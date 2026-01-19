HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Ataque a Armonía 10, prohíben bailes en miraflores y López Aliaga ve a Bad Bunny | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

RMP sobre José Jerí tras destape de reuniones con empresarios chinos: "Está aterrorizado porque lo han ampayado"

Rosa María Palacios consideró que el video publicado por José Jerí durante la madrugada del domingo es un acto "desesperado".

Rosa María Palacios consideró que el video publicado por José Jerí durante la madrugada del domingo es un acto "desesperado". Foto: La República
Rosa María Palacios consideró que el video publicado por José Jerí durante la madrugada del domingo es un acto "desesperado". Foto: La República

Rosa María Palacios consideró que el video publicado por José Jerí durante la madrugada del domingo es un acto "desesperado", pues el mandatario sabía que se haría pública una segunda reunión con el empresario Zhihua Yang en una tienda de artículos chinos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

"Esa iluminación, ese encuadre y ese movimiento frenético de manos hacen ver que el presidente está aterrorizado. Aterrorizado porque lo han ampayado una actividad que no tendría porqué saberse por el público", dijo.

TE RECOMENDAMOS

CUENTOS CHINOS DE JOSÉ JERÍ Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Además, consideró que los cuestionamientos que saltan a partir de las reuniones con empresarios chinos significan un problema para quienes "sostienen en el poder" a José Jerí.

PUEDES VER: José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

lr.pe

"Es un problema complicado para Acuña, para Fujimori, para López Aliaga, para los Cerrón, para Pepe Luna. Este es un problema para las familias que lo sostiene. Jerí no está ahí porque él quiera, sino porque lo han puesto ahí", anotó.

Asimismo, resaltó que "no se necesita 87 votos, pues con 61 votos Jerí es removido del cargo porque se censura al presidente de la Mesa Directiva. Después de ello, se nombrará a otro congresista como presidente".

"Cuando supimos sobre la reunión en el chifa, uno podría pensar que hay un intercambio de favores, pero ahora con esto... Cierran una tienda y el presidente parece que va para que la abran. Esa es una relación cliente-abogado. Nos pueden contar todos los cuentos chinos que quieran, pero esa es una relación cliente-abogado. Que no nos vengan a decir que Jerí caminaba por ahí para comprar caramelos chinos", expresó.

PUEDES VER: Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

lr.pe

Presidencia tras revelarse nueva reunión entre José Jerí y empresario chino: "Fue a comprar caramelos chinos"

Al ser consultado por el dominical Punto Final, Presidencia indicó a que el mandatario acudió a comprar caramelos chinos. Además, resaltaron que, en esta oportunidad, no ocultó su identidad vistiendo con capucha.

José Jerí asistió con un buzo azul y lentes negros. Llegó acompañado de un hombre de seguridad del estado y una joven. En el local estaba en empresario chino Zhihua Yang y dos de sus trabajadores.

Después de un momento de estar en el local, empieza a hablar por teléfono visiblemente molesto, agitaba los brazos y se tocaba el cuello.

De acuerdo con el reportaje de Cuarto Poder, el mismo día en que se registró esta reunión, la Municipalidad de Lima había clausurado el local por realizar un giro distinto al autorizado.

“Se aprecia giro: venta al por menor en Minimarket y bodegas, venta al por menor de artículos de bazar y menaje, pero constató que la mayoría de productos son ofrecidos también por caja al por mayor”, determinó la Gerencia de Fiscalización de la MML.

Notas relacionadas
RMP sobre Jerí por decir que no es como Pedro Castillo: "Peor aún, si sabe de leyes no se puede reunir clandestinamente"

RMP sobre Jerí por decir que no es como Pedro Castillo: "Peor aún, si sabe de leyes no se puede reunir clandestinamente"

LEER MÁS
RMP sobre amenaza de López a Aliaga a periodista de La República: "Si esta persona gana la presidencia, ¿qué nos queda?

RMP sobre amenaza de López a Aliaga a periodista de La República: "Si esta persona gana la presidencia, ¿qué nos queda?

LEER MÁS
RMP sobre Jerí por reunión secreta con empresario chino: "Usted está más manchado que mantel de chifa"

RMP sobre Jerí por reunión secreta con empresario chino: "Usted está más manchado que mantel de chifa"

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

LEER MÁS
Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

LEER MÁS
General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

LEER MÁS
Aparece nuevo empresario chino que se reunió con José Jerí: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario

Aparece nuevo empresario chino que se reunió con José Jerí: investigado por tala ilegal y con arresto domiciliario

LEER MÁS
La nueva reunión de José Jerí con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

La nueva reunión de José Jerí con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

LEER MÁS
Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enfermeras podrán abrir consultorios privados desde este 2026: conoce los cinco requisitos para operar según la normativa

Pablo Guede respalda a Sergio Peña tras ser cuestionado en Alianza Lima por su bajo rendimiento: "Es aliancista de corazón"

Cuba replica la estrategia de Fidel Castro y busca declarar el Estado de Guerra tras la captura de Maduro en Venezuela

Política

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Fernando Rospigliosi minimiza responsabilidad de José Jerí y rechaza vacancia: "Debe recapacitar"

Lucía Nuñovero: “El presidente Jeri sale de una clase política ambivalente, que coquetea con grandes intereses criminales y los favorece”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025