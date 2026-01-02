Hermano de Carlos Espá entregaba en la sombra dinero para campaña de Keiko Fujimori

El empresario Fernando Espá fundó el partido Sí Creo que ha lanzado como candidato presidencial a su hermano Carlos Espá. Foto: Sí Creo

El empresario Fernando Espá Garcés-Alvear, hermano del candidato presidencial Carlos Espá Garcés-Alvear, hizo aportes clandestinos para la campaña de Keiko Fujimori en 2016, de acuerdo con la declaración del colaborador eficaz Jorge Yoshiyama Sasaki.

Fernando Espá (19 de enero de 1959), es fundador, dirigente y financista del partido Sí Creo, que postula a la jefatura de Estado a su hermano menor y socio de varias empresas, Carlos Espá (primero de septiembre de 1960).

Por propia confesión de Jorge Yoshiyama Sasaki ante las autoridades del Equipo Especial Lava Jato, su tío Jaime Yoshiyama Tanaka, pieza clave de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016, le encomendó la tarea de acopiar fondos de origen incierto proporcionado por acaudalados empresarios. También le encargó reclutar a falsos aportantes o “pitufos” para insertar dinero de otras personas en el sistema bancario.

Jorge Yoshiyama incluso relató que la propia Keiko Fujimori le pidió que convocara a sus amigos empresarios a reuniones privadas con ella para que escucharan sus propuestas políticas e hicieran donaciones de dinero. Entre los asistentes se encontraba Fernando Espá Garcés-Alvear, hermano del aspirante presidencial Carlos Espá, del partido Sí Creo.

Ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Carlos Espá y Fernando Espá aparecen como fundadores de Sí Creo y como actuales presidente y vicepresidente de la organización política. La República intentó comunicarse con ambos para que ofrezcan su versión sobre las revelaciones de Jorge Yoshiyama Sasaki, pero hasta el momento no han respondido a los requerimientos.

El 10 de diciembre de 2019, ante la fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Elvia Caro Izquierdo, Jorge Yoshiyama Sasaki ofreció una declaración -de un total de una decena, por lo menos-, en relación al acopio de fondos para las campañas de Keiko Fumori. En la manifestación de ese día, Yoshiyama mencionó que una de las modalidades para obtener fondos fue reunir a empresarios de distintos rubros para sostener encuentros reservados con la candidata y a su vez suministraran dinero que nunca sería declarado.

Un testimonio revelador

Jorge Yoshiyama Sasaki declaró:

“Hacia finales del año 2012 Keiko Fujimori me pide personalmente si puedo juntar un grupo de amigos empresarios que estarían interesados en apoyar su candidatura y que la modalidad sería una reunión cada dos o tres meses con todas estas personas en algún sitio privado, en una casa, y que la donación sería de mil soles mensuales. Y le digo a Keiko Fujimori: ‘Voy a buscar amigos interesados y te aviso’. Calculo que para después del verano de 2013, logré juntar a un grupo de aproximadamente ocho a diez personas que sí estaban interesadas en apoyar y conversar con ella una vez cada dos o treses meses. Algunos de este grupo eran amigos míos y algunos otros eran amigos de amigos que yo recién conocí en ese momento”.

Después precisó en detalle la mecánica de las donaciones clandestinas de dinero. E indicó que la plata en efectivo se la entregaba a la misma candidata Keiko Fujimori:

“El grupo estuvo desde 2013 hasta finales de 2015. Los integrantes de este grupo de apoyo me entregaban a mi en efectivo mil soles mensuales, yo se los entregaba a Keiko Fujimori cuando la veía. Para el año 2015, ella pidió que el monto a donar subiera a mil dólares. Me parece que fueron los últimos meses del año”.

A continuación, sin que se lo preguntara la fiscal, por propia iniciativa Jorge Yoshiyama identificó a los asistentes a las reuniones celebradas con Keiko Fujimori:

“Los integrantes de este grupo fueron Fernando Espá (Garcés-Alvear). Federico Aramayo Málaga, Julián Siucho (Dextre), Carlos Urrea (Farías), Bernardo Álvarez Calderón, José Sam (Yuen), José Antonio Osterling, Miguel Castro Grandez y otros que no recuerdo en este momento”

De los mencionados, Federico Aramayo Málaga, está implicado en el caso del “Club de la Construcción”. El mismo Jorge Yoshiyama Sasaki confesó, según la citada acta ante la fiscal Elvia Caro Izquierdo, que recurrió a Federico Aramayo Málaga para formar otro grupo de aportantes en la sombra, esta vez del sector construcción.

Jorge Yoshiyama Sasaki dijo que en las reuniones con Keiko Fujimori y Fernando Espá estuvo Julián Siucho Dextre, imputado como miembro del “Club de la Construcción” y en la simulación de compra de predios al exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella.

También destaca en los encuentros secretos el empresario de origen chino José Sam Yuen, señalado por ex ejecutivos de sus empresas de haber sido obligados a efectuar falsos aportes a la campaña de Keiko Fujimori.

En la masmédula

Y a estos se añade el excongresista Miguel Castro Grandez, quien llegó a declarar ante el Equipo Especial que usó a los trabajadores de su empresa de seguridad para reclutar a falsos aportantes para Keiko Fujimori.

Fuentes del Equipo Especial Lava Jato confirmaron a La República que Jorge Yoshiyama Sasaki identificó a Fernando Espá como uno de los donantes clandestinos de Keiko Fujimori, pero que no se le inició investigación.

En lo que no hay duda es que el dinero recolectado por Yoshiyama se lo proporcionaba a la misma Keiko Fujimori o a su tesorera Adriana Tarazona, una persona de extrema confianza de la candidata. Así lo dijo Yoshiyama:

“La mecánica era la misma. Cuando recolectaba el dinero, a veces me entregan de un mes, de dos meses o de tres meses juntos. Entonces la llamaba (a Keiko Fujimori) y le decía cuándo nos podíamos juntar para entregarle el encargo. Y ella me citaba a su domicilio o a su oficina. Y ahí le hacía la entrega directamente. O a veces se lo entregaba a Adriana Tarazona”.

Cuando la fiscal le preguntó a Yoshiyama “¿a qué empresas están vinculadas las personas que donaron dinero mensualmente a Keiko Fujimori?”, contestó: “Fernando Espá, era amigo de un amigo. Sé que tiene que ver algo que ver con grifos”.

Efectivamente, la compañía a la que se refería Jorge Yoshiyama Sasaki se denomina E.G.A. Empresarial SAC., cuyo rubro es la venta de combustible para vehículos. Según la base de datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), su hermano Carlos Espá fue apoderado de la mencionada compañía.

Sin embargo, el principal interés del fundador y dirigente del partido Sí Creo, Fernando Espá, es el rubro minero. La más conocida de sus empresas es Minera Enproyec, además de Minera Valor, Minería Corporativa y Minercobre, entre otras. También comparte con su hermano, el candidato Carlos Espá, la propiedad de Investment Fund Corporation Perú, que luego fue absorbida por E.G.A. Empresarial, dueña del negocio de grifos.

