría del presunto delito de homicidio simple.

Esto no fue aceptado por la Segunda Fiscalía Penal Corporativa, señalando que el presunto responsable, el suboficial de tercera PNP Luis Magallanes, se encontraba en servicio y que la muerte de Ruiz Sanz se produjo en el contexto de una movilización social.

Esto provocó que la situación sea evaluada por Cuarta Fiscalía Superior Especializada en DD.HH y Terrorismo que, finalmente, optó porque el caso continúe en una Fiscalía común.

larepublica.pe

Defensa de Mauricio Ruiz califica de "aberración" decisión de la Fiscalía

El abogado Juan Arbizu, defensa legal de la familia de Mauricio Ruiz, explicó a este medio las consecuencias de que el caso sea tomado por una Fiscalía común.

"El problema es que si se trata como un caso ordinario y el responsable directo es, eventualmente, encontrado culpable, pues solo él purgará condena y podrá dar una reparación civil. En tanto, todos los miembros implicados en la cadena de mandos disfrutarán de una absoluta impunidad", explicó.

Para Arbizu, en el caso 'Trvco' existió una cadena de mandos y prueba de ello es que los agentes que han declarado, hasta el momento, indican que tenían instrucciones y había órdenes operativas. "Esto debería llegar hasta el ministro del Interior y el presidente José Jerí", dijo.

Otro de los impactos negativos es que esta decisión deja un precedente "nefasto" para los casos de derechos humanos. "(Esto provocaría que) Varios de los asesinatos que hemos visto que ocurren, lamentablemente, en el contexto de protesta, puedan ser también tratados como un caso ajeno a violación de derechos humanos, cuando solo el hecho de que hayan sucedido dentro de una manifestación significa que hubo una violación de DD.HH", manifestó el abogado.

Sobre los avances de las diligencias, Arbizu precisó que se han tomado declaraciones de los policías que formaron parte conjuntamente con el suboficial denunciado, de los que formaron parte del equipo que estuvo el día de la marcha, y también de los oficiales que estuvieron a cargo de los operativos.

Agregó que los padres y seres querido de Mauricio Ruiz se encuentran "consternados", pero a la vez ya imaginaban que acontecería este atropello en contra de la memoria de su hijo.

Para intentar frenar ello, la defensa evalúa un amparo u otros recursos que puedan presentar ante el Poder Judicial y lograr revertir la decisión.

