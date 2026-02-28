Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por UFC Fight Night México: hora y canales para ver al peleador peruano en las estelares

Kevin Borjas vuelve al octágono para enfrentarse a Imanol Rodríguez por UFC Fight Night en México. El peleador peruano tiene buenos recuerdos del territorio azteca, ya que firmó el batacazo de las MMA al vencer a 'Lazy Boy'. Sin embargo, todavía no encuentra regularidad y le está costando consolidarse. El combate, en el main card, arranca a las 5:00 pm y la puedes ver por Paramount +.

El evento en México genera gran expectativa por la cantidad de luchadores latinoamericanos. El ecuatoriano Chito Vera, el mexicano Brandon Moreno, la argentina Ailin Pérez e incluso el colombiano Javier Reyes. Es importante destacar que la pelea estelar entre ´The Assassin Baby' vs Lone'er Kavanagh arranca a las 10:00 pm.

¿A qué hora pelea Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por UFC?

Nadie quiere perderse la pelea clave entre Kevin Borjas contra el local Imanol Rodríguez. Nuestro compatriota tendrá que lidiar con la hinchada local para quitarse la espina del UFC Shanghai 2025. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios. }

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Brasil: 7:00 pm

Argentina: 7:00 pm

Chile: 7:00 pm

¿Dónde ver Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por la UFC?

Los fanáticos que no puedan asistir a la Ciudad de México tendrán que seguir toda la cartelera por Paramount +, ya que ESPN y Disney Plus acabaron contrato y todo vínculo con la promotora más grande de las MMA. Asimismo, La República Deportes te llevará las incidencias del esperado combate.

Cartelera completa de UFC México con Kevin Borjas

Brandon Moreno vs. L. Kavanagh / Peso mosca

Marlon Vera vs. David Martínez / Peso gallo

D. Zellhuber vs. Bobby Green / Peso liviano

Edgar Cháirez vs. Felipe Bunes / Peso mosca

I. Rodríguez vs. Kevin Borjas / Peso mosca