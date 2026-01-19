RMP sobre José Jerí tras destape de reuniones con empresarios chinos: "Está aterrorizado porque lo han ampayado"

Rosa María Palacios consideró que el video publicado por José Jerí durante la madrugada del domingo es un acto "desesperado". Foto: La República

Rosa María Palacios consideró que el video publicado por José Jerí durante la madrugada del domingo es un acto "desesperado", pues el mandatario sabía que se haría pública una segunda reunión con el empresario Zhihua Yang en una tienda de artículos chinos.

"Esa iluminación, ese encuadre y ese movimiento frenético de manos hacen ver que el presidente está aterrorizado. Aterrorizado porque lo han ampayado una actividad que no tendría porqué saberse por el público", dijo.

Además, consideró que los cuestionamientos que saltan a partir de las reuniones con empresarios chinos significan un problema para quienes "sostienen en el poder" a José Jerí.

"Es un problema complicado para Acuña, para Fujimori, para López Aliaga, para los Cerrón, para Pepe Luna. Este es un problema para las familias que lo sostiene. Jerí no está ahí porque él quiera, sino porque lo han puesto ahí", anotó.

Asimismo, resaltó que "no se necesita 87 votos, pues con 61 votos Jerí es removido del cargo porque se censura al presidente de la Mesa Directiva. Después de ello, se nombrará a otro congresista como presidente".

"Cuando supimos sobre la reunión en el chifa, uno podría pensar que hay un intercambio de favores, pero ahora con esto... Cierran una tienda y el presidente parece que va para que la abran. Esa es una relación cliente-abogado. Nos pueden contar todos los cuentos chinos que quieran, pero esa es una relación cliente-abogado. Que no nos vengan a decir que Jerí caminaba por ahí para comprar caramelos chinos", expresó.

Presidencia tras revelarse nueva reunión entre José Jerí y empresario chino: "Fue a comprar caramelos chinos"

Al ser consultado por el dominical Punto Final, Presidencia indicó a que el mandatario acudió a comprar caramelos chinos. Además, resaltaron que, en esta oportunidad, no ocultó su identidad vistiendo con capucha.

José Jerí asistió con un buzo azul y lentes negros. Llegó acompañado de un hombre de seguridad del estado y una joven. En el local estaba en empresario chino Zhihua Yang y dos de sus trabajadores.

Después de un momento de estar en el local, empieza a hablar por teléfono visiblemente molesto, agitaba los brazos y se tocaba el cuello.

De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, el mismo día en que se registró esta reunión, la Municipalidad de Lima había clausurado el local por realizar un giro distinto al autorizado.

“Se aprecia giro: venta al por menor en Minimarket y bodegas, venta al por menor de artículos de bazar y menaje, pero constató que la mayoría de productos son ofrecidos también por caja al por mayor”, determinó la Gerencia de Fiscalización de la MML.