¿Habrá atención en bancos hoy, miércoles 31 de diciembre?
Política

Elecciones 2026: JEE admitió tachas contra planchas de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra

Contrarreloj. Los representantes de Renovación Popular y Perú Primero tienen solo hasta este 31 de diciembre para dar sus descargos. De ser fundadas ambas tachas, los dos candidatos quedarían excluidos de estas elecciones.

Las tachas contra los candidatos presidenciales serán sujetas a evaluación y, de ser fundadas, pondrán fin a sus campañas | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.
Las tachas contra los candidatos presidenciales serán sujetas a evaluación y, de ser fundadas, pondrán fin a sus campañas | Composición: Jazmín Ceras / Foto: LR.

El fin de año podría significar también el final de dos candidaturas presidenciales. Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular) se encuentran en la cuerda floja, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 admitiera a trámite las tachas presentadas por ciudadanos contra ambas postulaciones.

Ahora, ambos candidatos cuentan con un día para presentar sus descargos frente a las tachas impuestas. La resolución del JEE puede demorar varios días. De ser declaradas fundadas las tachas por esta entidad electoral, ambas candidaturas quedarían excluidas de las Elecciones Generales de 2026.

Mario Vizcarra podría ser retirado de las elecciones por su sentencia por peculado

La tacha admitida por el JEE fue presentada por el ciudadano Jeanpier Valverde Ortega —militante de Avanza País— y pone énfasis en los antecedentes de Mario Vizcarra. El candidato de Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra consignó en su hoja de vida que cuenta con una sentencia firme por el delito de peculado. La tacha sostiene que esta situación contraviene lo establecido en la Ley Orgánica de Elecciones.

“Las personas que, por su condición de funcionarios y servidores públicos, sean condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada, por la comisión, en calidad de autoras, de delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, aun cuando hubieran sido rehabilitadas”, señala el artículo 107, inciso J, de la mencionada ley.

Al respecto, Perú Primero respondió mediante un comunicado en el que asegura que la acusación se sustenta en criterios jurídicos caducos. “El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional el impedimento contenido en la Ley 30717 para personas rehabilitadas. Dicha prohibición fue expulsada de nuestro ordenamiento jurídico por el máximo intérprete de la Constitución. Por tanto, nuestro candidato está plenamente habilitado para postular. Ignorar esta sentencia implicaría vulnerar la Constitución y el Estado de derecho”, indicaron.

La tacha fue trasladada a José Luis Alvarado, personero legal de Perú Primero, para que formule sus descargos en el plazo de un día.

Relación de sentencias de Mario Vizcarra | Foto: JEE.

Rafael López Aliaga podría ser excluido de las elecciones por problemas internos en Renovación Popular

La lista presidencial de Renovación Popular también podría ser excluida. El ciudadano Estevens Adriano Sánchez subsanó los pagos correspondientes para presentar su tacha, la cual fue admitida por el JEE. Según el documento presentado, durante las elecciones primarias realizadas bajo la modalidad de delegados se habría vulnerado el estatuto del partido, al presuntamente no cumplirse las disposiciones que regulan el desarrollo de los procesos electorales internos.

Al igual que en el caso de Perú Primero, esta tacha fue trasladada al personero legal de Renovación Popular, Fernando Sandoval Ruiz, para que presente los descargos correspondientes.

Sobre esta última tacha, el partido celeste no ha emitido ningún pronunciamiento público. No obstante, en ocasiones anteriores, tras la presentación de otras tachas contra la organización, señalaron que este tipo de iniciativas “siempre han fracasado”.

