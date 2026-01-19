Tras reuniones con empresarios chinos, Fiscalía inició una investigación en contra de Jerí. Foto: composición LR

Tras reuniones con empresarios chinos, Fiscalía inició una investigación en contra de Jerí. Foto: composición LR

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí tras revelarse las reuniones clandestinas que mantuvo con empresarios chinos. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó para La República que se le acusa presuntamente de los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y de tráfico de influencias.

Noticia en desarrollo...