Paulo Vilca: “Una parte de la ciudadanía percibe que no importa quién llegue a ser presidente, sino quién llega al Senado”

Se suele decir que el voto del sur del país siempre pone a un candidato en la segunda vuelta. ¿Eso es correcto?

Sí, a ver, no sé si es el sur el que pone un candidato en la segunda vuelta. Yo diría que la importancia del voto del sur permite que algunos candidatos pasen a la segunda vuelta. Es parecido, pero no creo que sea lo mismo. Y eso ha ocurrido en los últimos procesos electorales, con Alejandro Toledo, con Ollanta Humala y claramente en el caso de Pedro Castillo. Tal vez el asunto es mucho más claro si lo planteamos así: En la segunda vuelta, a excepción del año 2006, el candidato por el que apuesta el sur es el que acaba siendo elegido presidente.

Por ponerlo de una manera, Lima consolida al candidato que va a encabezar las encuestas, pero no define quién gana la elección.

Sí, parte de Lima. Porque igual el voto de Lima suele dividirse. El voto de Lima, como el distrito electoral más grande, sí permite que haya algún candidato que pase a la segunda vuelta, pero es insuficiente para ganar elecciones.

Ahora, otra cosa que se dice del sur es que su posición es de izquierda. ¿Es eso o lo que pasa en realidad es que quieren marcar distancia de Lima?

Yo siempre recuerdo una opinión al respecto que tiene un colega, Jesús Manya, cusqueño. Él me decía: En Lima piensan que somos rojos, de izquierda, cuando en realidad somos anticentralistas. Es algo que yo comparto. Yo creo que el voto mayoritario que en distintas ocasiones se ha expresado desde el sur, es un voto más de cambio que de izquierda. Esto de votar por propuestas y alternativas políticas que algunos consideran como anti-establishment o como anticentralistas, lo que expresa es que es necesario modificar algunas cosas. Y eso se ve claramente en el voto de Puno, de Cusco, de Apurímac, de Arequipa inclusive.

De hecho, esta idea del anticentralismo y de votar contra lo establecido se refleja un poco en las encuestas. Ningún candidato en el sur supera el 5% de intención de voto.

Yo creo que en este momento el sur no tiene un candidato. Ninguna de las 36 opciones que intenta participar a nivel presidencial ha conseguido presentar una oferta electoral que enganche con un sector importante del sur. Lima, en este momento, tiene preferencias por un candidato, que es Rafael López Aliaga. Eso queda más o menos claro en las encuestas, pero en el caso del sur, eso no existe todavía.

Por decirlo de una manera, si las elecciones solamente fueran en el sur, ningún partido y ningún candidato hoy pasaría la valla electoral.

Así es, sí. No hay una o dos candidaturas que tengan un nivel de enganche con el sur, eso todavía no lo hemos visto. Pero creo que sí va a ocurrir, a medida que se acerque el proceso electoral y la propia ciudadanía tenga que optar

Ahora, hablando de las encuestas, vi una conversación que tuvo con los colegas de Ojo Público en la que lanzaron un dato interesante. En diciembre de 2020, pocos meses antes de la elección del 2021, los cuatro candidatos principales sumaban 40% de intención de voto. Actualmente, los cuatro primeros solo llegan al 26%, ¿a qué se debe ese desinterés?

Sí, y si lo comparamos con lo que ocurrió en el 2011, la situación es aún más crítica. Porque en el 2011 era 70% el porcentaje de votos que tenían los cuatro primeros candidatos meses antes de la elección. Luego el porcentaje ha ido disminuyendo y hemos llegado a la situación actual. Yo creo que eso se debe a varias razones. Algunas tal vez tienen que ver con la crisis política, el desencanto, la ausencia de una oferta electoral. Pero yo agregaría un elemento. Creo que una parte de la ciudadanía percibe que no importa demasiado quién llegue a ser presidente.

¿Cómo?

Sí, la figura presidencial ha sufrido un desgaste grande en nuestro país. Entonces, yo creo que hay un sector que se da cuenta de que ya no importa quién sea presidente de la República, además que en nuestro país se eligen presidentes para ser vacados en uno o dos años. Y, por otro lado, hay un dato de la realidad: Los presidentes de nuestro país tienen cada vez menos poder. Yo diría que casi no importa quién sea presidente de la República, lo que va a importar ahora es quiénes lleguen al Congreso y en particular al Senado de la República. Tal vez eso es a lo que más deberíamos prestar atención en este momento.

Hablemos de los sectores del espectro políticos. ¿Qué posibilidades reales le ve a la izquierda en esta elección?

En realidad, no veo en la izquierda o la derecha candidatos que en este momento tengan grandes oportunidades de ganar. A diferencia de lo que veíamos en otras elecciones, lo que hay ahora es que no se puede descartar a nadie, porque cualquiera podría pasar, porque se requiere muy poco para pasar a una segunda vuelta. Ahora, en el caso particular de los grupos de izquierda, creo que hay dos constataciones importantes. La primera es que, después de mucho tiempo vemos a varios partidos que se dicen de izquierda con inscripción electoral. En otras ocasiones, eran uno o dos partidos Y, sin embargo, pese a haber conseguido formalizar la inscripción, creo que los partidos de izquierda no han conseguido presentar una oferta presidencial sólida, adecuada, aglutinadora. Y agregaría algo más, mirando el caso del sur. Luego de las protestas contra Boluarte, a raíz de la caída de Pedro Castillo, muchos partidos de izquierda empezaron a viajar al sur y en particular a Puno con el afán de buscar en esa región apoyo político.

