Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos
La Fiscalía de la Nación investiga al presidente José Jerí por reuniones clandestinas con empresarios chinos. La acusación incluye patrocinio ilegal y tráfico de influencias.
La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí tras revelarse las reuniones clandestinas que mantuvo con empresarios chinos. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó para La República que se le acusa presuntamente de los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y de tráfico de influencias.
Noticia en desarrollo...