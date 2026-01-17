HOYSuscripcion LR Focus

Jerí extiende el estado de emergencia por 30 días más     
Política

Deudos de fallecidos en protestas contra Dina Boluarte harán marcha de sacrificio a Lima para que se reactive Eficavip

Raül Samillán, representante de los deudos de los 18 fallecidos en Juliaca, aseguró que prevén estar en Lima el 28 de enero y, junto a otras organizaciones de Derechos Humanos, harán un plantón en la fiscalía.

Deudos viajaran a la capital en los próximos días. Foto: Liubomir Fernández, La República
Deudos viajaran a la capital en los próximos días. Foto: Liubomir Fernández, La República

Los familiares de los 18 fallecidos el 9 de enero del 2023 en Juliaca, durante las protestas contra Dina Boluarte, viajarán a Lima en marcha de sacrificio en memoria de sus seres queridos.

Los deudos de todas las regiones se unirán para viajar hacia la capital para exigir que se reactive el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales (Eficavip), disuelto por el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez.

“Este cuello blanco no puede salirse con las suyas. Recientemente, la fiscalía ha emitido un comunicado señalando que las investigaciones por muertes en protestas no se detendrán porque serán asumidas por una fiscalía de Derechos Humanos. No entendemos a este cuello blanco, entonces ¿Cuál fue el interés de desactivar este equipo especial, que ya tenía casi lista la acusación contra todos los implicados del gobierno de Dina Boluarte?”, dijo Raúl Samillán.

PUEDES VER: Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

La caminata hacia la capital estará encabezada, en el caso de Puno, por los deudos y se prevé que habrá un plantón frente al Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Esperan tener el apoyo de otras organizaciones que fueron invitadas a participar en esta otra forma de protesta.

Samillán precisó que el 28 de enero prevén estar en Lima y serán protagonistas de una movilización significativa.  “Estamos en las últimas coordinaciones con los familiares de otras regiones. No podemos quedarnos con los brazos cruzados cuando este personaje es investigado por los Cuellos Blancos del Puerto. Lo que ha hecho este señor es imponer impunidad para que las investigaciones no avancen. Nosotros que exigimos justicia no podemos aceptar que hagan lo que quieran con nuestros procesos”, indicó.

Recordó que el 6 de enero, día que se desactivaron las especiales de fiscales en Ayacucho se iba a conocer el informe pericial sobre cómo fue asesinada una de las víctimas en Ayacucho.

“Los fiscales nuevos no conocen el tema. Para que continúe el proceso va pasar tiempo y quién sabe cuánto, incluso años. Lo que pretendemos es alcanzar justicia cuanto antes, porque los responsables están, como si nada, gozando de la vida en libertad, mientras que de nuestro lado hay niños que se han quedado huérfanos y familias destruidas”, precisó.

