Congreso EN VIVO: inhabilitación de Betssy Chávez, el regreso de José Jerí y la citación al ministro del Minem
El expresidente José Jerí volvió al Congreso para retomar sus funciones como parlamentario. Mientras tanto, se evalúa invitar al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, para que responda sobre la crisis del gas GNV.
El Congreso de la República inició la segunda y última legislatura de la era unicameral antes de las Elecciones Generales 2026. Antes de irse, el Parlamento tiene varios puntos por resolver, según se pudo conocer en su agenda del día de hoy, jueves 5 de marzo. Entre ello, figura la reconsideración de la votación sobre la inhabilitación de la exministra Betssy Chávez. Asimismo, el Legislativo decidirá si cita o no al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, por la crisis del gas GNV. Por otro lado, el expresidente José Jerí retomó sus funciones y fue captado en medio de risas con el titular de la institución, Fernando Rospligiosi.