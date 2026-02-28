Asesinato del alcalde Iroshi: quiénes son y qué se sabe de los implicados claves

Extranjero sindicado como autor de los disparos contra el alcalde Iroshi Ureta

El caso del asesinato de Iroshi Ureta Campos, alcalde del distrito de Coviriali, provincial de Satipo, región Junín, ha dejado al descubierto una de las tramas criminales y políticas más misteriosas de la Amazonía, con eslabones que van desde jóvenes sicarios hasta una mujer y posibles informantes internos del gobierno local.

La captura de tres presuntos implicados -un venezolano y dos peruanos- podría revelar detalles inéditos sobre los autores materiales e intelectuales, los cerebros de la operación y el posible contexto de complicidad que se orquestó en torno al crimen.

La República tuvo acceso a las pesquisas iniciales de quién es quién de los involucrados en el caso y el papel que habría jugado cada uno de ellos, según la información revelada hasta el momento por las autoridades.

Efraín Teodoro Leyte Sedano (28) es sindicado como el presunto conductor de la motocicleta de placa 4217-FW, utilizada para la fuga tras el atentado.

En tanto que Abel David Abreu Guilarte, de nacionalidad venezolana, se presume que actuó como segundo ocupante de la motocicleta y sería el autor material de los disparos que segaron la vida del alcalde Ureta Campos. En su declaración preliminar, Abreu Guilarte afirmó haber sido contratado por una persona que no recuerda su nombre, pero que asegura poder reconocer físicamente.

“Me pagó 8 mil para matarlo, no sé el nombre pero puedo reconocerlo”, reveló el ciudadano venezolano detenido. Sería una venganza.

Finalmente, Fhut Ricky Barbarán Diques (20) es acusado de haberse reunido con los presuntos autores materiales antes del crimen y de estar vinculado con la adquisición o facilitación de la motocicleta utilizada en el ataque. Además, se le imputa haber proporcionado alimentos a los implicados después de perpetrar el homicidio.

Hasta anoche, a pesar de la intensa búsqueda, el arma de fuego empleada en el acto criminal no había sido encontrada. Las autoridades continúan con las labores de inteligencia para su ubicación y posterior incautación.

SUEÑOS TRUNCOS

Los sueños de Iroshi Ureta han quedado truncos. El burgomaestre había manifestado que el municipio de Coviriali tenía proyectos productivos pendientes de aprobación en Devida. Ahí viven habitantes que producen café, cacao, plátano, piña, entre otros productos, por lo que necesitan carreteras.

“Las que existen están en mal estado y urge presupuesto para repararlas y construir otras”, indicó recientemente

Por ello pidió el año pasado concretar el proyecto de ley que declara la necesidad de ampliar la ruta Concepción-Pampa Hermosa-Coviriali- Satipo.

Es una ruta más corta para llegar a Huancayo y mejora la economía y el turismo. También buscó financiamiento para proyectos de agua y desagüe ya aprobados. Pero fue silenciado.

REFUGIADOS EN BUNGALOWS

Sobre las investigaciones en curso fuentes de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, a cargo del doctor Rolly Rivera Medrano, dijeron que continúa las diligencias por el homicidio.

Fuentes de este diario indicaron que los ahora detenidos se encontraban refugiados en un bungalows, ubicado en el sector de Río Negro.

Confirmaron que se incautó la moto lineal utilizada para cometer el delito. “El personal del Ministerio Público continúa con las diligencias urgentes e inaplazables para determinar el móvil del delito”, subrayó nuestro informante.

Al respecto, La República tuvo acceso al acta de intervención policial suscrito por el instructor Grouber Canchanya y el suboficial Walter Chancas, de la comisaría de Satipo; el suboficial Robinson Gozme, perteneciente a la Diviac Mazamari; y por R.V.P., una indígena de 45 años, natural de la comunidad nativa de Río Bertha.

Los efectivos dan cuenta que, en circunstancias que realizaban la búsqueda de los autores del homicidio del alcalde Iroshi Ureta -perpetrado en la carretera marginal Satipo-Coviriali-, obtuvieron información por parte de R.V.P., que una persona con características corporales y faciales semejantes a la de uno de los autores del atentado se desplazaba a pie por inmediaciones de dicha comunidad.

De inmediato, con apoyo de la Diviac, se constituyeron al lugar y ubicaron a dicho sujeto, quien en ese momento se encontraba acompañado por moradores de dicha comunidad.

Al ser intervenido dijo llamarse Abel David Abreu Guilarte, de 26 años y nacionalidad venezolana. Vestía polo guinda, short y andaba descalzo.

Sobre su presencia no supo justificar su permanencia en el lugar por lo que fue puesto a la sección de la unidad de investigación criminal, junto con el celular, marca Honor que se le incautó y que será clave en la investigación.

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

El día del atentado, el personal de la Diviac Mazamari informó a su comando que, por acciones de inteligencia, tomaron conocimiento, a través de una fuente humana, sobre el homicidio del alcalde de Coviriali y que por información preliminar supieron que el presunto móvil del ataque estaría vinculado a temas de índole personal.

Incluso, dijeron que estaría relacionado con una mujer. Asimismo, dijeron que gracias al confidente tenían información que el alcalde habría recibido amenazas previas para que se alejara de la referida dama. Esta sería una de las principales líneas de investigación, pero no se descartan otras aristas de corte político y crimen organizado.

Los agentes de la Diviac Mazamari informaron a sus superiores que tras la ejecución del Plan Cerco tuvieron también información que la presunta ruta de evacuación utilizada por los autores del asesinato habría sido por la zona de Maranquiari con dirección al distrito de Pichanaqui.

Los investigadores dijeron ese día que, de acuerdo a las características fisonómicas descritas por testigos los sujetos que se desplazaban a bordo de motocicletas tenían rasgos compatibles con personas extranjeras.

2026: DOS ALCALDES ASESINADOS

Como se sabe, Iroshi Ureta, de 44 años, fue asesinado cuando se dirigía a su despacho, siendo este el segundo homicidio contra una autoridad municipal a manos de sicarios desde el inicio del año. Días atrás, el alcalde Edward Amoroto, del distrito de Los Aquijes, en Ica, falleció cuando cumplía 21 días de tratamiento médico tras un ataque armado.

Las razones exactas del crimen de Iroshi se encuentran en investigación, dijo el coronel Cristhian Cerrón, jefe policial de Satipo. “Vamos a esclarecer el caso”, subrayó.

Perú sigue atravesando una grave crisis de criminalidad. En 2025 se registró un promedio de 2.200 homicidios por sicariato y delincuencia organizada y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la propia policía.