De hecho, perfilaron a Vicente Alanoca como candidato, pero no prosperó su postulación.

Sí, de hecho, hubo otros partidos políticos puneños que tenían cierta expectativa. Está Alanoca en el caso del Nuevo Perú, pero también Fernando Salas, que estaba formando un partido político. Guido Bellido también viajaba mucho a Puno. En fin, veías muchos dirigentes de izquierda yendo a Puno, de manera recurrente, con el afán de tener base política, pero también identificar cuadros.

¿Y ese esfuerzo se ha diluido?

Precisamente, esa intención o ese propósito acabó sin concretarse. Y uno de los candidatos que tuvo mayor visibilidad mediática, que era Vicente Alanoca, fue derrotado y no consiguió asegurar su participación, pese a que, en teoría, encarnaba el rostro que la izquierda pretendía enarbolar en este proceso. Eso, creo, ha sido un gran error. Los partidos que se dicen de izquierda no le han puesto rostro sureño a su oferta política.

Ahora, un sector importante de la izquierda tiene como reivindicación principal a la Asamblea Constituyente. En este momento, en el que el clamor principal es el tema de la seguridad ciudadana, ¿insistir con la Constituyente le serviría a la izquierda?

A ver, yo diría dos cosas. Un sector de la izquierda ha hecho de la bandera de la Asamblea Constituyente casi como un apellido. Para ellos, si no crees en eso, es como que no eres de izquierda. Y han venido insistiendo de manera reiterada en esto, pero lo que hemos visto es que una bandera de esa naturaleza es insuficiente para tener oportunidad electoral en nuestro país, más en un contexto donde hay otros temas, como los que tú señalas, que generan más preocupación en la población. Hay sectores en el país que están más preocupados en los temas de extorsión que en la titularidad de las empresas públicas. Lo que quiero decir es que la constituyente es una señal identitaria, pero no consigue mayor oportunidad electoral. Y eso se debe a que parte de la plataforma que se vinculaba a la Asamblea Constituyente nunca tuvo una concreción particular,en cosas que tenían que ver con el día a día de la gente

Vamos al otro extremo. ¿Qué posibilidades tiene la derecha en esta elección?

La derecha en nuestro país tiene una alta estima de sí misma en este momento. Se ven con muchas oportunidades de ganar las elecciones. Y cuando se mira el barrio, se ve el resultado en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, o en Chile, donde posturas de derecha han ganado las elecciones, pues pareciera que el Perú es el siguiente. Desde esa perspectiva, diría que hay espacio para el optimismo en la derecha. Sin embargo, esas derechas son muy diferentes a la peruana, tienen características muy distintas en tiempo electoral. En algunos casos, en tres por lo menos, en Argentina, en Bolivia y en Chile, las derechas estaban en la oposición, no eran gobierno, y acá es la derecha la que gobierna, o una parte de la derecha.

La que está representada en el Congreso.

Efectivamente, entonces esto no puede presentarse como una lucha contra la casta, como lo hizo Milei, porque quienes están en el Congreso y en el gobierno son ellos. Tampoco pueden decir, como en Bolivia, que enfrentan a un gobierno como el del MAS, que tenía 20 años en el poder. Aquí no hay eso. Entonces, creo que esto no funciona de manera automática. No es que ganan en todas partes y, por tanto, aquí también van a ganar. ¿Significa eso que no tienen posibilidades? Claro que no. Como decía hace un momento, no podemos descartar a ninguna agrupación.

Ahora, lo que es cierto es que, en este momento, en la derecha, hay una sobreoferta. Hay muchas candidaturas en ese espectro. ¿Ese no será su principal problema?

En el Instituto de Estudios Peruanos, hicimos un análisis sobre las candidaturas presidenciales, buscando identificar qué posturas ideológicas tenían, temas de origen, propuestas programáticas. Y tratamos de construir una suerte del perfil mayoritario de los 36 candidatos presidenciales. Y en algunos casos, hasta el 70%, dependiendo de las características que medíamos, eso nos daba un perfil. Digamos, el candidato promedio evidentemente es un hombre limeño, mayor de 60 años, de derecha, y que además se presenta como alguien que es anticongreso, antifujimorista y antiboluarte. Y, efectivamente, la mayoría de la oferta política está ubicada hacia la derecha. Y es una derecha que ha encontrado a sus tres fantasmas: los caviares, los comunistas y los populistas. Entonces, la gran parte de la oferta electoral acaba repitiendo esto.

Aunque hay que recordar que ninguno de estos fantasmas o supuestos enemigos está en el poder, lo que hay en Palacio es Jerí.

Bueno, José Jerí no ha perdido la lógica de ser congresista. O sea, él no se ve a sí mismo como el Ejecutivo. Él no ha dejado la mentalidad del congresista: Los congresistas se reúnen con todos, los congresistas presentan propuestas de declaración de interés nacional. O sea, mucha publicidad, pero poco se concreta.