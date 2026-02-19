Feria Internacional del Libro de Buenos Aires: una delegación peruana que pudo estar mejor

La edición 50 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llevará a cabo del 21 de abril al 11 de mayo de este año. Esta es una de las principales ferias de la región y Perú es el país invitado de honor.

Mediante la resolución “N° 000005-2026-DGIA-VMPCIC/MC, la Dirección General de Industrias Culturales y Artes aprobó el documento denominado Criterios técnicos para la selección de una delegación de la República del Perú” que estará en la referida feria. Esta labor estuvo a cargo de la Dirección del Libro y la Lectura (DLL) del Ministerio de Cultura (Mincul).

En total, hay 61 convocados entre autores, editores y especialistas del mundo del libro. Es una lista, vista de lejos, plural. Están representadas en ella varias ciudades del interior del país. En cuanto a la nómina de autores, tenemos a Katya Adaui, Alonso Cueto, Renato Cisneros, Rafael Dumett, Jeremías Gamboa, Karina Pacheco y Gustavo Rodríguez, entre los que bailan con bandera propia (que es también, hay que decirlo, una forma de legitimidad; varios de ellos son recurrentes participantes en ferias internacionales por la sencilla razón de que son pedidos por las mismas organizaciones; este escenario no es exclusivo para Perú, por cierto).

Pero no son los únicos; hay más de un autor peruano que del mismo modo puede ser parte de este grupo. Por ejemplo: Alfredo Bryce no fue considerado, siendo un autor con muchísimos lectores en el imaginario hispanoamericano (esto no hay que corroborarlo). Su ausencia se debe a que la DLL creyó conveniente no convocarlo. Tengamos en cuenta que el año pasado, Bryce celebró los aniversarios de Un mundo para Julius (55) y No me esperen en abril (35). En una galaxia en donde prime el sentido común, Bryce era el llamado a capitanear la delegación peruana.

Pudo estar mejor

Del universo de autores, he tenido la oportunidad de leer a casi todos. La lista no es mala, pero deja la sensación de que pudo estar mejor, más sólida/justa en su conformación. Y es penoso porque nos estamos refiriendo a un evento libresco importante, adonde se debe ir con lo mejor, con mayor razón cuando el momento actual de la literatura peruana (pensemos en su novelística) es muy bueno.

Nos hubiese gustado ver en la lista a Carmen Ollé, Mario Montalbetti, Jorge Pimentel y Fernando Ampuero, autores mayores en pleno estado de gracia. Sé que algunos fueron invitados y que no aceptaron porque tenían otros compromisos ya pactados; otros declinaron la invitación para no tener vínculo alguno con este gobierno (recordemos que el Mincul ha sido utilizado en estos últimos cinco años como si fuera una metralleta de censuras, entre otras maravillas del horror). Ambas negativas son válidas.

El punto de crítica en este tipo de listas no son los que siempre van, sino los que acompañan. Es en ese terreno donde se ven cosas raras. Nadie está en contra de la pluralidad, pero esta debe estar amparada por la calidad, que la hay. Pero las referencias sobre las voces valiosas están limitadas por un filtro impresionista. Desde su creación, en estos temas feriales, la DLL se ha portado más como un club social que como una entidad responsable. Además, esta delegación, como las precedentes, no es financiada por entidades privadas, sino por el erario público.

La resolución citada al inicio precisa asimismo que los criterios técnicos deben orientar una “adecuada, transparente y legítima selección”. No puede haber transparencia cuando ves autores (no todos; contados) con una obra menor, habiendo sobre ellos más de 20 autores (saludados por la crítica y los lectores) que pudieron ocupar esos lugares. Lamentablemente, la DLL está muy mezclada con la vida social literaria; además, no se sabe quiénes son los especialistas encargados de la selección (algo parecido está ocurriendo con los premios nacionales de literatura, en los que no sabemos qué entidad es la que sugiere a sus jurados). La DLL no está siendo transparente.

Pese a las ausencias citadas, se pudo conformar una delegación muy fuerte. Eso es lo que incomoda. Pero no perdamos la perspectiva: la gestión actual de la DLL, más allá de estos serios cuestionamientos, es mucho más seria que sus anteriores gestiones.