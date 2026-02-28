HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EN VIVO

🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

Deportes

Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por UFC Fight Night México: hora y canales para ver al peleador peruano en las estelares

El peleador peruano sale decidido a noquear en el octágono, tras una dolorosa derrota en UFC Shanghái 2025. Sin embargo, al frente tendrá a un luchador local con ganas de brillar en su debut.

Kevin Borjas se mide al debutante luchador mexicano. Foto: Lr/ESPN
Kevin Borjas se mide al debutante luchador mexicano. Foto: Lr/ESPN

Kevin Borjas vuelve al octágono para enfrentarse a Imanol Rodríguez por UFC Fight Night en México. El peleador peruano tiene buenos recuerdos del territorio azteca, ya que firmó el batacazo de las MMA al vencer a 'Lazy Boy'. Sin embargo, todavía no encuentra regularidad y le está costando consolidarse. El combate, en el main card, arranca a las 5:00 pm y la puedes ver por Paramount +.

El evento en México genera gran expectativa por la cantidad de luchadores latinoamericanos. El ecuatoriano Chito Vera, el mexicano Brandon Moreno, la argentina Ailin Pérez e incluso el colombiano Javier Reyes. Es importante destacar que la pelea estelar entre ´The Assassin Baby' vs Lone'er Kavanagh arranca a las 10:00 pm.

PUEDES VER: André Carrillo se ilusiona con Mano Menezes al mando de la selección peruana: "Intentará jugar de igual a igual con todo el mundo"

lr.pe

¿A qué hora pelea Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por UFC?

Nadie quiere perderse la pelea clave entre Kevin Borjas contra el local Imanol Rodríguez. Nuestro compatriota tendrá que lidiar con la hinchada local para quitarse la espina del UFC Shanghai 2025. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios. }

  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Brasil: 7:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Chile: 7:00 pm

PUEDES VER: Pablo Guede explica el poco protagonismo de Kevin Quevedo en Alianza Lima y descarta indisciplina: "Nunca llegó tarde"

lr.pe

¿Dónde ver Kevin Borjas vs Imanol Rodríguez por la UFC?

Los fanáticos que no puedan asistir a la Ciudad de México tendrán que seguir toda la cartelera por Paramount +, ya que ESPN y Disney Plus acabaron contrato y todo vínculo con la promotora más grande de las MMA. Asimismo, La República Deportes te llevará las incidencias del esperado combate.

PUEDES VER: PSG vs Chelsea: día, hora y canal de TV del partido por los octavos de final de la Champions League

lr.pe

Cartelera completa de UFC México con Kevin Borjas

  • Brandon Moreno vs. L. Kavanagh / Peso mosca
  • Marlon Vera vs. David Martínez / Peso gallo
  • D. Zellhuber vs. Bobby Green / Peso liviano
  • Edgar Cháirez vs. Felipe Bunes / Peso mosca
  • I. Rodríguez vs. Kevin Borjas / Peso mosca
  • Santiago Luna vs. Angel Pacheco / Peso gallo
  • José Medina vs. Ryan Gandra / Peso mediano
  • Macy Chiasson vs. Ailín Pérez / Peso gallo
  • C. Quiñonez vs. Kris Moutinho / Peso gallo
  • D. Silva de Andrade vs. Javier Reyes / Peso pluima
  • E. Kareckaite vs. Regina Tarin / Catch 59
  • Erik Silva vs. F. Marshall / Peso pluma
  • Wes Schultz vs. Damian Pinas / Peso mediano
