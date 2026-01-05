HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela
Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     Delcy Rodríguez jura como presidenta interina de Venezuela     
EN VIVO

Donald Trump y Venezuela: todo lo que se sabe | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Janet Tello al Congreso: "El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico"

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó los ataques realizados desde el Congreso contra los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales a través del control difuso.

Janet Tello salió en defensa de los jueces del Poder Judicial ante ataques en su contra. Foto: Poder Judicial
Janet Tello salió en defensa de los jueces del Poder Judicial ante ataques en su contra. Foto: Poder Judicial

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, envió un firme mensaje al Congreso de la República en medio de los cuestionamientos dirigidos a los jueces que decidieron inaplicar leyes aprobadas por el Parlamento mediante el control difuso, amparado en la Constitución. En ese contexto, durante la ceremonia de apertura del Año Judicial 2026, Tello Gilardi afirmó que la institución que dirige no actúa en favor de intereses políticos.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En esa misma línea, la titular del Poder Judicial descartó que la decisión de los jueces de aplicar el control difuso, constituyan prevaricato, delito o alguna injerencia política, debido a que se amparan en la ley y la Carta Magna. "Carece de sustento jurídico e histórico", expresó.

TE RECOMENDAMOS

CAYÓ EL DICTADOR Y ELECCIONES PERUANAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"En resguardo de la independencia judicial, también debo hacer frente ante los injustos calificativos que desde el poder político continúan recibiendo los jueces que inaplicaron las leyes que consideraron inconstitucionales; es decir, que cumplieron con el deber de hacer el control difuso que les impone la Constitución Política. (…) El Poder Judicial no es apéndice de ningún poder político, económico o fáctico", manifestó.

PUEDES VER: Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

lr.pe

Asimismo, la mandamás del sistema judicial "preservará con valentía" su independencia e imparcialidad y que no se tolerará ningún intento del quebrantamiento judicial. "Tengan la certeza de que los jueces nunca serán herramientas de impunidad, ni instrumentos de persecución".

El discurso de Tello cobró mayor relevancia debido a la presencia en la ceremonia del presidente de la República, José Jerí; del titular del Congreso, Fernando Rospigliosi; y de los jefes de diversas instituciones, como el Reniec, la ONPE, el Tribunal Constitucional y el JNE, entre otros.

PUEDES VER: Tomás Gálvez: Equipos Especiales de la Fiscalía serán disueltos este martes 6 de enero

lr.pe

Entre las normas que los jueces decidieron inaplicar se encuentra la Ley de Amnistía (caso Chumbivilcas), que blindaba inmunidad a los miembros de las FF. AA. y PNP procesados por presuntas violaciones a los derechos humanos en 1980 y 2000. También figura la Ley de lesa humanidad que no fue utilizada en los casos Pativilca, Madre Mía, Mariella Barreto, entre otros.

Por otra parte, Tello señaló que solicitó al Congreso que el Poder Judicial participe en el proceso de cualquier reforma constitucional que se pretenda impulsar. En ese sentido, la presidenta del PJ detalló que han remitido sus opiniones y propuestas a la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria, encargada de evaluar la modificación de diversos artículos de la Constitución relacionados con el Poder Judicial, especialmente en lo referido al uso del control difuso.

"Ninguna reforma constitucional o legal puede validamente afectar la autonomía o independencia del Poder Judicial, ni tampoco debilitar la protección jurisdiccional de las personas", dijo.

Janet Tello: "Ningún cargo público está por encima de la ley"

En su balance del 2025, Telló detalló que se emitieron sentencias complejas. Entre ellas, la Corte Suprema expidió 235 condenas de 35 años de prisión, 269 de 30 años de cácel, 168 a 25 año y 508 cadenas perpetuas.

"El Poder Judicial ha dictado sentencias importantes y, en muchos casos, de trascendencia para el país que envían un mensaje nítido: ningún cargo público, poder económico u organización criminal está por encima de la ley", aseveró.

Justicia electoral

Por otro lado, la presidenta del Poder Judicial indicó que a inicios del 2025, se suscribió un convenio interinstitucional con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la finalidad de facilitar el acceso a los antecedentes penales de los candidatos a la presidencia de la República y el Congreso.

En ese sentido, se implementó el plan de digitalización del registro nacional de condenadas en la que se registró más de 944.854 boletines físicos de condenadas penales.

"Esto nos va a permitir atender las solicitudes de información sobre los 4.264 postulantes que el JNE realizará en el marco del proceso electoral", detalló.

Notas relacionadas
Poder Judicial aprueba formalizar investigación preparatoria contra Delia Espinoza

Poder Judicial aprueba formalizar investigación preparatoria contra Delia Espinoza

LEER MÁS
Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para anular inscripción de Fuerza Popular

Corte Suprema rechaza pedido de la Fiscalía para anular inscripción de Fuerza Popular

LEER MÁS
Palabras finales: el discurso de despedida del juez supremo César San Martín

Palabras finales: el discurso de despedida del juez supremo César San Martín

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Castillo sobre Nicolás Maduro: "La derecha y el fujimorismo creen que este hecho abonará a su favor en las elecciones"

Castillo sobre Nicolás Maduro: "La derecha y el fujimorismo creen que este hecho abonará a su favor en las elecciones"

LEER MÁS
32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera tras fallo del JNE

32 listas presidenciales siguen en carrera, 2 esperan resolución de tachas y 2 quedan fuera tras fallo del JNE

LEER MÁS
Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con la Sunat por más de S/12,9 millones

LEER MÁS
Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

Corte IDH: fallos sobre el Perú por lesa humanidad y contra la impunidad

LEER MÁS
Mario Vizcarra tras ser excluido de las elecciones generales 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

Mario Vizcarra tras ser excluido de las elecciones generales 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

Perulandia

PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Desaguadero coloca estrella navideña gigante, pero inusual silueta de mujer bailando sorprende a miles: “¡Qué fue Mano!”

El glaciar del Juicio Final en la Antártida comenzó a moverse: científicos detectan un proceso irreversible

El nuevo edificio más alto de Sudamérica ya se encuentra en construcción: costará cerca de US$ 500 millones y será más alto que la Torre Eiffel de Francia

Política

Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones municipales y regionales 2026: JNE fija fecha límite para que funcionarios que postulen presenten su renuncia

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente lista presidencial de Perú Primero y lo deja fuera de las Elecciones 2026

Cómo presentar una tacha contra candidatos: guía definitiva para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025