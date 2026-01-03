HOYSuscripcion LR Focus

Política

Elecciones 2026: JNE inscribe 8 listas presidenciales sumando 32 partidos en la carrera electoral

El JNE oficializó la inscripción de ocho nuevas fórmulas presidenciales, con lo que el proceso de las Elecciones 2026 alcanza un total de 32 organizaciones políticas habilitadas, mientras continúan las evaluaciones y eventuales tachas en los jurados electorales especiales.

El JNE elevó a 32 las listas inscritas para las Elecciones 2026. Foto: composición LR

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la inscripción de ocho nuevas listas presidenciales que culminaron sin observaciones el periodo de tachas, elevando a 32 el número de partidos políticos que participan formalmente en las Elecciones 2026. Las resoluciones fueron emitidas por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 correspondientes, tras validar el cumplimiento de los requisitos legales y procedimentales.

Las agrupaciones que quedaron habilitadas son Venceremos, Perú País para Todos, Perú Acción, Integridad Democrática, Cívico Obras, Cooperación Popular, Democrático Federal y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Con estas incorporaciones, el proceso electoral entra en una nueva fase con candidaturas ya firmes en la contienda presidencial.

El proceso de inscripción se desarrolla de manera paralela al periodo de tachas ciudadanas, mecanismo que permite cuestionar candidaturas por presuntas irregularidades en la documentación, hojas de vida o requisitos legales. En esta etapa, los JEE analizan las impugnaciones presentadas y emiten pronunciamientos en primera instancia, los cuales pueden ser apelados ante el JNE.

El JNE continuará con la fiscalización de las siguientes fases del proceso electoral, entre ellas la presentación de listas congresales, el control del financiamiento partidario y el cumplimiento de las normas de propaganda electoral. Estas etapas resultan determinantes para garantizar transparencia y equidad en la competencia.

Elecciones 2026: conoce los 32 partidos inscritos que continúan en la carrera electoral

PartidosCandidatos
VenceremosRonald Atencio
Perú país para TodosCarlos Álvarez
Perú Acción Francisco Diez-Canseco
Integridad DemocráticaWolfgang Grozo
Cívico ObrasRicardo Belmont
Cooperación Popular Yonhy Lescano
Democrático FederalArmando Massé
Partido de los Trabajadores y EmprendedoresNapoleón Becerra
Ahora NaciónAlfonso López Chau
Alianza para el Progreso (APP)César Acuña
Fe en el PerúÁlvaro Paz de la Barra
Fuerza PopularKeiko Fujimori
Juntos por el PerúRoberto Sánchez
Partido del Buen GobiernoJorge Nieto
Partido Demócrata Unido PerúCharlie Carrasco
Somos PerúGeorge Forsyth
Frente de la Esperanza 2021Fernando Olivera
Partido MoradoMesías Guevara
Partido Patriótico del PerúHebert Caller
Perú ModernoCarlos Jaico
Podemos PerúJosé Luna Gálvez
ProgresemosPaul Jaimes
Un Camino DiferenteRosario Fernández
Fuerza y LibertadFiorella Molinelli
Libertad PopularRafael Belaunde
PRINWalter Chirinos
SíCreoCarlos Espá
Salvemos al PerúAntonio Ortiz
Unidad NacionalRoberto Chiabra
APRAEnrique Valderrama
Perú LibreVladimir Cerrón
Demócrata VerdeÁlex Gonzales

¿Cuáles son los partidos que aún no logran su inscripción?

Pese al avance del cronograma de las Elecciones 2026, todavía existen organizaciones políticas que no han logrado completar su inscripción definitiva ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre ellas figuran Perú Primero, Renovación Popular, Avanza País y Primero La Gente, cuyos expedientes aún no alcanzan la condición de listas formalmente habilitadas.

Estas agrupaciones no forman parte del grupo de 32 partidos políticos que ya superaron el periodo de tachas y quedaron plenamente incorporados a la carrera electoral. Su situación permanece en evaluación dentro del sistema electoral, bajo competencia de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y, de corresponder, del propio JNE en segunda instancia.

En el caso de Perú Primero, Renovación Popular y Avanza País aguardan la decisión del Jurado Electoral Especial sobre las tachas impuestas a sus candidaturas. Con respecto a Primero la Gente, su inscripción aún no se recibe debido a que el JEE Lima Centro 1 declaró improcedente su solicitud al considerar que la fórmula presidencial fue presentada fuera del plazo legal, y desestimó el argumento del partido sobre supuestas fallas técnicas en el sistema del JNE. Marisol Pérez Tello, líder del partido, señaló que apelaran la decisión.

