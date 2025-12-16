HOYSuscripcion LR Focus

Candidato al Congreso por APP reconoce que su partido aprobó leyes "pro crimen": "Se tienen que cumplir"

Jair Ramírez, candidato a diputado y jefe de prensa del partido de César Acuña, sostuvo que las leyes pro crimen se prestan a interpretaciones que podrían "tergiversarlas".

Candidato al Congreso por APP reconoce que su partido aprobó leyes "pro crimen". Foto: composición LR
Candidato al Congreso por APP reconoce que su partido aprobó leyes "pro crimen". Foto: composición LR

En Sin guion, Rosa María Palacios entrevistó a Jair Ramírez, quien es candidato a diputado y jefe de prensa del partido Alianza para el Progreso (APP). Ramírez reconoció que su partido fue uno de los cuales apoyó varias de las leyes denominadas pro crimen que afectan la colaboración eficaz, la detención preliminar y la confiscación de bienes.

Incluso el parlamentario Luis Cordero Jon Tay de APP votó a favor de las ocho cuestionadas leyes. Cabe recordar que también contó con el apoyo de otras bancadas mayoritarias como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País.

"Hemos aprobado leyes que son buenas para el país. Las leyes pro crimen hay interpretaciones que pueden prestarse a tergiversar las cosas que seguro en este Congreso analizaremos, respaldaremos o rechazaremos. (¿pero no está seguro de cuáles?) No estoy seguro de cuáles. No quiero entrar en detalles sobre eso. Las aprobó el Congreso en general. Las leyes pro crimen se tienen que cumplir y también la corrupción en el partido", sostuvo.

En ese contexto, Ramírez fue consultado por el apoyo de su partido en la inhabilitación por 10 años de la suspendida fiscal Delia Espinoza a lo que el candidato esquivó la pregunta y señaló que no estaba de acuerdo con muchas situaciones de Fiscalía sin ahondar directamente en la responsabilidad de su organización política. Es importante resaltar que en APP los parlamentarios Alejandro Soto y Jorge Luis Flores Ancachi cuentan con investigaciones.

"Yo creo que la Fiscalía de la Nación en general está muy manchada, todos los dimes y diretes, hemos visto fiscales tumbando puertas (...) Nosotros en APP hemos dicho que la corrupción debe pagarse, los corruptos deben ir a la cárcel. En ese sentido, yo creo que el MP está muy manchado. Como APP siempre hemos condenado la corrupción".

Jair Ramírez: "Entiendo que está en evaluación"

Por otro lado, Ramírez aseguró desconocer cuál era la situación de la posible candidatura de Juan José Santiváñez, ex ministro de Dina Boluarte. El pasado lunes 8 de diciembre, Luis Váldez, secretario general de APP dijo que su postulación se encuentra en evaluación pero que "tiene grandes opciones".

Cabe mencionar que Santiváñez, quien fue ministro del Interior y de Justicia, en el mes de octubre había manifestado su intención de competir por un escaño en el Senado.

"Santiváñez está en revisión, es una propuesta (pero ha hecho pintas por todo lado) tiene la libertad de hacer pintas o poner banderas como quiera. Pero, el secretario general del partido ha dicho que está en revisión su candidatura. Tenemos creo que hasta fines de diciembre para definir. Yo ya no soy director de comunicaciones del partido pero entiendo que está en evaluación. Tendrá sus seguidores. La gente ya sabe votar, sabe a quién va a escoger y les pido que tenga un voto responsable, escojamos a gente idónea para el cargo", dijo Ramírez.

