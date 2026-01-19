HOYSuscripcion LR Focus

Fiscalía de la Nación inicia investigación preliminar contra presidente José Jerí por reuniones con empresarios chinos

La Fiscalía de la Nación investiga al presidente José Jerí por reuniones clandestinas con empresarios chinos. La acusación incluye patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

Tras reuniones con empresarios chinos, Fiscalía inició una investigación en contra de Jerí. Foto: composición LR
Tras reuniones con empresarios chinos, Fiscalía inició una investigación en contra de Jerí. Foto: composición LR

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente José Jerí tras revelarse las reuniones clandestinas que mantuvo con empresarios chinos. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó para La República que se le acusa presuntamente de los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y de tráfico de influencias.

Noticia en desarrollo...

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

Sigrid Bazán anuncia moción de censura contra Jerí: ¿cuántos votos se necesitan para que caiga su Gobierno?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

Moción de vacancia contra José Jerí por reunión con empresario chino ya cuenta con 14 firmas

JEE del Callao declara improcedente lista al Senado de Renovación Popular: Patricia Chirinos queda fuera

JEE del Callao declara improcedente lista al Senado de Renovación Popular: Patricia Chirinos queda fuera

RMP sobre José Jerí tras destape de reuniones con empresarios chinos: "Está aterrorizado porque lo han ampayado"

RMP sobre José Jerí tras destape de reuniones con empresarios chinos: "Está aterrorizado porque lo han ampayado"

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: "Hay menores que representan un riesgo real"

General Arriola tras anulación de ley que juzgaba a adolescentes como adultos: “Hay menores que representan un riesgo real”

Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

Agencia de Compras de FFAA actualiza reglas para adquisición de 24 cazas

La nueva reunión de José Jerí con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

La nueva reunión de José Jerí con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

