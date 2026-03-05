Congreso EN VIVO: inhabilitación de Betssy Chávez, el regreso de José Jerí y la citación al ministro del Minem

El Congreso de la República inició la segunda y última legislatura de la era unicameral antes de las Elecciones Generales 2026. Antes de irse, el Parlamento tiene varios puntos por resolver, según se pudo conocer en su agenda del día de hoy, jueves 5 de marzo. Entre ello, figura la reconsideración de la votación sobre la inhabilitación de la exministra Betssy Chávez. Asimismo, el Legislativo decidirá si cita o no al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, por la crisis del gas GNV. Por otro lado, el expresidente José Jerí retomó sus funciones y fue captado en medio de risas con el titular de la institución, Fernando Rospligiosi.

Congreso de la República: ÚLTIMAS NOTICIAS 11:22 Congreso debate invitación al ministro de Energía y Minas por la crisis del gas GNV y las acciones que se están tomando 11:18 Congreso EN VIVO: Raúl Espíritu Cavero juramenta como congresista accesitario de la fallecida Lucinda Vásquez