Política

Dictan prisión suspendida para Cinthia Pajuelo por corrupción cuando era regidora: es la misma del fraude en AP

Poder Judicial la sentenció a 4 años y 6 meses de cárcel suspendida por tráfico de influencias en el municipio del Rímac. Ella enfrenta una investigación por irregularidades en elecciones internas de Acción Popular.

Cinthia Pajuelo sigue en problemas.
Cinthia Pajuelo sigue en problemas.

Continúa en problemas. El Poder Judicial dictó cuatro años y seis meses de prisión suspendida contra Cinthia Pajuelo Chávez por el delito de tráfico de influencias que cometió cuando fue regidora de la Municipalidad del Rímac, entre el 2018 y el 2022, informó el sexto despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro.

El nombre de Cinthia Pajuelo ha estado presente en los medios desde diciembre del año pasado porque fue acusada por el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, de ser la responsable de las irregularidades que motivaron la anulación de las elecciones internas y, por consiguiente, de la separación del partido del proceso electoral del próximo 12 de abril.

PUEDES VER: Vocero de motociclistas: "José Jerí repite las mismas medidas populistas de Dina Boluarte frente a la inseguridad"

Pues bien, Pajuelo ahora deberá asumir una sentencia en primera instancia por actos de corrupción cometidos cuando era regidora del Rímac. De acuerdo con la tesis fiscal, la exregidora pidió 15.000 soles a una ciudadana a cambio de interceder ante el alcalde y la subgerenta de Licencias, Autorizaciones y Comercialización para favorecerla con la continuidad de una feria gastronómica y artesanal ubicada frente a la Plaza de Acho.

La sentencia también alcanza a Víctor Pinedo, pareja de la exregidora, quien fue sentenciado a la misma pena en calidad de cómplice primario, ya que se encargó de reiterar el pedido de dinero y recibir parte de los pagos ilícitos.

La investigación, a cargo de la fiscal adjunta provincial July Mabel Rosales Flores, reveló que el dinero solicitado fue entregado en efectivo y en varios pagos a la exregidora y a su pareja.

Como parte de la sentencia condenatoria, Pajuelo y Pinedo fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos por el plazo de cinco años, y deberán pagar al Estado la suma de 20.000 soles por concepto de reparación civil; así como días multa proporcionales al delito cometido.

Otra investigación

Pero no es la única investigación que enfrenta Cinthia Pajuelo. Debido al presunto fraude en las elecciones internas de Acción Popular, la Fiscalía abrió investigación contra la expresidenta del comité electoral de dicho partido por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y falsedad ideológica. Las diligencias las realiza la Octava Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, las mismas que tendrán un plazo inicial de 50 días. 

Además de ese proceso, Pajuelo tendrá que asumir un proceso de expulsión de oficio del partido Acción Popular luego de que dos miembros del Comité Nacional Electoral remitieran una denuncia formal al secretario nacional de Disciplina. A ello se sumaría una denuncia penal.

