Elecciones 2026: JNE inscribe 8 listas presidenciales sumando 32 partidos en la carrera electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó la inscripción de ocho nuevas listas presidenciales que culminaron sin observaciones el periodo de tachas, elevando a 32 el número de partidos políticos que participan formalmente en las Elecciones 2026. Las resoluciones fueron emitidas por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 correspondientes, tras validar el cumplimiento de los requisitos legales y procedimentales.

Las agrupaciones que quedaron habilitadas son Venceremos, Perú País para Todos, Perú Acción, Integridad Democrática, Cívico Obras, Cooperación Popular, Democrático Federal y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores. Con estas incorporaciones, el proceso electoral entra en una nueva fase con candidaturas ya firmes en la contienda presidencial.

El proceso de inscripción se desarrolla de manera paralela al periodo de tachas ciudadanas, mecanismo que permite cuestionar candidaturas por presuntas irregularidades en la documentación, hojas de vida o requisitos legales. En esta etapa, los JEE analizan las impugnaciones presentadas y emiten pronunciamientos en primera instancia, los cuales pueden ser apelados ante el JNE.

El JNE continuará con la fiscalización de las siguientes fases del proceso electoral, entre ellas la presentación de listas congresales, el control del financiamiento partidario y el cumplimiento de las normas de propaganda electoral. Estas etapas resultan determinantes para garantizar transparencia y equidad en la competencia.

Elecciones 2026: conoce los 32 partidos inscritos que continúan en la carrera electoral

Partidos Candidatos Venceremos Ronald Atencio Perú país para Todos Carlos Álvarez Perú Acción Francisco Diez-Canseco Integridad Democrática Wolfgang Grozo Cívico Obras Ricardo Belmont Cooperación Popular Yonhy Lescano Democrático Federal Armando Massé Partido de los Trabajadores y Emprendedores Napoleón Becerra Ahora Nación Alfonso López Chau Alianza para el Progreso (APP) César Acuña Fe en el Perú Álvaro Paz de la Barra Fuerza Popular Keiko Fujimori Juntos por el Perú Roberto Sánchez Partido del Buen Gobierno Jorge Nieto Partido Demócrata Unido Perú Charlie Carrasco Somos Perú George Forsyth Frente de la Esperanza 2021 Fernando Olivera Partido Morado Mesías Guevara Partido Patriótico del Perú Hebert Caller Perú Moderno Carlos Jaico Podemos Perú José Luna Gálvez Progresemos Paul Jaimes Un Camino Diferente Rosario Fernández Fuerza y Libertad Fiorella Molinelli Libertad Popular Rafael Belaunde PRIN Walter Chirinos SíCreo Carlos Espá Salvemos al Perú Antonio Ortiz Unidad Nacional Roberto Chiabra APRA Enrique Valderrama Perú Libre Vladimir Cerrón Demócrata Verde Álex Gonzales

¿Cuáles son los partidos que aún no logran su inscripción?

Pese al avance del cronograma de las Elecciones 2026, todavía existen organizaciones políticas que no han logrado completar su inscripción definitiva ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Entre ellas figuran Perú Primero, Renovación Popular, Avanza País y Primero La Gente, cuyos expedientes aún no alcanzan la condición de listas formalmente habilitadas.

Estas agrupaciones no forman parte del grupo de 32 partidos políticos que ya superaron el periodo de tachas y quedaron plenamente incorporados a la carrera electoral. Su situación permanece en evaluación dentro del sistema electoral, bajo competencia de los Jurados Electorales Especiales (JEE) y, de corresponder, del propio JNE en segunda instancia.

En el caso de Perú Primero, Renovación Popular y Avanza País aguardan la decisión del Jurado Electoral Especial sobre las tachas impuestas a sus candidaturas. Con respecto a Primero la Gente, su inscripción aún no se recibe debido a que el JEE Lima Centro 1 declaró improcedente su solicitud al considerar que la fórmula presidencial fue presentada fuera del plazo legal, y desestimó el argumento del partido sobre supuestas fallas técnicas en el sistema del JNE. Marisol Pérez Tello, líder del partido, señaló que apelaran la decisión.